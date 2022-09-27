Рейтинг@Mail.ru
Бежавшая в Пермь жительница ДНР возлагает большие надежды на референдум - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220927/referendum-1819933575.html
Бежавшая в Пермь жительница ДНР возлагает большие надежды на референдум
Бежавшая в Пермь жительница ДНР возлагает большие надежды на референдум - РИА Новости, 27.09.2022
Бежавшая в Пермь жительница ДНР возлагает большие надежды на референдум
Бежавшая от боев из Мариуполя в Пермь Галина Сачко рассказала РИА Новости о больших надеждах, возлагаемых на референдум, который, по ее мнению, должен позволить РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T22:23
2022-09-27T22:23
пермь
референдум в донбассе
донецкая народная республика
россия
в мире
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819855554_0:156:3074:1885_1920x0_80_0_0_4d33c48adf277bd14a1f3b9061836839.jpg
ПЕРМЬ, 27 сен - РИА Новости. Бежавшая от боев из Мариуполя в Пермь Галина Сачко рассказала РИА Новости о больших надеждах, возлагаемых на референдум, который, по ее мнению, должен позволить после "восьми лет страданий" больше не бояться, а также не допустить возвращения прежнего политического режима в Донбасс.Сачко в начале августа приехала в Пермь, где уже несколько лет живет ее подруга. Женщина мечтает вернуться домой и начать работать, считает, что референдум позволит возвратить мирную жизнь на ее родину.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Жители этих территорий, которые сейчас проживают в Пермском крае, голосовали на участке в общественном центре "Энергия" на улице Монастырской в Перми, а также с помощью выездного голосования.
https://ria.ru/20220927/referendum-1819854494.html
пермь
донецкая народная республика
россия
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819855554_117:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_8ede5a54a20e3257c72a3869915eab83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермь, референдум в донбассе, донецкая народная республика, россия, в мире, мариуполь
Пермь, Референдум в Донбассе, Донецкая Народная Республика, Россия, В мире, Мариуполь
22:23 27.09.2022
 
Бежавшая в Пермь жительница ДНР возлагает большие надежды на референдум

Бежавшая в Пермь жительница ДНР надеется, что прежний режим не вернется в Донбасс

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПодсчет голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Подсчет голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Подсчет голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 27 сен - РИА Новости. Бежавшая от боев из Мариуполя в Пермь Галина Сачко рассказала РИА Новости о больших надеждах, возлагаемых на референдум, который, по ее мнению, должен позволить после "восьми лет страданий" больше не бояться, а также не допустить возвращения прежнего политического режима в Донбасс.
Сачко в начале августа приехала в Пермь, где уже несколько лет живет ее подруга. Женщина мечтает вернуться домой и начать работать, считает, что референдум позволит возвратить мирную жизнь на ее родину.
"Я ждала референдум и очень переживала, что он может не пройти здесь, в Перми. Мои родные дома, в Мариуполе, тоже все ходили. Надеюсь, что после восьми лет страданий больше не будет страшно, прежний политический режим не вернется. Хочется хорошего, мы натерпелись очень много. Мариуполь натерпелся от "Азова" (запрещенная в России террористическая организация)", - рассказала РИА Новости Сачко.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Жители этих территорий, которые сейчас проживают в Пермском крае, голосовали на участке в общественном центре "Энергия" на улице Монастырской в Перми, а также с помощью выездного голосования.
Подсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 17:54
Подсчет голосов на референдумах о присоединении к России
 
ПермьРеферендум в ДонбассеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВ миреМариуполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала