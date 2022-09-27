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Проголосовавший ветеран ВОВ видит хорошее будущее ЛНР после референдума - РИА Новости, 27.09.2022
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Проголосовавший ветеран ВОВ видит хорошее будущее ЛНР после референдума
Проголосовавший ветеран ВОВ видит хорошее будущее ЛНР после референдума - РИА Новости, 27.09.2022
Проголосовавший ветеран ВОВ видит хорошее будущее ЛНР после референдума
Проголосовавший на референдуме в Луганске ветеран Великой Отечественной войны рассказал корреспонденту РИА Новости, что восемь трудных лет ждал присоединения... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:56
2022-09-27T14:56
в мире
россия
луганская народная республика
запорожская область
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Проголосовавший на референдуме в Луганске ветеран Великой Отечественной войны рассказал корреспонденту РИА Новости, что восемь трудных лет ждал присоединения Луганской Народной Республики к России и верит, что теперь все будет хорошо.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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россия
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в мире, россия, луганская народная республика, запорожская область, референдум в донбассе
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Референдум в Донбассе
14:56 27.09.2022
 
Проголосовавший ветеран ВОВ видит хорошее будущее ЛНР после референдума

Проголосовавший на референдуме ветеран ВОВ видит хорошее будущее ЛНР в составе России

© РИА Новости / Перейти в медиабанкИзбиратель получает бюллетень для голосования на референдуме о присоединении к России
Избиратель получает бюллетень для голосования на референдуме о присоединении к России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости
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Избиратель получает бюллетень для голосования на референдуме о присоединении к России. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Проголосовавший на референдуме в Луганске ветеран Великой Отечественной войны рассказал корреспонденту РИА Новости, что восемь трудных лет ждал присоединения Луганской Народной Республики к России и верит, что теперь все будет хорошо.
"У меня сегодня чудный день. Все будет хорошо. Будем надеяться, что Россия защитит нас. Я ветеран войны. И, конечно, 8 лет были для нас очень трудные. И мы ждали и надеялись, что рано или поздно мы будем с Россией", - сказал собеседник агентства.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Голосование на референдуме о вхождении новых территорий в состав России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
14:33
Референдум бесценен для всех здравомыслящих украинцев, заявил мэр Мариуполя
 
В миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьРеферендум в Донбассе
 
 
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