https://ria.ru/20220927/referendum-1819875332.html

Беженцы из ДНР на Кубани рассказали о голосовании на референдуме

Беженцы из ДНР на Кубани рассказали о голосовании на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022

Беженцы из ДНР на Кубани рассказали о голосовании на референдуме

Оксана Шевченко из Донецка, проголосовавшая на референдуме в Краснодаре, надеется, что после вхождения ДНР в состав России наступит жизнь в безопасности. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:46

2022-09-27T17:46

2022-09-27T17:47

владимир путин

россия

краснодарский край

донецкая народная республика

нато

референдум в донбассе

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КРАСНОДАР, 27 сен - РИА Новости. Оксана Шевченко из Донецка, проголосовавшая на референдуме в Краснодаре, надеется, что после вхождения ДНР в состав России наступит жизнь в безопасности.На Кубани было организовано голосование в рамках референдума по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Оксана рассказала РИА Новости, что приехала на Кубань две недели назад, чтобы вывести дочь в безопасное место. "Надежда на безопасность. Как сейчас говорят, возвращение домой", - прокомментировала она участие в референдуме.Екатерина и Евгения из "самого обстреливаемого Петровского района" Донецка приехали в Краснодарский край летом. "Надеемся, что, наконец, закончится война, закончатся регулярные обстрелы, и нас освободят", - поделились девушки.Ещё одна жительница Донецка Юлия рассказала РИА Новости, что приехала в Краснодарский край меньше месяца назад. "Хочется, чтобы президент принял меры и обезопасил мой родной город и моих близких людей от того ужаса, который сейчас происходит", - сказала она.Алена из Енакиево проживает на Кубани с 2016 года, в ДНР остались родственники. Она проголосовала за вхождение в состав России. "Жду, что, наконец-то, русский народ объединится. Хотим мира. Хотим быть вместе", - прокомментировала она свой выбор.Юля и Марина с маленькой Александрой также пришли на референдум отдать свой голос за вхождение ДНР в состав России. Они из Горловки, на Кубани в гостях, но референдум не пропустили. "Скорей бы закончилась война, вперёд с Россией", - сказали женщины.Еще одна жительница Горловки Елена, приехавшая на Кубань в начале февраля, сказала, что надеется "на все самое лучшее, главное, на мир".Юлия из Краматорска проживает с 2014 года в Краснодарском крае, но после референдума надеется вернуться домой и снова отстраивать жизнь.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, был последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819864624.html

https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819869991.html

https://ria.ru/20220927/referendum-1819801236.html

россия

краснодарский край

донецкая народная республика

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владимир путин, россия, краснодарский край, донецкая народная республика, нато, референдум в донбассе