Рейтинг@Mail.ru
Беженцы из ДНР на Кубани рассказали о голосовании на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220927/referendum-1819875332.html
Беженцы из ДНР на Кубани рассказали о голосовании на референдуме
Беженцы из ДНР на Кубани рассказали о голосовании на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022
Беженцы из ДНР на Кубани рассказали о голосовании на референдуме
Оксана Шевченко из Донецка, проголосовавшая на референдуме в Краснодаре, надеется, что после вхождения ДНР в состав России наступит жизнь в безопасности. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:46
2022-09-27T17:47
владимир путин
россия
краснодарский край
донецкая народная республика
нато
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819862139_0:48:3072:1776_1920x0_80_0_0_59d76df27094253272a07c29eb735dd1.jpg
КРАСНОДАР, 27 сен - РИА Новости. Оксана Шевченко из Донецка, проголосовавшая на референдуме в Краснодаре, надеется, что после вхождения ДНР в состав России наступит жизнь в безопасности.На Кубани было организовано голосование в рамках референдума по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Оксана рассказала РИА Новости, что приехала на Кубань две недели назад, чтобы вывести дочь в безопасное место. "Надежда на безопасность. Как сейчас говорят, возвращение домой", - прокомментировала она участие в референдуме.Екатерина и Евгения из "самого обстреливаемого Петровского района" Донецка приехали в Краснодарский край летом. "Надеемся, что, наконец, закончится война, закончатся регулярные обстрелы, и нас освободят", - поделились девушки.Ещё одна жительница Донецка Юлия рассказала РИА Новости, что приехала в Краснодарский край меньше месяца назад. "Хочется, чтобы президент принял меры и обезопасил мой родной город и моих близких людей от того ужаса, который сейчас происходит", - сказала она.Алена из Енакиево проживает на Кубани с 2016 года, в ДНР остались родственники. Она проголосовала за вхождение в состав России. "Жду, что, наконец-то, русский народ объединится. Хотим мира. Хотим быть вместе", - прокомментировала она свой выбор.Юля и Марина с маленькой Александрой также пришли на референдум отдать свой голос за вхождение ДНР в состав России. Они из Горловки, на Кубани в гостях, но референдум не пропустили. "Скорей бы закончилась война, вперёд с Россией", - сказали женщины.Еще одна жительница Горловки Елена, приехавшая на Кубань в начале февраля, сказала, что надеется "на все самое лучшее, главное, на мир".Юлия из Краматорска проживает с 2014 года в Краснодарском крае, но после референдума надеется вернуться домой и снова отстраивать жизнь.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, был последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819864624.html
https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819869991.html
https://ria.ru/20220927/referendum-1819801236.html
россия
краснодарский край
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819862139_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_54332e1e7ff46fa69d4c8bf96198bd69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, краснодарский край, донецкая народная республика, нато, референдум в донбассе
Владимир Путин, Россия, Краснодарский край, Донецкая Народная Республика, НАТО, Референдум в Донбассе
17:46 27.09.2022 (обновлено: 17:47 27.09.2022)
 
Беженцы из ДНР на Кубани рассказали о голосовании на референдуме

Беженцы из ДНР на Кубани рассказали, что проголосовали за мир и жизнь в безопасности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 27 сен - РИА Новости. Оксана Шевченко из Донецка, проголосовавшая на референдуме в Краснодаре, надеется, что после вхождения ДНР в состав России наступит жизнь в безопасности.
На Кубани было организовано голосование в рамках референдума по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Подсчет голосов по итогам референдумов на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
17:18
На участках в России проголосовали более 400 тысяч жителей ЛНР
Оксана рассказала РИА Новости, что приехала на Кубань две недели назад, чтобы вывести дочь в безопасное место. "Надежда на безопасность. Как сейчас говорят, возвращение домой", - прокомментировала она участие в референдуме.
Екатерина и Евгения из "самого обстреливаемого Петровского района" Донецка приехали в Краснодарский край летом. "Надеемся, что, наконец, закончится война, закончатся регулярные обстрелы, и нас освободят", - поделились девушки.
Ещё одна жительница Донецка Юлия рассказала РИА Новости, что приехала в Краснодарский край меньше месяца назад. "Хочется, чтобы президент принял меры и обезопасил мой родной город и моих близких людей от того ужаса, который сейчас происходит", - сказала она.
Бюллетени в урне для голосования на избирательном участке в молодежном центре Родина в Волгограде, где проходит референдум о присоединении ДНР и ЛНР к России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
17:31Специальная военная операция на Украине
Турчак назвал голосование на референдумах свободным и открытым
Алена из Енакиево проживает на Кубани с 2016 года, в ДНР остались родственники. Она проголосовала за вхождение в состав России. "Жду, что, наконец-то, русский народ объединится. Хотим мира. Хотим быть вместе", - прокомментировала она свой выбор.
Юля и Марина с маленькой Александрой также пришли на референдум отдать свой голос за вхождение ДНР в состав России. Они из Горловки, на Кубани в гостях, но референдум не пропустили. "Скорей бы закончилась война, вперёд с Россией", - сказали женщины.
Еще одна жительница Горловки Елена, приехавшая на Кубань в начале февраля, сказала, что надеется "на все самое лучшее, главное, на мир".
Юлия из Краматорска проживает с 2014 года в Краснодарском крае, но после референдума надеется вернуться домой и снова отстраивать жизнь.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, был последний день голосования.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Избиратель получает бюллетень для голосования на референдуме о присоединении к России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
14:56
Проголосовавший ветеран ВОВ видит хорошее будущее ЛНР после референдума
 
Владимир ПутинРоссияКраснодарский крайДонецкая Народная РеспубликаНАТОРеферендум в Донбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала