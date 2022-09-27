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Период приостановки договора мобилизованным включат в стаж - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/stazh-1819826146.html
Период приостановки договора мобилизованным включат в стаж
Период приостановки договора мобилизованным включат в стаж - РИА Новости, 27.09.2022
Период приостановки договора мобилизованным включат в стаж
Период приостановки договора призванных в рамках частичной мобилизации включается в стаж, следует из Telegram-канала Минтруда. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:06
2022-09-27T16:06
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Период приостановки договора призванных в рамках частичной мобилизации включается в стаж, следует из Telegram-канала Минтруда."Если работодатель успел издать приказ об увольнении, что делать? Его необходимо отменить, издав приказ о приостановлении трудового договора", - говорится в сообщении со ссылкой на главу министерства Антона Котякова.Согласно сообщению, даже если сам мобилизованный работник написал заявление об увольнении, но еще отрабатывал две недели, когда пришла повестка, то действие его трудового договора также приостанавливается на период его мобилизации. После завершения мобилизации он сможет вернуться в компанию ровно на тех же условиях."Будет ли период приостановки договора включен в трудовой стаж? Да. Период приостановления трудового договора учитывается в стаже и для пенсионного, и для обязательного социального страхования", - говорится в разъяснениях трудовых прав моблизованных.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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частичная мобилизация в россии, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Антон Котяков, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
16:06 27.09.2022
 
Период приостановки договора мобилизованным включат в стаж

Минтруд: период приостановки договора призванных по частичной мобилизации включат в стаж

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Период приостановки договора призванных в рамках частичной мобилизации включается в стаж, следует из Telegram-канала Минтруда.
"Если работодатель успел издать приказ об увольнении, что делать? Его необходимо отменить, издав приказ о приостановлении трудового договора", - говорится в сообщении со ссылкой на главу министерства Антона Котякова.
Согласно сообщению, даже если сам мобилизованный работник написал заявление об увольнении, но еще отрабатывал две недели, когда пришла повестка, то действие его трудового договора также приостанавливается на период его мобилизации. После завершения мобилизации он сможет вернуться в компанию ровно на тех же условиях.
"Будет ли период приостановки договора включен в трудовой стаж? Да. Период приостановления трудового договора учитывается в стаже и для пенсионного, и для обязательного социального страхования", - говорится в разъяснениях трудовых прав моблизованных.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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Госдума приняла в I чтении проект о кредитных каникулах для мобилизованных
 
Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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