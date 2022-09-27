https://ria.ru/20220927/regoperator-1819869537.html

В Тамбове приступил к работе региональный оператор "Сколково"

В Тамбове приступил к работе региональный оператор "Сколково" - РИА Новости, 27.09.2022

В Тамбове приступил к работе региональный оператор "Сколково"

Центр развития инноваций "Державинский" открылся в Тамбове, став первым региональным оператором Фонда "Сколково" в Тамбовской области. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:30

2022-09-27T17:30

2022-09-27T17:30

тамбовская область

тамбовская область

сколково

фонд "сколково"

максим егоров

тамбов

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156174/37/1561743702_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_43e19bb853d826d866f28e73dad94a01.jpg

ТАМБОВ, 27 сен– РИА Новости. Центр развития инноваций "Державинский" открылся в Тамбове, став первым региональным оператором Фонда "Сколково" в Тамбовской области.Центр будет работать на платформе двух технопарков — "Державинский" и "Миэлта". Главная задача новой структуры — поддержка региональных инновационных проектов."Открытие регионального оператора "Сколково" в Тамбовской области позволит дать новый импульс развитию IT-индустрии региона. Результатом этой работы станет создание новых высококвалифицированных рабочих мест с достойной оплатой труда", – сказал глава Тамбовской области Максим Егоров на церемонии открытия Центра.В настоящее время резидентами "Сколково" уже являются четыре тамбовских компании. Их выручка за 2021 год составила около 80 миллионов рублей, а сумма грантовой поддержки Фонда — около 8 миллионов рублей. До конца 2023 года региональный оператор планирует увеличить число резидентов минимум до двенадцати компаний. Тамбовские компании-резиденты "Сколково" получат доступ к инфраструктуре технопарков "Державинский" и "Миэлта".

https://ria.ru/20220906/rabota-1814891434.html

тамбовская область

тамбов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, сколково, фонд "сколково", максим егоров, тамбов, технологии, экономика