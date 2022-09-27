Сессия "Международные споры и арбитраж" начнет форум "Сделано в России"
Информационная табличка "Сделано в России"
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Панельная сессия "Международный споры и арбитраж" состоится в первый день международного экспортного форума "Сделано в России", 20 октября, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Санкции 2022 года создают сложности не только в экономических отношениях, но и в организации разрешения споров с иностранными контрагентами или в отношении зарубежных активов. В ситуациях, когда необходимо максимально быстро и эффективно разработать трансграничную судебную или банкротную стратегию, возникают трудности с подбором и оплатой иностранных консультантов, оплатой арбитражных сборов и пошлин, арбитры заявляют о небеспристрастности и берут самоотвод", - сообщает РЭЦ о теме сессии.
Сессия поможет ответить на вопросы о том, насколько ограничительные меры могут стать фатальными, существуют ли способы борьбы с санкциями или уменьшения рисков их неблагоприятного воздействия, какие арбитражные оговорки следует предусматривать в новых контрактах.
Кроме того, планируется обсудить насколько массовой может стать практика переноса коммерческих споров в Россию на фоне растущего количества санкций.
"Кому обязательно стоит прийти: юристам российских и международных компаний, которые занимаются внешней торговлей, тому, кто хочет узнать больше о перспективах юридических споров в иностранных юрисдикциях, включая недружественные, тому, кто интересуется темой разрешения споров в эпоху санкций и хочет расширить кругозор", - отметили в РЭЦ.