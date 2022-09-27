https://ria.ru/20220927/sluzhba-1819718951.html

Более двух тысяч человек призовут на службу в Вологодской области

Более двух тысяч человек призовут на службу в Вологодской области - РИА Новости, 27.09.2022

Более двух тысяч человек призовут на службу в Вологодской области

В Вологодской области в рамках частичной мобилизации призовут 2129 человек, мобилизованных отправят в Кострому для комплектования воинских подразделений,... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:54

2022-09-27T10:54

2022-09-27T10:54

вологодская область

частичная мобилизация в россии

кострома

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ВОЛОГДА, 27 сент – РИА Новости. В Вологодской области в рамках частичной мобилизации призовут 2129 человек, мобилизованных отправят в Кострому для комплектования воинских подразделений, сообщил и.о. председателя правительства области Эдуард Зайнак."Всего в Вологодской области необходимо призвать 2129 человек, в том числе 181 офицер, для чего необходимо оповестить 4800 граждан, пребывающих в запасе. На сегодняшний день оповещено 4203 человека, что составляет 93 процента от плана. Отправлены в войска 788 граждан", - сказал Зайнак на оперативном совещании в областном правительстве.По его словам, основную работу по мобилизации проводят органы местного самоуправления и военные комиссариаты. Для этого развернуты 13 пунктов предварительного сбора граждан, 13 участков оповещения, 98 штабов оповещения и пунктов сбора мобилизационных ресурсов.Зайнак также сообщил, что для информирования населения по вопросам мобилизации увеличен штат операторов единой телефонной линия 122 и организована круглосуточная горячая линия в областном военкомате.

https://ria.ru/20220817/vologodchina-1810153618.html

кострома

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

частичная мобилизация в россии, кострома