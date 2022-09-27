https://ria.ru/20220927/sostoyanie-1819707558.html
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Ижевске
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Ижевске - РИА Новости, 27.09.2022
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Ижевске
Пострадавшие при стрельбе в школе Ижевска пациенты провели ночь удовлетворительно, крайне тяжелых трое, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T10:14
2022-09-27T10:14
2022-09-27T10:14
происшествия
стрельба в школе в ижевске
михаил мурашко
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пострадавшие при стрельбе в школе Ижевска пациенты провели ночь удовлетворительно, крайне тяжелых трое, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Ночь провели удовлетворительно, прошли дополнительные обследования, есть тревожные пациенты для нас, находящиеся в крайне тяжелом состоянии, таких наверное троих я хотел бы отметить", - сказал Мурашко журналистам.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети. Десятки ранены, среди них тоже в основном дети. В Удмуртии объявлен траур.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, стрельба в школе в ижевске, михаил мурашко
Происшествия, Стрельба в школе в Ижевске, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Ижевске
Мурашко: состояние троих пострадавших при стрельбе в Ижевске остается крайне тяжелым