https://ria.ru/20220927/referendum-1819715973.html

Семья из ЛНР проголосовала в Красноярске за лучшую жизнь

Семья из ЛНР проголосовала в Красноярске за лучшую жизнь - РИА Новости, 27.09.2022

Семья из ЛНР проголосовала в Красноярске за лучшую жизнь

Супруги Оксана и Сергей Матвиенко из ЛНР, приехавшие в Красноярск в 2014 году, рассказали РИА Новости, что проголосовали на референдуме за вхождение Донбасса в... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:43

2022-09-27T10:43

2022-09-27T10:43

россия

донбасс

красноярск

в мире

референдум в донбассе

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КРАСНОЯРСК, 27 сен - РИА Новости. Супруги Оксана и Сергей Матвиенко из ЛНР, приехавшие в Красноярск в 2014 году, рассказали РИА Новости, что проголосовали на референдуме за вхождение Донбасса в состав России и за лучшую жизнь.Голосование в рамках референдума о вхождении регионов Донбасса в состав России проходит во дворце Доме дружбы народов в Красноярске."Мы за проголосовали. Ожидаем лучшего будущего для детей, внуков", - рассказала Оксана.Супруги уверены, что результаты голосования будут положительными и их регион войдет в состав России. Семья готовится к переезду домой и уже выставила на продажу купленную в Красноярске квартиру.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник - последний день голосования.

https://ria.ru/20220927/pasechnik-1819692403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донбасс, красноярск, в мире, референдум в донбассе