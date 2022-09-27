Семья из ЛНР проголосовала в Красноярске за лучшую жизнь
Семья из ЛНР проголосовала на референдуме в Красноярске и готовится вернуться домой
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкДевушка голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России
Девушка голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 27 сен - РИА Новости. Супруги Оксана и Сергей Матвиенко из ЛНР, приехавшие в Красноярск в 2014 году, рассказали РИА Новости, что проголосовали на референдуме за вхождение Донбасса в состав России и за лучшую жизнь.
Голосование в рамках референдума о вхождении регионов Донбасса в состав России проходит во дворце Доме дружбы народов в Красноярске.
"Мы за проголосовали. Ожидаем лучшего будущего для детей, внуков", - рассказала Оксана.
Супруги уверены, что результаты голосования будут положительными и их регион войдет в состав России. Семья готовится к переезду домой и уже выставила на продажу купленную в Красноярске квартиру.
"Мы с большой надеждой думаем, что будет восстанавливаться регион, что бизнес туда пойдет и молодежь подтянется", - отметил глава семьи Сергей.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник - последний день голосования.