https://ria.ru/20220927/svo-1819681919.html
ВСУ обстреляли семь населенных пунктов в ДНР крупнокалиберными снарядами
ВСУ обстреляли семь населенных пунктов в ДНР крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 27.09.2022
ВСУ обстреляли семь населенных пунктов в ДНР крупнокалиберными снарядами
Украинские войска во вторник выпустили снаряды калибром 155 или 152 миллиметра по Донецку, Макеевке, Пантелеймоновке, Зайцево, Гольмовскому, Александровке, а... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T06:43
2022-09-27T06:43
2022-09-27T06:43
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
зайцево
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска во вторник выпустили снаряды калибром 155 или 152 миллиметра по Донецку, Макеевке, Пантелеймоновке, Зайцево, Гольмовскому, Александровке, а также обстреляли снарядами калибром 122 миллиметра Старомихайловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 4.35 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Кировский р-н): выпущено три снаряда калибром 155 мм; 4.40 - н.п. Новгородское – н.п. Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 152 мм... 4.47 - н.п. Дылеевка – н.п. Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 152 мм; 4.52 - н.п. Дылеевка – н.п. Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 152 мм... 5.10 - н.п. Орловка - г. Донецк (Калининский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм... 5.28 - н.п. Новомихайловка – н.п. Александровка: выпущено три снаряда калибром 152 мм; 5.30 - н.п. Красногоровка – н.п. Старомихайловка: выпущено четыре снаряда калибром 122 мм... 1.10 - н.п. Дылеевка – н.п. Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 152 мм... 5.48 - н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее уже сообщалось об обстреле украинскими войсками во вторник района Донецка, населенных пунктов Каштановое и Яковлевка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), макеевка, зайцево
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, Зайцево
ВСУ обстреляли семь населенных пунктов в ДНР крупнокалиберными снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли еще семь населенных пунктов