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Росгвардия в ЕАО получила снаряжение, необходимое в зоне спецоперации - РИА Новости, 27.09.2022
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Росгвардия в ЕАО получила снаряжение, необходимое в зоне спецоперации
Росгвардия в ЕАО получила снаряжение, необходимое в зоне спецоперации - РИА Новости, 27.09.2022
Росгвардия в ЕАО получила снаряжение, необходимое в зоне спецоперации
Подразделениям Росгвардии в Еврейской автономной области (ЕАО) передано военное снаряжение, необходимое для действий в зоне спецоперации, включая квадрокоптеры... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T09:08
2022-09-27T09:08
донецкая народная республика
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
частичная мобилизация в россии
безопасность
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ХАБАРОВСК, 27 сен - РИА Новости. Подразделениям Росгвардии в Еврейской автономной области (ЕАО) передано военное снаряжение, необходимое для действий в зоне спецоперации, включая квадрокоптеры и приборы ночного видения, сообщает региональное правительство.Ранее сообщалось, что на поддержку военной спецоперации свою месячную зарплату направили губернатор области и все его заместители. Как сообщает региональное правительство, область на протяжении всей спецоперации оказывает гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР. Уточняется, что нынешняя партия снаряжения – результат коллегиального решения, принятого в правительстве области две недели назад."Два квадрокоптера, шесть приборов ночного видения, два бензиновых генератора, несколько тепловизионных прицелов и кронштейны к ним переданы сегодня в СОБР и ОМОН управления Росгвардии по ЕАО", - говорится в сообщении.Отмечается, что еще 25 радиостанций и 44 комплекта полевого снаряжения пока в пути и дойдут до бойцов чуть позже.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства, снаряжение будет использоваться "на усмотрение подразделений, но понятно же, что прицелы нужны в зоне боевых действий".
https://ria.ru/20220926/snaryazhenie-1819487264.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), частичная мобилизация в россии, безопасность
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Частичная мобилизация в России, Безопасность
09:08 27.09.2022
 
Росгвардия в ЕАО получила снаряжение, необходимое в зоне спецоперации

Росгвардия в ЕАО получила снаряжение для спецоперации, включая квадрокоптеры

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 27 сен - РИА Новости. Подразделениям Росгвардии в Еврейской автономной области (ЕАО) передано военное снаряжение, необходимое для действий в зоне спецоперации, включая квадрокоптеры и приборы ночного видения, сообщает региональное правительство.
Ранее сообщалось, что на поддержку военной спецоперации свою месячную зарплату направили губернатор области и все его заместители. Как сообщает региональное правительство, область на протяжении всей спецоперации оказывает гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР. Уточняется, что нынешняя партия снаряжения – результат коллегиального решения, принятого в правительстве области две недели назад.
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"Два квадрокоптера, шесть приборов ночного видения, два бензиновых генератора, несколько тепловизионных прицелов и кронштейны к ним переданы сегодня в СОБР и ОМОН управления Росгвардии по ЕАО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще 25 радиостанций и 44 комплекта полевого снаряжения пока в пути и дойдут до бойцов чуть позже.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства, снаряжение будет использоваться "на усмотрение подразделений, но понятно же, что прицелы нужны в зоне боевых действий".
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Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Частичная мобилизация в РоссииБезопасность
 
 
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