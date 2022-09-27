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Маргарита Симоньян вошла в список бизнес-лидеров страны - РИА Новости, 27.09.2022
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Маргарита Симоньян вошла в список бизнес-лидеров страны
Маргарита Симоньян вошла в список бизнес-лидеров страны - РИА Новости, 27.09.2022
Маргарита Симоньян вошла в список бизнес-лидеров страны
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян стала бизнес-лидером страны по версии Ассоциации менеджеров и издательского... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T08:54
2022-09-27T08:54
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян стала бизнес-лидером страны по версии Ассоциации менеджеров и издательского дома "Коммерсантъ". Рейтинг опубликован во вторник на сайте kommersant.ru.Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений России, деятельность которого направлена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. За более чем 20 лет работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, стоящим перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в течение 23 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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Влада Копылова
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маргарита симоньян, миа "россия сегодня", новости агентства, риа новости
Маргарита Симоньян, МИА "Россия сегодня", Новости агентства, РИА Новости
08:54 27.09.2022
 

Маргарита Симоньян вошла в список бизнес-лидеров страны

© Фото : предоставлено пресс-службой RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян стала бизнес-лидером страны по версии Ассоциации менеджеров и издательского дома "Коммерсантъ". Рейтинг опубликован во вторник на сайте kommersant.ru.
Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений России, деятельность которого направлена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. За более чем 20 лет работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, стоящим перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.
Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в течение 23 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
Сотрудники России сегодня вошли в Топ-1000 российских менеджеров - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
08:00
Сотрудники "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"
 
Маргарита СимоньянМИА "Россия сегодня"Новости агентстваРИА Новости
 
 
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