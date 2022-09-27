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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Ижевске - РИА Новости, 27.09.2022
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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Ижевске
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Ижевске - РИА Новости, 27.09.2022
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Ижевске
Пострадавшие при стрельбе в школе Ижевска пациенты провели ночь удовлетворительно, крайне тяжелых трое, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T10:14
2022-09-27T10:14
происшествия
стрельба в школе в ижевске
михаил мурашко
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пострадавшие при стрельбе в школе Ижевска пациенты провели ночь удовлетворительно, крайне тяжелых трое, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Ночь провели удовлетворительно, прошли дополнительные обследования, есть тревожные пациенты для нас, находящиеся в крайне тяжелом состоянии, таких наверное троих я хотел бы отметить", - сказал Мурашко журналистам.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети. Десятки ранены, среди них тоже в основном дети. В Удмуртии объявлен траур.
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происшествия, стрельба в школе в ижевске, михаил мурашко
Происшествия, Стрельба в школе в Ижевске, Михаил Мурашко
10:14 27.09.2022
 
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Ижевске

Мурашко: состояние троих пострадавших при стрельбе в Ижевске остается крайне тяжелым

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска
Сотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Сотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пострадавшие при стрельбе в школе Ижевска пациенты провели ночь удовлетворительно, крайне тяжелых трое, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Ночь провели удовлетворительно, прошли дополнительные обследования, есть тревожные пациенты для нас, находящиеся в крайне тяжелом состоянии, таких наверное троих я хотел бы отметить", - сказал Мурашко журналистам.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети. Десятки ранены, среди них тоже в основном дети. В Удмуртии объявлен траур.
Сотрудники полиции у школы № 88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
08:45
Соседи рассказали об устроившем стрельбу в школе в Ижевске
 
ПроисшествияСтрельба в школе в ИжевскеМихаил Мурашко
 
 
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