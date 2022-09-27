Глава ЛНР высказался о возможных итогах референдума
Пасечник уверен, что большинство жителей ЛНР проголосовали за присоединение к России
Глава ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил уверенность, что большинство голосов на референдуме отдано за вхождение в состав России.
"Как и в далеком 2014 году мы вышли и показали свое единство! Не зная результатов, я уверен, что большинство голосов отдано "За" вхождение в состав России. Это основано на общении с вами, на ваших горящих глазах, которые я увидел, посещая участки", - написал Пасечник в своем Telegram канале.
Пасечник также в сообщении также объявил о завершении референдума о вхождении ЛНР в состав РФ и поблагодарил жителей республики за участие в голосовании.
Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко ранее сообщила, что общая явка избирателей в рамках референдума в ЛНР по итогам пяти дней составила 92,6%. По итогам первых обработанных 12,56% протоколов, 97,82% избирателей проголосовали за вхождение ЛНР в состав России. Сенатор от Крыма Сергей Цеков ранее заявил РИА Новости, что референдумы в ДНР и ЛНР по явке и отсутствию серьезных нарушений можно считать состоявшимися и легитимными.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вторник, 27 сентября - последний день голосования.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.