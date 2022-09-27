https://ria.ru/20220927/referendum-1819889280.html

На участках в России обработали 76% протоколов жителей Херсонской области

На участках в России обработали 76% протоколов жителей Херсонской области - РИА Новости, 27.09.2022

На участках в России обработали 76% протоколов жителей Херсонской области

После подсчета 76% голосов на участках в РФ за вхождение Херсонской области в состав России проголосовали 96,75%, следует из опубликованных предварительных... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T18:26

2022-09-27T18:26

2022-09-27T18:31

россия

херсонская область

референдумы на освобожденных территориях

луганская народная республика

в мире

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. После подсчета 76% голосов на участках в РФ за вхождение Херсонской области в состав России проголосовали 96,75%, следует из опубликованных предварительных данных по России.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819854494.html

россия

херсонская область

луганская народная республика

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россия, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, луганская народная республика, в мире