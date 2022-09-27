https://ria.ru/20220927/spokoystvie-1819676110.html

Рябков призвал США успокоиться

Рябков призвал США успокоиться - РИА Новости, 27.09.2022

Рябков призвал США успокоиться

Несмотря на конфронтацию и на приостановку публичных контактов между Москвой и Вашингтоном, диалог между российскими и американскими политиками продолжается. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T02:43

2022-09-27T02:43

2022-09-27T07:59

специальная военная операция на украине

джейк салливан

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Несмотря на конфронтацию и на приостановку публичных контактов между Москвой и Вашингтоном, диалог между российскими и американскими политиками продолжается.Об этом, в частности, говорит заявление замглавы МИД Сергея Рябкова, что Россия доводит до США свою позицию.Рябков указал на недопустимые действия США на Украине, обратив внимание на опасность складывающейся ситуации."К сожалению, мы вынуждены отметить с тревогой, что степень вовлеченности американской стороны в эту ситуацию и степень погружения Вашингтона, в том числе в материальную поддержку вооружения киевского режима, продолжает расти. Эта тенденция опасна", — отметил дипломат.Замглавы МИД подчеркнул, что Россия не раз предупреждала США о возможных последствиях их политики.По словам дипломата, МИД России приходится заниматься "управлением кризисом" из-за действий США. Рябков назвал поведение Вашингтона все более острым и все более тревожным."Мы видим их попытки мобилизовать своих сателлитов, своих вассалов на еще более агрессивное, жесткое противостояние России", — пояснил замглавы министерства.Рябков также добавил, что Россия продолжает вести диалог со Штатами про договор о СНВ. Как заявил замглавы МИД, это единственный сохранившийся сейчас инструмент сфере безопасности, обеспечивающий относительную предсказуемость и стабильность."Я думаю, что при отсутствии с американской стороны стремления вообще пустить под откос все то, что осталось от контроля над вооружениями, как он создавался и как мы его знаем последние десятилетия, — получится сохранить хотя бы элементы всей этой архитектуры", — подчеркнул российский дипломат.Он также уточнил, что Россия не прекращала контакты с США и по ядерным вопросам.Позиция СШАВашингтон, в свою очередь, выступил с провокационными заявлениями в адрес Москвы. Так, госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что Штаты вступили в прямой контакт с Россией по поводу якобы звучащих угроз применения ядерного оружия.По его словам, у США есть некий план на случай гипотетического ядерного удара, который Россия якобы может нанести по УкраинеСоветник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан также сообщал, что Штаты в частном порядке предупредили Москву о катастрофических последствиях при гипотетическом применении ядерного оружия в конфликте на Украине"Мы напрямую в частном порядке передали русским на очень высоком уровне, что последствия будут катастрофическими, если они применят ядерное оружие на Украине. Мы были откровенны с ними и подчеркнули, что США дадут решительный ответ вместе с нашими союзниками и партнерами", — сказал он.При этом Салливан отказался предоставить какие-либо подробности.Как указал РИА Новости дипломатический источник в Москве, "выяснилось, что под "очень высоким уровнем" Джейк Салливан имел в виду… самого себя".Ядерный шантаж ЗападаНа этой неделе в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".В своей речи Путин заявил, что Москва поддержит результаты проходящих в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях референдумов, и подчеркнул, что при угрозе территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства для защиты.Ранее глава МИД России Сергей Лавров обращал внимание на "весьма существенные" риски ядерной войны, но при этом подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.

https://ria.ru/20220926/zapad-1819457502.html

https://ria.ru/20220926/udar-1819409587.html

https://ria.ru/20220926/oruzhie-1819404911.html

https://ria.ru/20220925/ssha-1819389614.html

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джейк салливан, сергей рябков, энтони блинкен, россия, сша, в мире, украина