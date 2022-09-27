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Умер руководитель учебных программ "России сегодня" Олег Щедров

Умер руководитель учебных программ "России сегодня" Олег Щедров - РИА Новости, 27.09.2022

Умер руководитель учебных программ "России сегодня" Олег Щедров

Яркий журналист, опытный наставник многих репортеров и редакторов, один из лучших агентских корреспондентов, руководивший учебными программами медиагруппы... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:20

2022-09-27T16:20

2022-09-27T17:51

общество

ссср

институт стран азии и африки

риа новости

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Яркий журналист, опытный наставник многих репортеров и редакторов, один из лучших агентских корреспондентов, руководивший учебными программами медиагруппы "Россия сегодня", Олег Щедров скоропостижно скончался в Москве в понедельник на 63-м году жизни.Олег по праву пользовался большим авторитетом среди коллег, многих из которых он подготовил как профессионалов. Сам он имел богатейший опыт, проработав корреспондентом в ведущих информационных агентствах России и мира. За его плечами Иновещание Гостелерадио СССР, Интерфакс, ИТАР-ТАСС, Рейтер, РИА Новости.Олег Щедров родился в 1959 году. Окончил Институт стран Азии и Африки МГУ. После окончания института в 1982 году свой трудовой путь начал с младшего редактора, дойдя до комментатора отдела международной жизни Главной редакции информации Центрального радиовещания на зарубежные страны в Государственном комитете СССР по телевидению и радиовещанию. С 1991-го он неизменно работал в напряженном ритме корреспондента информагентства. Сначала это был Интерфакс в 1991-92 годах, затем он перешел в ведущее мировое новостное агентство Рейтер, где проработал до 2002 года, после чего снова вернулся в Интерфакс на должность главного редактора Службы политической информации. Затем еще пять лет работы в Рейтере. За время своей журналистской карьеры освещал немало исторических событий, встреч в верхах, чрезвычайных ситуаций.В 2010 году Олег Щедров пришел в РИА Новости на должность заместителя руководителя редакции — руководителя группы информации на английском языке Объединенной редакции новостей. В РИА Новости он организовал Корпоративный учебный центр, в котором работал до последних дней, уже в рамках всей медиагруппы "Россия сегодня". Готовил он и коллег в ТАСС.Практически все, кто прошел его школу, а также те, кто работал с ним "в поле", отзывались о нем как о профессионале высочайшего уровня. Он доходчиво объяснял азы профессии молодым, мог дать фору любому журналисту в оперативности и точности своих новостей.Будучи руководителем учебных программ, всегда старался опережать время, готовил специалистов по направлениям, которые только-только зарождались, всегда с радостью откликался на предложения о тех или иных новшествах, вводил их сам в обучающие программы. При этом неизменно был чутким и вежливым ко всем — и к новичкам в профессии, и к ветеранам.РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня" соболезнуют родным и близким Олега Щедрова.

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ссср, институт стран азии и африки, риа новости