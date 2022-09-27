https://ria.ru/20220927/referendum-1819886065.html

Глава ЛНР высказался о возможных итогах референдума

Глава ЛНР высказался о возможных итогах референдума - РИА Новости, 27.09.2022

Глава ЛНР высказался о возможных итогах референдума

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил уверенность, что большинство голосов на референдуме отдано за вхождение в состав России. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T18:17

2022-09-27T18:17

2022-09-27T18:17

луганская народная республика

россия

в мире

леонид пасечник

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил уверенность, что большинство голосов на референдуме отдано за вхождение в состав России.Пасечник также в сообщении также объявил о завершении референдума о вхождении ЛНР в состав РФ и поблагодарил жителей республики за участие в голосовании.Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко ранее сообщила, что общая явка избирателей в рамках референдума в ЛНР по итогам пяти дней составила 92,6%. По итогам первых обработанных 12,56% протоколов, 97,82% избирателей проголосовали за вхождение ЛНР в состав России. Сенатор от Крыма Сергей Цеков ранее заявил РИА Новости, что референдумы в ДНР и ЛНР по явке и отсутствию серьезных нарушений можно считать состоявшимися и легитимными.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вторник, 27 сентября - последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819864624.html

https://ria.ru/20220927/referendum-1819854494.html

луганская народная республика

россия

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луганская народная республика, россия, в мире, леонид пасечник, референдум в донбассе