Проголосовавший ветеран ВОВ видит хорошее будущее ЛНР после референдума
Проголосовавший на референдуме ветеран ВОВ видит хорошее будущее ЛНР в составе России
© РИА Новости / Перейти в медиабанкИзбиратель получает бюллетень для голосования на референдуме о присоединении к России
Избиратель получает бюллетень для голосования на референдуме о присоединении к России. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Проголосовавший на референдуме в Луганске ветеран Великой Отечественной войны рассказал корреспонденту РИА Новости, что восемь трудных лет ждал присоединения Луганской Народной Республики к России и верит, что теперь все будет хорошо.
"У меня сегодня чудный день. Все будет хорошо. Будем надеяться, что Россия защитит нас. Я ветеран войны. И, конечно, 8 лет были для нас очень трудные. И мы ждали и надеялись, что рано или поздно мы будем с Россией", - сказал собеседник агентства.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.