Омбудсмен Пензенской области рассказала об условиях для мобилизованных
Омбудсмен Пензенской области Рогова рассказала об условиях для мобилизованных в регионе
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
САРАТОВ, 27 сен - РИА Новости. Жители Пензы, призванные в рамках частичной мобилизации, не жалуются на условия проживания и питание в пункте учебной подготовки, сообщила омбудсмен региона Елена Рогова.
Ранее военный комиссар региона Андрей Сурков сообщил, что, по данным на 23 сентября, более 80% жителей Пензенской области, подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации, получили повестки, но к тому времени еще никто не был мобилизован. По его словам, все предприятия в регионе продолжат работу, "особо дефицитные должности" призываться не будут. В пресс-службе областного правительства области РИА Новости сообщили, что в воскресенье регион приступил к отправке призванных в рамках частичной мобилизации к местам учебной подготовки с последующим направлением в войска.
"Сегодня посетила один из пунктов размещения мобилизованных граждан в Пензе. Здесь им выдают обмундирование, обеспечивают всем необходимым, в ближайшее время начнется обучение. Условия проживания хорошие, отремонтированные теплые помещения, оборудованы санитарные комнаты и душевые. Жалоб на условия проживания и питание не поступило", - написала Рогова в Telegram-канале.
Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.