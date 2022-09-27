Маргарита Симоньян вошла в список бизнес-лидеров страны
© Фото : предоставлено пресс-службой RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
© Фото : предоставлено пресс-службой RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян стала бизнес-лидером страны по версии Ассоциации менеджеров и издательского дома "Коммерсантъ". Рейтинг опубликован во вторник на сайте kommersant.ru.
Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений России, деятельность которого направлена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. За более чем 20 лет работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, стоящим перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.
Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в течение 23 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.
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