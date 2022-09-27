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Омбудсмен Пензенской области рассказала об условиях для мобилизованных

Омбудсмен Пензенской области рассказала об условиях для мобилизованных - РИА Новости, 27.09.2022

Омбудсмен Пензенской области рассказала об условиях для мобилизованных

Жители Пензы, призванные в рамках частичной мобилизации, не жалуются на условия проживания и питание в пункте учебной подготовки, сообщила омбудсмен региона... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T00:36

2022-09-27T00:36

2022-09-27T00:36

пензенская область

пенза

россия

частичная мобилизация в россии

общество

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САРАТОВ, 27 сен - РИА Новости. Жители Пензы, призванные в рамках частичной мобилизации, не жалуются на условия проживания и питание в пункте учебной подготовки, сообщила омбудсмен региона Елена Рогова.Ранее военный комиссар региона Андрей Сурков сообщил, что, по данным на 23 сентября, более 80% жителей Пензенской области, подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации, получили повестки, но к тому времени еще никто не был мобилизован. По его словам, все предприятия в регионе продолжат работу, "особо дефицитные должности" призываться не будут. В пресс-службе областного правительства области РИА Новости сообщили, что в воскресенье регион приступил к отправке призванных в рамках частичной мобилизации к местам учебной подготовки с последующим направлением в войска."Сегодня посетила один из пунктов размещения мобилизованных граждан в Пензе. Здесь им выдают обмундирование, обеспечивают всем необходимым, в ближайшее время начнется обучение. Условия проживания хорошие, отремонтированные теплые помещения, оборудованы санитарные комнаты и душевые. Жалоб на условия проживания и питание не поступило", - написала Рогова в Telegram-канале.Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.

https://ria.ru/20220927/svo-1819670680.html

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