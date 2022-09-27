https://ria.ru/20220927/sochi-1819813696.html

Аэропорт Сочи планирует обслужить больше миллиона международных пассажиров

Аэропорт Сочи планирует обслужить больше миллиона международных пассажиров - РИА Новости, 27.09.2022

Аэропорт Сочи планирует обслужить больше миллиона международных пассажиров

Более миллиона международных пассажиров планируется обслужить в аэропорту Сочи до конца года, сообщил РИА Новости директор по авиационной коммерции ГК... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T19:38

2022-09-27T19:38

2022-09-27T20:11

туризм

сочи

россия

аэропорт

пассажиры

новости - туризм

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794313494_0:200:3283:2047_1920x0_80_0_0_6e2ddfa5f16c98f5298575337eae2c34.jpg

СОЧИ, 27 сен — РИА Новости. Более миллиона международных пассажиров планируется обслужить в аэропорту Сочи до конца года, сообщил РИА Новости директор по авиационной коммерции ГК "Аэродинамика" Александр Никонов."К концу 2022 года аэропорт Сочи планирует принять 1,1 миллиона человек на международных рейсах", — сказал Никонов.По его словам, на рост перевозок за рубеж повлияли закрытые аэропорты на юге России и работа сочинского авиаузла в режиме временного хаба. Для сравнения, за восемь месяцев 2021 года воздушная гавань обслужила 122 тысячи международных пассажиров, в 2022 — 608 тысяч.На данный момент аэропорт курорта предлагает 20 иностранных направлений, в числе которых Турция, Египет, Израиль, ОАЭ, Армения, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан.

https://ria.ru/20220926/rossiya-1819643950.html

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

сочи, россия, аэропорт, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы