https://ria.ru/20220927/rosturizm-1819806314.html
Глава Ростуризма поздравила работников отрасли с праздником
Глава Ростуризма поздравила работников отрасли с праздником - РИА Новости, 27.09.2022
Глава Ростуризма поздравила работников отрасли с праздником
Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале поздравила работников отрасли с профессиональным праздником — Днем туризма. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:38
2022-09-27T16:38
2022-09-27T16:38
туризм
туризм
новости - туризм
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
почта россии
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале поздравила работников отрасли с профессиональным праздником — Днем туризма.Она отметила, что индустрия путешествий — одна из самых молодых и перспективных, и в ней каждый может найти свое призвание. В турсекторе трудятся миллионы — туроператоры, агенты, рестораторы, отельеры, гиды, инструкторы, официанты, горничные, а также работают более 200 тысяч компаний.Догузова отметила, что государство многое делает для развития туризма. В последние годы заработали десятки программ поддержки бизнеса. Результат — миллионы занятых, десятки тысяч вовлеченных предпринимателей и рост числа путешественников всех возрастов."Я желаю всем нам, кто выбрал туризм своей профессией, удачи и реализации всех самых масштабных проектов!" — пишет она.А еще сегодня любой желающий сможет отправить бесплатную открытку с пожеланиями друзьям или себе, опустив ее в специальный почтовый ящик в одном из Туристско-информационных центрах (ТИЦ) или онлайн. Это акция Ростуризма и Почты России, которая проходит при поддержке национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 27 регионах.
https://ria.ru/20220927/puteshestviya-1819521205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), почта россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Зарина Догузова, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Почта России
Глава Ростуризма поздравила работников отрасли с праздником
Зарина Догузова поздравила работников туристической отрасли с профессиональным праздником
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале поздравила
работников отрасли с профессиональным праздником — Днем туризма.
Она отметила, что индустрия путешествий — одна из самых молодых и перспективных, и в ней каждый может найти свое призвание. В турсекторе трудятся миллионы — туроператоры, агенты, рестораторы, отельеры, гиды, инструкторы, официанты, горничные, а также работают более 200 тысяч компаний.
Догузова отметила, что государство многое делает для развития туризма. В последние годы заработали десятки программ поддержки бизнеса. Результат — миллионы занятых, десятки тысяч вовлеченных предпринимателей и рост числа путешественников всех возрастов.
"Я желаю всем нам, кто выбрал туризм своей профессией, удачи и реализации всех самых масштабных проектов!" — пишет она.
А еще сегодня любой желающий сможет отправить
бесплатную открытку с пожеланиями друзьям или себе, опустив ее в специальный почтовый ящик в одном из Туристско-информационных центрах (ТИЦ) или онлайн. Это акция Ростуризма и Почты России, которая проходит при поддержке национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 27 регионах.