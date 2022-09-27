https://ria.ru/20220927/stipendii-1819590633.html

Стипендии от En+ Group исполнят мечты талантливых студентов

Стипендии от En+ Group исполнят мечты талантливых студентов - РИА Новости, 27.09.2022

Стипендии от En+ Group исполнят мечты талантливых студентов

Второй год подряд компания En+ Group награждает победителей корпоративной стипендиальной программы, право на ежемесячные стипендии получили 179 студентов из 16... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:30

2022-09-27T10:30

2022-09-27T10:30

новый курс

en+ group

иркутская область

россия

общество

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Второй год подряд компания En+ Group награждает победителей корпоративной стипендиальной программы, право на ежемесячные стипендии получили 179 студентов из 16 городов России.За стипендии боролись студенты – энергетики и металлургии, а также будущие медики и педагоги. Эти социально-значимые направления вошли в программу в 2022 году. Вдвое расширился и список вузов-партнеров: теперь в программе участвуют 50 учебных заведений из 18 городов России.Все стипендиаты получили поздравления от основателя En+ Group Олега Дерипаски, который пожелал им удачи и новых побед. Для награждения и вручения памятных подарков победителей пригласили на производственные объекты En+ Group. После торжественной части ребят угостили чаем и провели экскурсию по предприятиям.Талантам нужна поддержкаДаже самым талантливым ребятам, победителям олимпиад и обладателям золотой медали необходимо плечо поддержки. Один из победителей стипендиальной программы текущего года родился в небольшом иркутском селе, но со школьной поры мечтал связать свою жизнь с энергетикой. Выиграв конкурс En+ Group и став стипендиатом, теперь он твердо идет по намеченному пути.Иван Трофимов родился в поселке Артемовский Бодайбинского района Иркутской области, где население всего около полутора тысяч человек."Уже в седьмом классе я решил связать свою жизнь с энергетикой, ведь это не только интересно конкретно для меня, но и важно для человечества. Поэтому старался хорошо учиться и окончил 9 классов с отличием. Поступил в Иркутский энергетический колледж на специальность "Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем". Но тогда я даже представить не мог, что доучусь до 4 курса и стану стипендиатом программы такой масштабной компании, как En+ Group", – рассказывает Иван. Он поделился, что часть полученных денег планирует потратить на профильную литературу, а другая поможет исполнить давнюю мечту – отучиться и получить водительские права.А вот Евгений Таскаев из Усть-Кута рассказал, что принял участие в состязании за стипендию от En+ Group случайно – поучаствовать в конкурсе ему порекомендовал преподаватель колледжа, где он сейчас учится на последнем курсе."Мой родной город – Усть-Кут. Там я учился в городском лицее. Было много мыслей куда поступать, но решил остановиться на энергетике и не пожалел о сделанном выборе. Буквально год назад я даже представить не мог, что могу оказаться победителем стипендиальной программы. Эта отличная финансовая поддержка поможет мне в реализации моей мечты – строительстве своего дома", – сказал Евгений.Самым сложным, по словам Евгения, было ждать результатов конкурса, а сама победа "задала всем победителям темп жизни, от которого теперь нельзя отставать".Энергетика помогает развитию педагоговВ конкурсе могли принять участие ребята, обучающиеся медицинским и педагогическим специальностям.Ксения Сактоева – студентка 5 курса Педагогического института Иркутского госуниверситета, отделения физико-математического, естественнонаучного и технического образования (ФМЕНиТО) стала в 2022 году победителем стипендиальной программы."Никогда не думала, что я, родом из Аларской глубинки Иркутской области, окончив сельскую школу с золотой медалью и поступив в педагогический институт, тем самым продолжив учительскую династию, смогу войти в число победителей стипендиальной программы En+ Group", – рассказывает Ксения.Она считает, что подобные проекты предоставляют возможность одаренной молодежи развиваться, служат еще большей мотивацией в получении знаний, умений и навыков.По словам девушки, эта победа была настоящим подарком. Ведь это показатель доверия, а также своего рода оценка знаний."Для меня это победа над собой и стимул к наивысшим результатам. Она дает возможность студенту не только получать материальное поощрение, но и участвовать в научных конференциях, даст допуск к научной литературе. Тем самым эта программа дает шанс к развитию педагогике в Иркутской области. Благодаря ей будет больше заинтересованности в обучении и расширении своих знаний, нацеленности на результат. Спасибо En+ Group за прекрасную инициативу", – отметила Ксения.Размер стипендии для победителей устанавливается в зависимости от уровня получаемого образования (высшее или среднее), а также курса обучения студентов. Например, стипендия студента вуза второго курса будет составлять в месяц 10 тысяч рублей, а студента пятого курса – уже 25 тысяч рублей. Победа в конкурсе стипендиальной программы дает ее участникам не только материальные поощрения в виде годовой стипендии, но и годовую подписку на профильную электронную библиотеку, участие в профессиональных конференциях, а также направление на дальнейшее обучение в магистратуру или вуз.Организаторы отмечают высокий интерес к стипендиальной программе En+ Group. В текущем году в оргкомитет поступила на участие 561 заявка, конкурс на стипендиальную программу составил три человека на место. Больше всего заявок – 238 - было подано по направлению "медицина". Несмотря на то, что у стипендиатов нет обязательств по трудоустройству на предприятия En+ Group, многие из них решают связать свою судьбу с компанией после окончания обучения.

https://ria.ru/20220629/itogi-1798827034.html

https://ria.ru/20220415/obrazovanie-1783695084.html

https://ria.ru/20220608/stipendii-1794089847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

en+ group, иркутская область, россия, общество