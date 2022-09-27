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Глава МИД Франции пригрозила России новыми санкциями ЕС из-за референдумов - РИА Новости, 27.09.2022
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Глава МИД Франции пригрозила России новыми санкциями ЕС из-за референдумов
Глава МИД Франции пригрозила России новыми санкциями ЕС из-за референдумов - РИА Новости, 27.09.2022
Глава МИД Франции пригрозила России новыми санкциями ЕС из-за референдумов
ЕС готовит новый пакет санкций в отношении России из-за референдумов на востоке Украины, они будут индивидуальными, а также это будут ограничения, которые... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:32
2022-09-27T15:32
в мире
катрин колонна
дмитрий кулеба
евросоюз
мид франции‎
санкции в отношении россии
оон
украина
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ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. ЕС готовит новый пакет санкций в отношении России из-за референдумов на востоке Украины, они будут индивидуальными, а также это будут ограничения, которые затронут сектора, которые еще не были затронуты санкциями, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.Глава МИД Франции во вторник приехала с рабочим визитом в Киев."Хочу повторить то, что уже было сказано на ГенассамблееООН: если Россия продолжит организацию нелегальных референдумов, ЕС примет новые санкции в ее отношении", - сказала Колонна на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве, которую транслировал телеканал BFMTV.По ее словам, не дожидаясь результатов этих референдумов, ЕС уже начал работу по подготовке новых санкций в отношении России.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220926/bulaev-1819623571.html
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в мире, катрин колонна, дмитрий кулеба, евросоюз, мид франции‎, санкции в отношении россии, оон, украина
В мире, Катрин Колонна, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, МИД Франции‎, Санкции в отношении России, ООН, Украина
15:32 27.09.2022
 
Глава МИД Франции пригрозила России новыми санкциями ЕС из-за референдумов

Глава МИД Франции Колонна пригрозила России новыми санкциями ЕС из-за референдумов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. ЕС готовит новый пакет санкций в отношении России из-за референдумов на востоке Украины, они будут индивидуальными, а также это будут ограничения, которые затронут сектора, которые еще не были затронуты санкциями, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.
Глава МИД Франции во вторник приехала с рабочим визитом в Киев.
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"Хочу повторить то, что уже было сказано на ГенассамблееООН: если Россия продолжит организацию нелегальных референдумов, ЕС примет новые санкции в ее отношении", - сказала Колонна на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве, которую транслировал телеканал BFMTV.
По ее словам, не дожидаясь результатов этих референдумов, ЕС уже начал работу по подготовке новых санкций в отношении России.
"Это будут индивидуальные санкции, они коснутся лиц, ответственных за эту нелегальную спецоперацию, и затронут сектора, которые еще не были затронуты санкциями", - уточнила французский министр.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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