https://ria.ru/20220927/snaryazhenie-1819692605.html

Росгвардия в ЕАО получила снаряжение, необходимое в зоне спецоперации

Росгвардия в ЕАО получила снаряжение, необходимое в зоне спецоперации - РИА Новости, 27.09.2022

Росгвардия в ЕАО получила снаряжение, необходимое в зоне спецоперации

Подразделениям Росгвардии в Еврейской автономной области (ЕАО) передано военное снаряжение, необходимое для действий в зоне спецоперации, включая квадрокоптеры... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T09:08

2022-09-27T09:08

2022-09-27T09:08

донецкая народная республика

луганская народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

частичная мобилизация в россии

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816791979_0:0:3031:1704_1920x0_80_0_0_01a10ffa3b92bd52b0f2bd386120cf1e.jpg

ХАБАРОВСК, 27 сен - РИА Новости. Подразделениям Росгвардии в Еврейской автономной области (ЕАО) передано военное снаряжение, необходимое для действий в зоне спецоперации, включая квадрокоптеры и приборы ночного видения, сообщает региональное правительство.Ранее сообщалось, что на поддержку военной спецоперации свою месячную зарплату направили губернатор области и все его заместители. Как сообщает региональное правительство, область на протяжении всей спецоперации оказывает гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР. Уточняется, что нынешняя партия снаряжения – результат коллегиального решения, принятого в правительстве области две недели назад."Два квадрокоптера, шесть приборов ночного видения, два бензиновых генератора, несколько тепловизионных прицелов и кронштейны к ним переданы сегодня в СОБР и ОМОН управления Росгвардии по ЕАО", - говорится в сообщении.Отмечается, что еще 25 радиостанций и 44 комплекта полевого снаряжения пока в пути и дойдут до бойцов чуть позже.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства, снаряжение будет использоваться "на усмотрение подразделений, но понятно же, что прицелы нужны в зоне боевых действий".

https://ria.ru/20220926/snaryazhenie-1819487264.html

https://ria.ru/20220925/ekipirovka-1819327013.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), частичная мобилизация в россии, безопасность