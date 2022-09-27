https://ria.ru/20220927/referendum-1819743724.html

Пушилин рассказал о явке на референдуме в ДНР

Пушилин рассказал о явке на референдуме в ДНР - РИА Новости, 27.09.2022

Пушилин рассказал о явке на референдуме в ДНР

Явка на референдуме в ДНР превысила ожидания, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:22

2022-09-27T12:22

2022-09-27T12:22

в мире

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

нато

референдум в донбассе

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Явка на референдуме в ДНР превысила ожидания, заявил глава республики Денис Пушилин."Референдум проходит в штатном режиме. Явка превысила даже наши ожидания... Я настроен крайне оптимистично, результат для меня предсказуем, потому что воодушевление от наших людей, от всех граждан говорит само за себя", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Глава ДНР также отметил, что предварительных результатов голосования на референдуме ждать долго не придется. "По моим предположениям, с учетом того, что вот эти четыре дня было время как раз подчитывать результаты, и по сути сегодня надо будет только свести уже вечером, и дальше оглашение предварительных результатов", - добавил Пушилин.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819728363.html

https://ria.ru/20220927/referendum-1819731203.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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