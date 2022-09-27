https://ria.ru/20220927/ssha-1819826363.html

Американские военные объяснили, почему на миноносце Zumwalt изображена Z

Американские военные объяснили, почему на миноносце Zumwalt изображена Z - РИА Новости, 27.09.2022

Американские военные объяснили, почему на миноносце Zumwalt изображена Z

Командование ВМС США в Японии сообщило о прибытии на базу близ Токио эскадренного миноносца типа Zumwalt и сочло необходимым объяснить, почему на его корме... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:06

2022-09-27T16:06

2022-09-27T16:11

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токио

военно-морские силы сша

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ТОКИО, 27 сен – РИА Новости. Командование ВМС США в Японии сообщило о прибытии на базу близ Токио эскадренного миноносца типа Zumwalt и сочло необходимым объяснить, почему на его корме изображена латинская буква Z большого размера."Первый эскадренный миноносец класса Zumwalt вошел в Йокосука", - отмечается в сообщении командования в Twitter.В сообщении также приводится прозвище судна "зум-сан" и подчеркивается, насколько "оно милое с огромной буквой Z на ее корме"."Уверены, что вы в курсе, но на всякий случай поясняем. Буква Z на корме – это первая буква в Zumwalt", - уточнили также американские военные.

https://ria.ru/20220818/podzhog-1810620602.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220711/krym-1801818379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, токио, военно-морские силы сша