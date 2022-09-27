https://ria.ru/20220927/sibir-1819878410.html

Business Insider: Сибирь сделает из России сверхдержаву

Business Insider: Сибирь сделает из России сверхдержаву - РИА Новости, 27.09.2022

Business Insider: Сибирь сделает из России сверхдержаву

В ближайшие 30 лет Сибирь станет крупнейшим сельскохозяйственным регионом в мире, заявил Business Insider содиректор по инвестициям в гонконгской финансовой... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:53

2022-09-27T17:53

2022-09-27T17:53

экономика

россия

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В ближайшие 30 лет Сибирь станет крупнейшим сельскохозяйственным регионом в мире, заявил Business Insider содиректор по инвестициям в гонконгской финансовой компании Value Partners Group Чеа Хенг Хе."Все эти обширные территории, которыми они владеют в Сибири, в ближайшие три десятилетия станут самыми большими и производительными сельскохозяйственными землями в мире. Россия превратится в продовольственную сверхдержаву", — сказал финансист.Он пояснил, что изменения климата негативно влияют на сельское хозяйство в мире, однако в случае с Сибирью, наоборот, открывается потенциал из-за пустующих пахотных земель."Россия может оказаться главным победителем в истории с глобальным потеплением", — добавил Чеа.В заключение он подчеркнул, что инвестиции в сельское хозяйство в Сибири в будущем удивят прибыльностью.

https://ria.ru/20210223/klimat-1598669007.html

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экономика, россия