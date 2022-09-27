Наблюдатели не зафиксировали нарушений на референдуме в ДНР
ЦИК ДНР: жалоб во время референдума по вопросу о вхождении в состав России не поступало
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ДНР в состав Российской Федерации
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ДНР в состав Российской Федерации. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил, что в ходе референдума о вхождении в состав России жалоб не поступало, в том числе от международных наблюдателей.
"Жалоб не поступало, в том числе от международных наблюдателей", - сказал журналистам Высоцкий.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.