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Сотрудники "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров" - РИА Новости, 27.09.2022
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Сотрудники "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"
Сотрудники "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров" - РИА Новости, 27.09.2022
Сотрудники "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"
Четыре руководителя медиагруппы "Россия сегодня" вошли в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" Ассоциации менеджеров и ИД "Коммерсантъ", опубликованный на... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T08:00
2022-09-27T08:18
миа "россия сегодня"
новости агентства
риа новости
ассоциация менеджеров россии
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Четыре руководителя медиагруппы "Россия сегодня" вошли в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" Ассоциации менеджеров и ИД "Коммерсантъ", опубликованный на сайте kommersant.ru.В тройке лидеров среди коллег в отрасли – первый заместитель генерального директора Галина Кожина, директор по экономике и финансам Кирилл Киселев и руководитель пресс-службы Анна Старкова. Сотрудники были отмечены в номинациях "Директор по корпоративному управлению", "Финансовый директор" и "Директор по общественным и корпоративным связям" соответственно.В рейтинг также вошёл первый заместитель главного редактора Сергей Кочетков, отмеченный в номинации "Высший руководитель".Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в течение 23 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.Рейтинг оценивает персоналии, а не компании. Целевая аудитория проекта — первые лица компаний и руководители функциональных подразделений. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег. Список тысячи менеджеров, набравших самые высокие баллы, ежегодно публикуется на страницах газеты "Коммерсантъ". Менеджеры, занявшие в рейтинге ведущие места, становятся номинантами премии Ассоциации менеджеров "Топ-1000 российских менеджеров". 27 сентября Ассоциация менеджеров проведет форум "Будущее управленческих профессий. Топ-менеджер: взгляд 360", на котором будут вручены дипломы лауреатам рейтинга.Агентство экономической информации "ПРАЙМ" и Ассоциация менеджеров запустили совместный "Спецпроект. Спецмнения". Его цель – собрать и систематизировать мнения кандидатов на включение в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" о том, какие изменения произошли в бизнесе в их отраслях за год. Подробнее с проектом можно познакомиться здесь - https://1prime.ru/special/Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений России, деятельность которого направлена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. За более чем 20 лет работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, стоящим перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnewsи ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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Алёна Пава
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миа "россия сегодня", новости агентства, риа новости, ассоциация менеджеров россии
МИА "Россия сегодня", Новости агентства, РИА Новости, Ассоциация менеджеров России
08:00 27.09.2022 (обновлено: 08:18 27.09.2022)
 

Сотрудники "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"

© РИА НовостиСотрудники "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"
Сотрудники России сегодня вошли в Топ-1000 российских менеджеров - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Четыре руководителя медиагруппы "Россия сегодня" вошли в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" Ассоциации менеджеров и ИД "Коммерсантъ", опубликованный на сайте kommersant.ru.
В тройке лидеров среди коллег в отрасли – первый заместитель генерального директора Галина Кожина, директор по экономике и финансам Кирилл Киселев и руководитель пресс-службы Анна Старкова. Сотрудники были отмечены в номинациях "Директор по корпоративному управлению", "Финансовый директор" и "Директор по общественным и корпоративным связям" соответственно.
В рейтинг также вошёл первый заместитель главного редактора Сергей Кочетков, отмеченный в номинации "Высший руководитель".
Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в течение 23 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.
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Рейтинг оценивает персоналии, а не компании. Целевая аудитория проекта — первые лица компаний и руководители функциональных подразделений. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег. Список тысячи менеджеров, набравших самые высокие баллы, ежегодно публикуется на страницах газеты "Коммерсантъ". Менеджеры, занявшие в рейтинге ведущие места, становятся номинантами премии Ассоциации менеджеров "Топ-1000 российских менеджеров". 27 сентября Ассоциация менеджеров проведет форум "Будущее управленческих профессий. Топ-менеджер: взгляд 360", на котором будут вручены дипломы лауреатам рейтинга.
Агентство экономической информации "ПРАЙМ" и Ассоциация менеджеров запустили совместный "Спецпроект. Спецмнения". Его цель – собрать и систематизировать мнения кандидатов на включение в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" о том, какие изменения произошли в бизнесе в их отраслях за год. Подробнее с проектом можно познакомиться здесь - https://1prime.ru/special/
Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений России, деятельность которого направлена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. За более чем 20 лет работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, стоящим перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnewsи ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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