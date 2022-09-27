https://ria.ru/20220927/rosturizm-1819806314.html

Глава Ростуризма поздравила работников отрасли с праздником

Глава Ростуризма поздравила работников отрасли с праздником - РИА Новости, 27.09.2022

Глава Ростуризма поздравила работников отрасли с праздником

Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале поздравила работников отрасли с профессиональным праздником — Днем туризма. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:38

2022-09-27T16:38

2022-09-27T16:38

туризм

туризм

новости - туризм

зарина догузова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

почта россии

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале поздравила работников отрасли с профессиональным праздником — Днем туризма.Она отметила, что индустрия путешествий — одна из самых молодых и перспективных, и в ней каждый может найти свое призвание. В турсекторе трудятся миллионы — туроператоры, агенты, рестораторы, отельеры, гиды, инструкторы, официанты, горничные, а также работают более 200 тысяч компаний.Догузова отметила, что государство многое делает для развития туризма. В последние годы заработали десятки программ поддержки бизнеса. Результат — миллионы занятых, десятки тысяч вовлеченных предпринимателей и рост числа путешественников всех возрастов."Я желаю всем нам, кто выбрал туризм своей профессией, удачи и реализации всех самых масштабных проектов!" — пишет она.А еще сегодня любой желающий сможет отправить бесплатную открытку с пожеланиями друзьям или себе, опустив ее в специальный почтовый ящик в одном из Туристско-информационных центрах (ТИЦ) или онлайн. Это акция Ростуризма и Почты России, которая проходит при поддержке национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 27 регионах.

https://ria.ru/20220927/puteshestviya-1819521205.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), почта россии