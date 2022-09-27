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В нацсобрании Зимбабве назвали спецоперацию на Украине упреждающим шагом - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/spetsoperatsiya-1819809792.html
В нацсобрании Зимбабве назвали спецоперацию на Украине упреждающим шагом
В нацсобрании Зимбабве назвали спецоперацию на Украине упреждающим шагом - РИА Новости, 27.09.2022
В нацсобрании Зимбабве назвали спецоперацию на Украине упреждающим шагом
Специальная военная операция на Украине является упреждающим шагом, который направлен на защиту России от неизбежного противника в лице НАТО, считает спикер... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:13
2022-09-27T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
госдума рф
нато
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине является упреждающим шагом, который направлен на защиту России от неизбежного противника в лице НАТО, считает спикер национального собрания Зимбабве Джейкоб Муденда."Военная операция является упреждающим шагом, который направлен на защиту РФ от неизбежного противника в лице НАТО, который теперь еще и подкреплен американскими гегемонистскими стремлениями к нежелательному однополярному миру, которому уж точно нельзя доверять в поддержании всеобщего мира и безопасности", - сказал Муденда во вторник в ходе пленарного заседания Госдумы РФ."Российская Федерация оправдано ощущает угрозу от присутствия ядерного арсенала НАТО на расстоянии вытянутой руки от своих границ, и специальная военная операция России должна быть рассмотрена исходя из этого контекста", - добавил он.По словам Муденды, результатом присоединения многочисленных стран в НАТО, которая приступила к созданию военных баз в соответствующих государствах, стало то, что Россия оказалась окружена противниками времен холодной войны."Неприкрытые попытки НАТО включить Украину в свой состав вызвали опасение со стороны РФ за свою безопасность. И этот политический контекст должен быть воспринят в таком ключе", - подчеркнул спикер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220602/matvienko-1792653333.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, госдума рф, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс, Госдума РФ, НАТО
15:13 27.09.2022
 
В нацсобрании Зимбабве назвали спецоперацию на Украине упреждающим шагом

Спикер нацсобрания Зимбабве Муденда: спецоперация направлена на защиту России от НАТО

© РИА Новости / Кирилл НортонКолонна автомобилей ВС РФ с боеприпасами движется в зону проведения специальной военной операции
Колонна автомобилей ВС РФ с боеприпасами движется в зону проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Колонна автомобилей ВС РФ с боеприпасами движется в зону проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине является упреждающим шагом, который направлен на защиту России от неизбежного противника в лице НАТО, считает спикер национального собрания Зимбабве Джейкоб Муденда.
"Военная операция является упреждающим шагом, который направлен на защиту РФ от неизбежного противника в лице НАТО, который теперь еще и подкреплен американскими гегемонистскими стремлениями к нежелательному однополярному миру, которому уж точно нельзя доверять в поддержании всеобщего мира и безопасности", - сказал Муденда во вторник в ходе пленарного заседания Госдумы РФ.
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"Российская Федерация оправдано ощущает угрозу от присутствия ядерного арсенала НАТО на расстоянии вытянутой руки от своих границ, и специальная военная операция России должна быть рассмотрена исходя из этого контекста", - добавил он.
По словам Муденды, результатом присоединения многочисленных стран в НАТО, которая приступила к созданию военных баз в соответствующих государствах, стало то, что Россия оказалась окружена противниками времен холодной войны.
"Неприкрытые попытки НАТО включить Украину в свой состав вызвали опасение со стороны РФ за свою безопасность. И этот политический контекст должен быть воспринят в таком ключе", - подчеркнул спикер.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассГосдума РФНАТО
 
 
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