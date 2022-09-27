https://ria.ru/20220927/referendum-1819933575.html

Бежавшая в Пермь жительница ДНР возлагает большие надежды на референдум

Бежавшая в Пермь жительница ДНР возлагает большие надежды на референдум - РИА Новости, 27.09.2022

Бежавшая в Пермь жительница ДНР возлагает большие надежды на референдум

Бежавшая от боев из Мариуполя в Пермь Галина Сачко рассказала РИА Новости о больших надеждах, возлагаемых на референдум, который, по ее мнению, должен позволить РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T22:23

2022-09-27T22:23

2022-09-27T22:23

пермь

референдум в донбассе

донецкая народная республика

россия

в мире

мариуполь

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ПЕРМЬ, 27 сен - РИА Новости. Бежавшая от боев из Мариуполя в Пермь Галина Сачко рассказала РИА Новости о больших надеждах, возлагаемых на референдум, который, по ее мнению, должен позволить после "восьми лет страданий" больше не бояться, а также не допустить возвращения прежнего политического режима в Донбасс.Сачко в начале августа приехала в Пермь, где уже несколько лет живет ее подруга. Женщина мечтает вернуться домой и начать работать, считает, что референдум позволит возвратить мирную жизнь на ее родину.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Жители этих территорий, которые сейчас проживают в Пермском крае, голосовали на участке в общественном центре "Энергия" на улице Монастырской в Перми, а также с помощью выездного голосования.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819854494.html

пермь

донецкая народная республика

россия

мариуполь

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пермь, референдум в донбассе, донецкая народная республика, россия, в мире, мариуполь