Депутаты немедленно примут решения после референдумов, заявил Миронов
Миронов: депутаты немедленно примут решения по закреплению выбора жителей Новороссии
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкБюллетени в урне для голосования на избирательном участке в молодежном центре "Родина" в Волгограде, где проходит референдум о присоединении ДНР и ЛНР к России
Бюллетени в урне для голосования на избирательном участке в молодежном центре "Родина" в Волгограде, где проходит референдум о присоединении ДНР и ЛНР к России. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы немедленно примут все решения, которые законодательно закрепят выбор жителей Новороссии по вхождению в состав России, заявил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов.
"Депутаты Государственной думы немедленно примут все решения, которые законодательно закрепят выбор жителей Новороссии по вхождению в состав Российской Федерации", - написал Миронов в своём Telegram-канале.
По его словам, большинство граждан, проживающих на этой территории, выскажутся в пользу воссоединения с исторической Родиной – с Российской Федерацией.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.