https://ria.ru/20220927/referendum-1819867259.html

Наблюдатели не зафиксировали нарушений на референдуме в ДНР

Наблюдатели не зафиксировали нарушений на референдуме в ДНР - РИА Новости, 27.09.2022

Наблюдатели не зафиксировали нарушений на референдуме в ДНР

Председатель ЦИК Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил, что в ходе референдума о вхождении в состав России жалоб не поступало, в том числе от... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:24

2022-09-27T17:24

2022-09-27T17:24

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

нато

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил, что в ходе референдума о вхождении в состав России жалоб не поступало, в том числе от международных наблюдателей."Жалоб не поступало, в том числе от международных наблюдателей", - сказал журналистам Высоцкий.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819864796.html

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донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, нато, референдум в донбассе