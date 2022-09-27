https://ria.ru/20220927/stazh-1819826146.html

Период приостановки договора мобилизованным включат в стаж

Период приостановки договора мобилизованным включат в стаж - РИА Новости, 27.09.2022

Период приостановки договора мобилизованным включат в стаж

Период приостановки договора призванных в рамках частичной мобилизации включается в стаж, следует из Telegram-канала Минтруда. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:06

2022-09-27T16:06

2022-09-27T16:06

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Период приостановки договора призванных в рамках частичной мобилизации включается в стаж, следует из Telegram-канала Минтруда."Если работодатель успел издать приказ об увольнении, что делать? Его необходимо отменить, издав приказ о приостановлении трудового договора", - говорится в сообщении со ссылкой на главу министерства Антона Котякова.Согласно сообщению, даже если сам мобилизованный работник написал заявление об увольнении, но еще отрабатывал две недели, когда пришла повестка, то действие его трудового договора также приостанавливается на период его мобилизации. После завершения мобилизации он сможет вернуться в компанию ровно на тех же условиях."Будет ли период приостановки договора включен в трудовой стаж? Да. Период приостановления трудового договора учитывается в стаже и для пенсионного, и для обязательного социального страхования", - говорится в разъяснениях трудовых прав моблизованных.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220927/kanikuly-1819795066.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)