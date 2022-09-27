https://ria.ru/20220927/referendum-1819801236.html

Проголосовавший ветеран ВОВ видит хорошее будущее ЛНР после референдума

Проголосовавший ветеран ВОВ видит хорошее будущее ЛНР после референдума - РИА Новости, 27.09.2022

Проголосовавший ветеран ВОВ видит хорошее будущее ЛНР после референдума

Проголосовавший на референдуме в Луганске ветеран Великой Отечественной войны рассказал корреспонденту РИА Новости, что восемь трудных лет ждал присоединения... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T14:56

2022-09-27T14:56

2022-09-27T14:56

в мире

россия

луганская народная республика

запорожская область

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Проголосовавший на референдуме в Луганске ветеран Великой Отечественной войны рассказал корреспонденту РИА Новости, что восемь трудных лет ждал присоединения Луганской Народной Республики к России и верит, что теперь все будет хорошо.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819791266.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

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в мире, россия, луганская народная республика, запорожская область, референдум в донбассе