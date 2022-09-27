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Депутаты немедленно примут решения после референдумов, заявил Миронов - РИА Новости, 27.09.2022
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Депутаты немедленно примут решения после референдумов, заявил Миронов
Депутаты немедленно примут решения после референдумов, заявил Миронов - РИА Новости, 27.09.2022
Депутаты немедленно примут решения после референдумов, заявил Миронов
Депутаты Госдумы немедленно примут все решения, которые законодательно закрепят выбор жителей Новороссии по вхождению в состав России, заявил лидер... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:26
2022-09-27T15:26
сергей миронов
владимир путин
новороссия
россия
луганская народная республика
нато
госдума рф
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы немедленно примут все решения, которые законодательно закрепят выбор жителей Новороссии по вхождению в состав России, заявил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов."Депутаты Государственной думы немедленно примут все решения, которые законодательно закрепят выбор жителей Новороссии по вхождению в состав Российской Федерации", - написал Миронов в своём Telegram-канале.По его словам, большинство граждан, проживающих на этой территории, выскажутся в пользу воссоединения с исторической Родиной – с Российской Федерацией.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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сергей миронов, владимир путин, новороссия, россия, луганская народная республика, нато, госдума рф, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, политика
Сергей Миронов, Владимир Путин, Новороссия, Россия, Луганская Народная Республика, НАТО, Госдума РФ, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Политика
15:26 27.09.2022
 
Депутаты немедленно примут решения после референдумов, заявил Миронов

Миронов: депутаты немедленно примут решения по закреплению выбора жителей Новороссии

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкБюллетени в урне для голосования на избирательном участке в молодежном центре "Родина" в Волгограде, где проходит референдум о присоединении ДНР и ЛНР к России
Бюллетени в урне для голосования на избирательном участке в молодежном центре Родина в Волгограде, где проходит референдум о присоединении ДНР и ЛНР к России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Бюллетени в урне для голосования на избирательном участке в молодежном центре "Родина" в Волгограде, где проходит референдум о присоединении ДНР и ЛНР к России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы немедленно примут все решения, которые законодательно закрепят выбор жителей Новороссии по вхождению в состав России, заявил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов.
"Депутаты Государственной думы немедленно примут все решения, которые законодательно закрепят выбор жителей Новороссии по вхождению в состав Российской Федерации", - написал Миронов в своём Telegram-канале.
Местный житель голосует на выездном избирательном участке в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
14:28
Мэр Мариуполя назвал референдум абсолютно легитимным
По его словам, большинство граждан, проживающих на этой территории, выскажутся в пользу воссоединения с исторической Родиной – с Российской Федерацией.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Голосование в России на референдумах о присоединении к РФ новых территорий - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
12:34
Песков заявил о готовности властей к имплементации итогов референдума
 
Сергей МироновВладимир ПутинНовороссияРоссияЛуганская Народная РеспубликаНАТОГосдума РФРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеПолитика
 
 
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