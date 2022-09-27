https://ria.ru/20220927/referendumy-1819813873.html

Депутаты немедленно примут решения после референдумов, заявил Миронов

Депутаты немедленно примут решения после референдумов, заявил Миронов - РИА Новости, 27.09.2022

Депутаты немедленно примут решения после референдумов, заявил Миронов

Депутаты Госдумы немедленно примут все решения, которые законодательно закрепят выбор жителей Новороссии по вхождению в состав России, заявил лидер... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:26

2022-09-27T15:26

2022-09-27T15:26

сергей миронов

владимир путин

новороссия

россия

луганская народная республика

нато

госдума рф

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы немедленно примут все решения, которые законодательно закрепят выбор жителей Новороссии по вхождению в состав России, заявил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов."Депутаты Государственной думы немедленно примут все решения, которые законодательно закрепят выбор жителей Новороссии по вхождению в состав Российской Федерации", - написал Миронов в своём Telegram-канале.По его словам, большинство граждан, проживающих на этой территории, выскажутся в пользу воссоединения с исторической Родиной – с Российской Федерацией.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/mariupol-1819789807.html

https://ria.ru/20220927/referendum-1819748988.html

новороссия

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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