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Наблюдатели не зафиксировали нарушений на референдуме в ДНР - РИА Новости, 27.09.2022
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Наблюдатели не зафиксировали нарушений на референдуме в ДНР
Наблюдатели не зафиксировали нарушений на референдуме в ДНР - РИА Новости, 27.09.2022
Наблюдатели не зафиксировали нарушений на референдуме в ДНР
Председатель ЦИК Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил, что в ходе референдума о вхождении в состав России жалоб не поступало, в том числе от... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:24
2022-09-27T17:24
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
нато
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил, что в ходе референдума о вхождении в состав России жалоб не поступало, в том числе от международных наблюдателей."Жалоб не поступало, в том числе от международных наблюдателей", - сказал журналистам Высоцкий.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, нато, референдум в донбассе
В мире, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, НАТО, Референдум в Донбассе
17:24 27.09.2022
 
Наблюдатели не зафиксировали нарушений на референдуме в ДНР

ЦИК ДНР: жалоб во время референдума по вопросу о вхождении в состав России не поступало

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ДНР в состав Российской Федерации
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ДНР в состав Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ДНР в состав Российской Федерации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил, что в ходе референдума о вхождении в состав России жалоб не поступало, в том числе от международных наблюдателей.
"Жалоб не поступало, в том числе от международных наблюдателей", - сказал журналистам Высоцкий.
Люди голосуют на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
17:19
В Херсонской области наблюдатели не выявили нарушений на референдуме
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
17:04Специальная военная операция на Украине
Референдумы можно считать состоявшимися и легитимными, заявил сенатор
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаНАТОРеферендум в Донбассе
 
 
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