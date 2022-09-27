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На участках в России обработали 76% протоколов жителей Херсонской области
На участках в России обработали 76% протоколов жителей Херсонской области - РИА Новости, 27.09.2022
На участках в России обработали 76% протоколов жителей Херсонской области
После подсчета 76% голосов на участках в РФ за вхождение Херсонской области в состав России проголосовали 96,75%, следует из опубликованных предварительных... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T18:26
2022-09-27T18:26
2022-09-27T18:31
россия
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
луганская народная республика
в мире
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. После подсчета 76% голосов на участках в РФ за вхождение Херсонской области в состав России проголосовали 96,75%, следует из опубликованных предварительных данных по России.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/referendum-1819854494.html
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россия, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, луганская народная республика, в мире
Россия, Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях, Луганская Народная Республика, В мире
18:26 27.09.2022 (обновлено: 18:31 27.09.2022)
На участках в России обработали 76% протоколов жителей Херсонской области
Более 96,75 процента жителей Херсонской области высказались за присоединение к России