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Новикомбанк начинает сотрудничество с ФРП Владимирской области

Новикомбанк начинает сотрудничество с ФРП Владимирской области - РИА Новости, 27.09.2022

Новикомбанк начинает сотрудничество с ФРП Владимирской области

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, подписал соглашение с Фондом развития промышленности (ФРП) Владимирской области. Кредитное учреждение активно... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T14:49

2022-09-27T14:49

2022-09-27T14:49

пресс-релизы

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МОСКВА, 27 сен – Пресс-служба Новикомбанка. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, подписал соглашение с Фондом развития промышленности (ФРП) Владимирской области. Кредитное учреждение активно сотрудничает с представительствами ФРП в разных регионах, оказывая услуги расчетного центра и предоставляя предприятиям банковские гарантии под выданные займы, а при необходимости – софинансирование.Соглашение о сотрудничестве с ФРП Владимирской области было подписано в рамках недавно прошедшего в г. Муром межрегионального форума "Кооперация, диверсификация и импортозамещение как драйверы развития предприятий ОПК". На мероприятии присутствовали руководители Госкорпорации Ростех, представители администраций и предприятий ОПК четырех субъектов РФ (Нижегородской, Владимирской, Рязанской областей и Республики Чувашия), представители Новикомбанка и другие. Свои подписи под документом о взаимодействии поставили управляющий филиалом кредитного учреждения в Нижнем Новгороде Марина Моисеева и директор регионального ФРП Елизавета Кравец.Новикомбанк активно поддерживает проекты по повышению конкурентоспособности и импортозамещению, которые реализуют промышленные предприятия области. В рамках партнерства будет налажено его взаимодействие с ФРП Владимирской области по организационным, правовым, административным, экономическим, финансовым и техническим вопросам. Также участники соглашения намерены сотрудничать не только по инвестициям в программы Фонда, но и по всем мерам господдержки промышленных предприятий.Новикомбанк активно расширяет сотрудничество с представительствами ФРП, помогая высокотехнологичным предприятиям привлечь финансирование на льготных условиях. Так, в 2021 году российские компании получили займы федерального и региональных фондов развития промышленности объемом 1,7 млрд рублей на реализацию перспективных проектов с общим бюджетом в 3,1 млрд рублей. Ранее Новикомбанк подписал аналогичные соглашения с ФРП Чувашской Республики, Нижегородской, Краснодарского края, Хабаровского края, Тамбовской, Пензенской, Новосибирской, Свердловской, Рязанской, Курской, Липецкой и других областей.В рамках программ Фонда Новикомбанк оказывает финансовую поддержку таким предприятиям как "Швабе", "Вертолеты России", "Росэлектроника", концерн "Автоматика", "ОДК" и прочие."Взаимодействие с ФРП – одно из важных направлений работы Новикомбанка. Наша задача – подобрать оптимальную программу финансирования для предприятий, перед которыми сегодня стоят серьезные вызовы – разработать и запустить уникальные отечественные технологии и продукцию, не уступающую импортным аналогам ни по качеству, ни по стоимости", - отметила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.Пресс-служба+7 (903) 622-36-18, EmailАО АКБ "НОВИКОМБАНК" входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Новикомбанку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности - АКРА "А+(RU)", "Эксперт РА" "ruА". Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева – член Бюро ЦС ООО "СоюзМаш России", куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России. Новикомбанк – официальный партнер Национального промышленного форума.Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы