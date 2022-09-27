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Аэропорт Сочи планирует обслужить больше миллиона международных пассажиров - РИА Новости, 27.09.2022
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Туризм
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Аэропорт Сочи планирует обслужить больше миллиона международных пассажиров
Аэропорт Сочи планирует обслужить больше миллиона международных пассажиров - РИА Новости, 27.09.2022
Аэропорт Сочи планирует обслужить больше миллиона международных пассажиров
Более миллиона международных пассажиров планируется обслужить в аэропорту Сочи до конца года, сообщил РИА Новости директор по авиационной коммерции ГК... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T19:38
2022-09-27T20:11
туризм
сочи
россия
аэропорт
пассажиры
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СОЧИ, 27 сен — РИА Новости. Более миллиона международных пассажиров планируется обслужить в аэропорту Сочи до конца года, сообщил РИА Новости директор по авиационной коммерции ГК "Аэродинамика" Александр Никонов."К концу 2022 года аэропорт Сочи планирует принять 1,1 миллиона человек на международных рейсах", — сказал Никонов.По его словам, на рост перевозок за рубеж повлияли закрытые аэропорты на юге России и работа сочинского авиаузла в режиме временного хаба. Для сравнения, за восемь месяцев 2021 года воздушная гавань обслужила 122 тысячи международных пассажиров, в 2022 — 608 тысяч.На данный момент аэропорт курорта предлагает 20 иностранных направлений, в числе которых Турция, Египет, Израиль, ОАЭ, Армения, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан.
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сочи, россия, аэропорт, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Сочи, Россия, Аэропорт, пассажиры, Новости - Туризм, Туризм, туристы
19:38 27.09.2022 (обновлено: 20:11 27.09.2022)
 
Аэропорт Сочи планирует обслужить больше миллиона международных пассажиров

Аэропорт Сочи планирует обслужить 1,1 миллиона международных пассажиров до конца года

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 27 сен — РИА Новости. Более миллиона международных пассажиров планируется обслужить в аэропорту Сочи до конца года, сообщил РИА Новости директор по авиационной коммерции ГК "Аэродинамика" Александр Никонов.
"К концу 2022 года аэропорт Сочи планирует принять 1,1 миллиона человек на международных рейсах", — сказал Никонов.
По его словам, на рост перевозок за рубеж повлияли закрытые аэропорты на юге России и работа сочинского авиаузла в режиме временного хаба. Для сравнения, за восемь месяцев 2021 года воздушная гавань обслужила 122 тысячи международных пассажиров, в 2022 — 608 тысяч.
На данный момент аэропорт курорта предлагает 20 иностранных направлений, в числе которых Турция, Египет, Израиль, ОАЭ, Армения, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан.
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