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Американские военные объяснили, почему на миноносце Zumwalt изображена Z
Американские военные объяснили, почему на миноносце Zumwalt изображена Z - РИА Новости, 27.09.2022
Американские военные объяснили, почему на миноносце Zumwalt изображена Z
Командование ВМС США в Японии сообщило о прибытии на базу близ Токио эскадренного миноносца типа Zumwalt и сочло необходимым объяснить, почему на его корме... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:06
2022-09-27T16:06
2022-09-27T16:11
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токио
военно-морские силы сша
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ТОКИО, 27 сен – РИА Новости. Командование ВМС США в Японии сообщило о прибытии на базу близ Токио эскадренного миноносца типа Zumwalt и сочло необходимым объяснить, почему на его корме изображена латинская буква Z большого размера."Первый эскадренный миноносец класса Zumwalt вошел в Йокосука", - отмечается в сообщении командования в Twitter.В сообщении также приводится прозвище судна "зум-сан" и подчеркивается, насколько "оно милое с огромной буквой Z на ее корме"."Уверены, что вы в курсе, но на всякий случай поясняем. Буква Z на корме – это первая буква в Zumwalt", - уточнили также американские военные.
https://ria.ru/20220818/podzhog-1810620602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, токио, военно-морские силы сша
В мире, Япония, Токио, Военно-морские силы США
16:06 27.09.2022 (обновлено: 16:11 27.09.2022)
Американские военные объяснили, почему на миноносце Zumwalt изображена Z
Американские военные объяснили, почему на пришедшем в Японию эсминце изображена буква Z