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Пушилин рассказал о явке на референдуме в ДНР - РИА Новости, 27.09.2022
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Пушилин рассказал о явке на референдуме в ДНР
Пушилин рассказал о явке на референдуме в ДНР - РИА Новости, 27.09.2022
Пушилин рассказал о явке на референдуме в ДНР
Явка на референдуме в ДНР превысила ожидания, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:22
2022-09-27T12:22
в мире
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
нато
референдум в донбассе
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Явка на референдуме в ДНР превысила ожидания, заявил глава республики Денис Пушилин."Референдум проходит в штатном режиме. Явка превысила даже наши ожидания... Я настроен крайне оптимистично, результат для меня предсказуем, потому что воодушевление от наших людей, от всех граждан говорит само за себя", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Глава ДНР также отметил, что предварительных результатов голосования на референдуме ждать долго не придется. "По моим предположениям, с учетом того, что вот эти четыре дня было время как раз подчитывать результаты, и по сути сегодня надо будет только свести уже вечером, и дальше оглашение предварительных результатов", - добавил Пушилин.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, нато, референдум в донбассе
В мире, Денис Пушилин, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, НАТО, Референдум в Донбассе
12:22 27.09.2022
 
Пушилин рассказал о явке на референдуме в ДНР

Глава ДНР Пушилин: явка на референдуме в республике превысила ожидания

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Явка на референдуме в ДНР превысила ожидания, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Референдум проходит в штатном режиме. Явка превысила даже наши ожидания... Я настроен крайне оптимистично, результат для меня предсказуем, потому что воодушевление от наших людей, от всех граждан говорит само за себя", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Женщина голосует на выездном избирательном участке в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
11:29
В ДНР некоторым участкам по голосованию присвоили имена героев Донбасса
Глава ДНР также отметил, что предварительных результатов голосования на референдуме ждать долго не придется. "По моим предположениям, с учетом того, что вот эти четыре дня было время как раз подчитывать результаты, и по сути сегодня надо будет только свести уже вечером, и дальше оглашение предварительных результатов", - добавил Пушилин.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Голосование на участке в Донецке на референдуме о вхождении ДНР в состав Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
11:40Специальная военная операция на Украине
Референдум в ДНР фактически состоялся, заявили в парламенте республики
 
В миреДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаНАТОРеферендум в Донбассе
 
 
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