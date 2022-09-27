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В Тамбове приступил к работе региональный оператор "Сколково"
В Тамбове приступил к работе региональный оператор "Сколково" - РИА Новости, 27.09.2022
В Тамбове приступил к работе региональный оператор "Сколково"
Центр развития инноваций "Державинский" открылся в Тамбове, став первым региональным оператором Фонда "Сколково" в Тамбовской области. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:30
2022-09-27T17:30
2022-09-27T17:30
тамбовская область
тамбовская область
сколково
фонд "сколково"
максим егоров
тамбов
технологии
экономика
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ТАМБОВ, 27 сен– РИА Новости. Центр развития инноваций "Державинский" открылся в Тамбове, став первым региональным оператором Фонда "Сколково" в Тамбовской области.Центр будет работать на платформе двух технопарков — "Державинский" и "Миэлта". Главная задача новой структуры — поддержка региональных инновационных проектов."Открытие регионального оператора "Сколково" в Тамбовской области позволит дать новый импульс развитию IT-индустрии региона. Результатом этой работы станет создание новых высококвалифицированных рабочих мест с достойной оплатой труда", – сказал глава Тамбовской области Максим Егоров на церемонии открытия Центра.В настоящее время резидентами "Сколково" уже являются четыре тамбовских компании. Их выручка за 2021 год составила около 80 миллионов рублей, а сумма грантовой поддержки Фонда — около 8 миллионов рублей. До конца 2023 года региональный оператор планирует увеличить число резидентов минимум до двенадцати компаний. Тамбовские компании-резиденты "Сколково" получат доступ к инфраструктуре технопарков "Державинский" и "Миэлта".
https://ria.ru/20220906/rabota-1814891434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, сколково, фонд "сколково", максим егоров, тамбов, технологии, экономика
Тамбовская область, Тамбовская область, Сколково, Фонд "Сколково", Максим Егоров, Тамбов, Технологии, Экономика