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Сессия "Международные споры и арбитраж" начнет форум "Сделано в России" - РИА Новости, 27.09.2022
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Сессия "Международные споры и арбитраж" начнет форум "Сделано в России"
Сессия "Международные споры и арбитраж" начнет форум "Сделано в России" - РИА Новости, 27.09.2022
Сессия "Международные споры и арбитраж" начнет форум "Сделано в России"
Панельная сессия "Международный споры и арбитраж" состоится в первый день международного экспортного форума "Сделано в России", 20 октября, сообщает Российский... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:21
2022-09-27T17:21
российский экспортный центр (рэц)
экономика
россия
вэб.рф (вэб)
сделано в россии
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Панельная сессия "Международный споры и арбитраж" состоится в первый день международного экспортного форума "Сделано в России", 20 октября, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Сессия поможет ответить на вопросы о том, насколько ограничительные меры могут стать фатальными, существуют ли способы борьбы с санкциями или уменьшения рисков их неблагоприятного воздействия, какие арбитражные оговорки следует предусматривать в новых контрактах.Кроме того, планируется обсудить насколько массовой может стать практика переноса коммерческих споров в Россию на фоне растущего количества санкций."Кому обязательно стоит прийти: юристам российских и международных компаний, которые занимаются внешней торговлей, тому, кто хочет узнать больше о перспективах юридических споров в иностранных юрисдикциях, включая недружественные, тому, кто интересуется темой разрешения споров в эпоху санкций и хочет расширить кругозор", - отметили в РЭЦ.
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российский экспортный центр (рэц), экономика, россия, вэб.рф (вэб), сделано в россии, форум "сделано в россии"
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Сделано в России, Форум "Сделано в России"
17:21 27.09.2022
 

Сессия "Международные споры и арбитраж" начнет форум "Сделано в России"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкИнформационная табличка "Сделано в России"
Информационная табличка Сделано в России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Информационная табличка "Сделано в России"
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Панельная сессия "Международный споры и арбитраж" состоится в первый день международного экспортного форума "Сделано в России", 20 октября, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Санкции 2022 года создают сложности не только в экономических отношениях, но и в организации разрешения споров с иностранными контрагентами или в отношении зарубежных активов. В ситуациях, когда необходимо максимально быстро и эффективно разработать трансграничную судебную или банкротную стратегию, возникают трудности с подбором и оплатой иностранных консультантов, оплатой арбитражных сборов и пошлин, арбитры заявляют о небеспристрастности и берут самоотвод", - сообщает РЭЦ о теме сессии.
Сессия поможет ответить на вопросы о том, насколько ограничительные меры могут стать фатальными, существуют ли способы борьбы с санкциями или уменьшения рисков их неблагоприятного воздействия, какие арбитражные оговорки следует предусматривать в новых контрактах.
Кроме того, планируется обсудить насколько массовой может стать практика переноса коммерческих споров в Россию на фоне растущего количества санкций.
"Кому обязательно стоит прийти: юристам российских и международных компаний, которые занимаются внешней торговлей, тому, кто хочет узнать больше о перспективах юридических споров в иностранных юрисдикциях, включая недружественные, тому, кто интересуется темой разрешения споров в эпоху санкций и хочет расширить кругозор", - отметили в РЭЦ.
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 17:35
РЭЦ объявил о старте обновленной программы сертификации "Сделано в России"
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаРоссияВЭБ.РФ (ВЭБ)Сделано в РоссииФорум "Сделано в России"
 
 
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