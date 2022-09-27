https://ria.ru/20220927/sibir-1819878410.html
Business Insider: Сибирь сделает из России сверхдержаву
Business Insider: Сибирь сделает из России сверхдержаву - РИА Новости, 27.09.2022
Business Insider: Сибирь сделает из России сверхдержаву
В ближайшие 30 лет Сибирь станет крупнейшим сельскохозяйственным регионом в мире, заявил Business Insider содиректор по инвестициям в гонконгской финансовой... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:53
2022-09-27T17:53
2022-09-27T17:53
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775667108_0:210:3076:1940_1920x0_80_0_0_6ba4ff9241426584af0f52ba0d098438.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В ближайшие 30 лет Сибирь станет крупнейшим сельскохозяйственным регионом в мире, заявил Business Insider содиректор по инвестициям в гонконгской финансовой компании Value Partners Group Чеа Хенг Хе."Все эти обширные территории, которыми они владеют в Сибири, в ближайшие три десятилетия станут самыми большими и производительными сельскохозяйственными землями в мире. Россия превратится в продовольственную сверхдержаву", — сказал финансист.Он пояснил, что изменения климата негативно влияют на сельское хозяйство в мире, однако в случае с Сибирью, наоборот, открывается потенциал из-за пустующих пахотных земель."Россия может оказаться главным победителем в истории с глобальным потеплением", — добавил Чеа.В заключение он подчеркнул, что инвестиции в сельское хозяйство в Сибири в будущем удивят прибыльностью.
https://ria.ru/20210223/klimat-1598669007.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775667108_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_af152b70e63abb33e013f3c44b66cac2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Business Insider: Сибирь сделает из России сверхдержаву
Китайский финансист Чеа предрек превращение России в сверхдержаву благодаря Сибири
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
В ближайшие 30 лет Сибирь станет крупнейшим сельскохозяйственным регионом в мире, заявил Business Insider
содиректор по инвестициям в гонконгской финансовой компании Value Partners Group Чеа Хенг Хе.
"Все эти обширные территории, которыми они владеют в Сибири, в ближайшие три десятилетия станут самыми большими и производительными сельскохозяйственными землями в мире. Россия превратится в продовольственную сверхдержаву", — сказал финансист.
Он пояснил, что изменения климата негативно влияют на сельское хозяйство в мире, однако в случае с Сибирью, наоборот, открывается потенциал из-за пустующих пахотных земель.
"Россия может оказаться главным победителем в истории с глобальным потеплением", — добавил Чеа.
В заключение он подчеркнул, что инвестиции в сельское хозяйство в Сибири в будущем удивят прибыльностью.