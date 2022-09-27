https://ria.ru/20220927/referendum-1819791266.html

Референдум бесценен для всех здравомыслящих украинцев, заявил мэр Мариуполя

Референдум бесценен для всех здравомыслящих украинцев, заявил мэр Мариуполя - РИА Новости, 27.09.2022

Референдум бесценен для всех здравомыслящих украинцев, заявил мэр Мариуполя

Референдум по вхождению Донецкой Народной Республики в состав России на правах субъекта РФ бесценен не только для населения юго-востока Украины, но и для всех... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T14:33

2022-09-27T14:33

2022-09-27T14:33

в мире

владимир путин

россия

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донецкая народная республика

нато

референдум в донбассе

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МАРИУПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Референдум по вхождению Донецкой Народной Республики в состав России на правах субъекта РФ бесценен не только для населения юго-востока Украины, но и для всех ее здравомыслящих жителей, заявил РИА Новости мэр Мариуполя Константин Иващенко."Этот референдум сложно оценить. Будем так говорить: он бесценен. Он бесценен для жителей нашего региона, он бесценен для всего юго-востока Украины. И я уверен, что даже и не только для юго-востока. Потому что здравомыслящие люди у нас живут везде. Они прекрасно понимают, что это русские земли. Это русские традиции. Славянские традиции. Это одна семья, большая Россия. Наша отчизна. Вот поэтому люди ждали, люди верили, надеялись. И вот это событие пришло", - сказал Иващенко в последний день проведения референдума.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819779457.html

россия

украина

донецкая народная республика

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в мире, владимир путин, россия, украина, донецкая народная республика, нато, референдум в донбассе