Бежавшая в Пермь жительница ДНР возлагает большие надежды на референдум
Бежавшая в Пермь жительница ДНР надеется, что прежний режим не вернется в Донбасс
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПодсчет голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Подсчет голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Архивное фото
ПЕРМЬ, 27 сен - РИА Новости. Бежавшая от боев из Мариуполя в Пермь Галина Сачко рассказала РИА Новости о больших надеждах, возлагаемых на референдум, который, по ее мнению, должен позволить после "восьми лет страданий" больше не бояться, а также не допустить возвращения прежнего политического режима в Донбасс.
Сачко в начале августа приехала в Пермь, где уже несколько лет живет ее подруга. Женщина мечтает вернуться домой и начать работать, считает, что референдум позволит возвратить мирную жизнь на ее родину.
"Я ждала референдум и очень переживала, что он может не пройти здесь, в Перми. Мои родные дома, в Мариуполе, тоже все ходили. Надеюсь, что после восьми лет страданий больше не будет страшно, прежний политический режим не вернется. Хочется хорошего, мы натерпелись очень много. Мариуполь натерпелся от "Азова" (запрещенная в России террористическая организация)", - рассказала РИА Новости Сачко.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Жители этих территорий, которые сейчас проживают в Пермском крае, голосовали на участке в общественном центре "Энергия" на улице Монастырской в Перми, а также с помощью выездного голосования.