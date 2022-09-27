https://ria.ru/20220927/simonyan-1819690581.html

Маргарита Симоньян вошла в список бизнес-лидеров страны

Маргарита Симоньян вошла в список бизнес-лидеров страны - РИА Новости, 27.09.2022

Маргарита Симоньян вошла в список бизнес-лидеров страны

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян стала бизнес-лидером страны по версии Ассоциации менеджеров и издательского... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T08:54

2022-09-27T08:54

2022-09-27T08:54

маргарита симоньян

миа "россия сегодня"

новости агентства

риа новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819690155_0:42:3071:1769_1920x0_80_0_0_f850ab767e647ebae825dd6321fe1ac1.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян стала бизнес-лидером страны по версии Ассоциации менеджеров и издательского дома "Коммерсантъ". Рейтинг опубликован во вторник на сайте kommersant.ru.Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений России, деятельность которого направлена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. За более чем 20 лет работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, стоящим перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в течение 23 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

https://ria.ru/20220927/sotrudniki-1819621301.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

маргарита симоньян, миа "россия сегодня", новости агентства, риа новости