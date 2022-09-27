https://ria.ru/20220927/snaryazhenie-1819692605.html
Росгвардия в ЕАО получила снаряжение, необходимое в зоне спецоперации
Росгвардия в ЕАО получила снаряжение, необходимое в зоне спецоперации - РИА Новости, 27.09.2022
Росгвардия в ЕАО получила снаряжение, необходимое в зоне спецоперации
Подразделениям Росгвардии в Еврейской автономной области (ЕАО) передано военное снаряжение, необходимое для действий в зоне спецоперации, включая квадрокоптеры... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T09:08
2022-09-27T09:08
2022-09-27T09:08
донецкая народная республика
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
частичная мобилизация в россии
безопасность
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ХАБАРОВСК, 27 сен - РИА Новости. Подразделениям Росгвардии в Еврейской автономной области (ЕАО) передано военное снаряжение, необходимое для действий в зоне спецоперации, включая квадрокоптеры и приборы ночного видения, сообщает региональное правительство.Ранее сообщалось, что на поддержку военной спецоперации свою месячную зарплату направили губернатор области и все его заместители. Как сообщает региональное правительство, область на протяжении всей спецоперации оказывает гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР. Уточняется, что нынешняя партия снаряжения – результат коллегиального решения, принятого в правительстве области две недели назад."Два квадрокоптера, шесть приборов ночного видения, два бензиновых генератора, несколько тепловизионных прицелов и кронштейны к ним переданы сегодня в СОБР и ОМОН управления Росгвардии по ЕАО", - говорится в сообщении.Отмечается, что еще 25 радиостанций и 44 комплекта полевого снаряжения пока в пути и дойдут до бойцов чуть позже.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства, снаряжение будет использоваться "на усмотрение подразделений, но понятно же, что прицелы нужны в зоне боевых действий".
https://ria.ru/20220926/snaryazhenie-1819487264.html
https://ria.ru/20220925/ekipirovka-1819327013.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), частичная мобилизация в россии, безопасность
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Частичная мобилизация в России, Безопасность
Росгвардия в ЕАО получила снаряжение, необходимое в зоне спецоперации
Росгвардия в ЕАО получила снаряжение для спецоперации, включая квадрокоптеры