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Глава ЛНР высказался о возможных итогах референдума - РИА Новости, 27.09.2022
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Глава ЛНР высказался о возможных итогах референдума
Глава ЛНР высказался о возможных итогах референдума - РИА Новости, 27.09.2022
Глава ЛНР высказался о возможных итогах референдума
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил уверенность, что большинство голосов на референдуме отдано за вхождение в состав России. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T18:17
2022-09-27T18:17
луганская народная республика
россия
в мире
леонид пасечник
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил уверенность, что большинство голосов на референдуме отдано за вхождение в состав России.Пасечник также в сообщении также объявил о завершении референдума о вхождении ЛНР в состав РФ и поблагодарил жителей республики за участие в голосовании.Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко ранее сообщила, что общая явка избирателей в рамках референдума в ЛНР по итогам пяти дней составила 92,6%. По итогам первых обработанных 12,56% протоколов, 97,82% избирателей проголосовали за вхождение ЛНР в состав России. Сенатор от Крыма Сергей Цеков ранее заявил РИА Новости, что референдумы в ДНР и ЛНР по явке и отсутствию серьезных нарушений можно считать состоявшимися и легитимными.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вторник, 27 сентября - последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819864624.html
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луганская народная республика, россия, в мире, леонид пасечник, референдум в донбассе
Луганская Народная Республика, Россия, В мире, Леонид Пасечник, Референдум в Донбассе
18:17 27.09.2022
 
Глава ЛНР высказался о возможных итогах референдума

Пасечник уверен, что большинство жителей ЛНР проголосовали за присоединение к России

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава ЛНР Леонид Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил уверенность, что большинство голосов на референдуме отдано за вхождение в состав России.
"Как и в далеком 2014 году мы вышли и показали свое единство! Не зная результатов, я уверен, что большинство голосов отдано "За" вхождение в состав России. Это основано на общении с вами, на ваших горящих глазах, которые я увидел, посещая участки", - написал Пасечник в своем Telegram канале.
Пасечник также в сообщении также объявил о завершении референдума о вхождении ЛНР в состав РФ и поблагодарил жителей республики за участие в голосовании.
Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко ранее сообщила, что общая явка избирателей в рамках референдума в ЛНР по итогам пяти дней составила 92,6%. По итогам первых обработанных 12,56% протоколов, 97,82% избирателей проголосовали за вхождение ЛНР в состав России. Сенатор от Крыма Сергей Цеков ранее заявил РИА Новости, что референдумы в ДНР и ЛНР по явке и отсутствию серьезных нарушений можно считать состоявшимися и легитимными.
Подсчет голосов по итогам референдумов на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
17:18
На участках в России проголосовали более 400 тысяч жителей ЛНР
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вторник, 27 сентября - последний день голосования.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Подсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
17:54
Подсчет голосов на референдумах о присоединении к России
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияВ миреЛеонид ПасечникРеферендум в Донбассе
 
 
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