https://ria.ru/20220927/sostoyanie-1819707558.html

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Ижевске

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Ижевске - РИА Новости, 27.09.2022

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Ижевске

Пострадавшие при стрельбе в школе Ижевска пациенты провели ночь удовлетворительно, крайне тяжелых трое, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:14

2022-09-27T10:14

2022-09-27T10:14

происшествия

стрельба в школе в ижевске

михаил мурашко

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пострадавшие при стрельбе в школе Ижевска пациенты провели ночь удовлетворительно, крайне тяжелых трое, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Ночь провели удовлетворительно, прошли дополнительные обследования, есть тревожные пациенты для нас, находящиеся в крайне тяжелом состоянии, таких наверное троих я хотел бы отметить", - сказал Мурашко журналистам.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети. Десятки ранены, среди них тоже в основном дети. В Удмуртии объявлен траур.

https://ria.ru/20220927/strelba-1819689707.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, стрельба в школе в ижевске, михаил мурашко