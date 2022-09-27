https://ria.ru/20220927/sessiya-1819865888.html

Сессия "Международные споры и арбитраж" начнет форум "Сделано в России"

Сессия "Международные споры и арбитраж" начнет форум "Сделано в России" - РИА Новости, 27.09.2022

Сессия "Международные споры и арбитраж" начнет форум "Сделано в России"

Панельная сессия "Международный споры и арбитраж" состоится в первый день международного экспортного форума "Сделано в России", 20 октября, сообщает Российский... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:21

2022-09-27T17:21

2022-09-27T17:21

российский экспортный центр (рэц)

экономика

россия

вэб.рф (вэб)

сделано в россии

форум "сделано в россии"

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Панельная сессия "Международный споры и арбитраж" состоится в первый день международного экспортного форума "Сделано в России", 20 октября, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Сессия поможет ответить на вопросы о том, насколько ограничительные меры могут стать фатальными, существуют ли способы борьбы с санкциями или уменьшения рисков их неблагоприятного воздействия, какие арбитражные оговорки следует предусматривать в новых контрактах.Кроме того, планируется обсудить насколько массовой может стать практика переноса коммерческих споров в Россию на фоне растущего количества санкций."Кому обязательно стоит прийти: юристам российских и международных компаний, которые занимаются внешней торговлей, тому, кто хочет узнать больше о перспективах юридических споров в иностранных юрисдикциях, включая недружественные, тому, кто интересуется темой разрешения споров в эпоху санкций и хочет расширить кругозор", - отметили в РЭЦ.

https://ria.ru/20220920/programma-1818229834.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), экономика, россия, вэб.рф (вэб), сделано в россии, форум "сделано в россии"