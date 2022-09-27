17:46 27.09.2022 (обновлено: 17:47 27.09.2022)
Беженцы из ДНР на Кубани рассказали о голосовании на референдуме
Беженцы из ДНР на Кубани рассказали, что проголосовали за мир и жизнь в безопасности
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве. Архивное фото
КРАСНОДАР, 27 сен - РИА Новости. Оксана Шевченко из Донецка, проголосовавшая на референдуме в Краснодаре, надеется, что после вхождения ДНР в состав России наступит жизнь в безопасности.
На Кубани было организовано голосование в рамках референдума по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Оксана рассказала РИА Новости, что приехала на Кубань две недели назад, чтобы вывести дочь в безопасное место. "Надежда на безопасность. Как сейчас говорят, возвращение домой", - прокомментировала она участие в референдуме.
Екатерина и Евгения из "самого обстреливаемого Петровского района" Донецка приехали в Краснодарский край летом. "Надеемся, что, наконец, закончится война, закончатся регулярные обстрелы, и нас освободят", - поделились девушки.
Ещё одна жительница Донецка Юлия рассказала РИА Новости, что приехала в Краснодарский край меньше месяца назад. "Хочется, чтобы президент принял меры и обезопасил мой родной город и моих близких людей от того ужаса, который сейчас происходит", - сказала она.
Юля и Марина с маленькой Александрой также пришли на референдум отдать свой голос за вхождение ДНР в состав России. Они из Горловки, на Кубани в гостях, но референдум не пропустили. "Скорей бы закончилась война, вперёд с Россией", - сказали женщины.
Еще одна жительница Горловки Елена, приехавшая на Кубань в начале февраля, сказала, что надеется "на все самое лучшее, главное, на мир".
Юлия из Краматорска проживает с 2014 года в Краснодарском крае, но после референдума надеется вернуться домой и снова отстраивать жизнь.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, был последний день голосования.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.