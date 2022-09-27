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Семья из ЛНР проголосовала в Красноярске за лучшую жизнь - РИА Новости, 27.09.2022
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Семья из ЛНР проголосовала в Красноярске за лучшую жизнь
Семья из ЛНР проголосовала в Красноярске за лучшую жизнь - РИА Новости, 27.09.2022
Семья из ЛНР проголосовала в Красноярске за лучшую жизнь
Супруги Оксана и Сергей Матвиенко из ЛНР, приехавшие в Красноярск в 2014 году, рассказали РИА Новости, что проголосовали на референдуме за вхождение Донбасса в... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T10:43
2022-09-27T10:43
россия
донбасс
красноярск
в мире
референдум в донбассе
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КРАСНОЯРСК, 27 сен - РИА Новости. Супруги Оксана и Сергей Матвиенко из ЛНР, приехавшие в Красноярск в 2014 году, рассказали РИА Новости, что проголосовали на референдуме за вхождение Донбасса в состав России и за лучшую жизнь.Голосование в рамках референдума о вхождении регионов Донбасса в состав России проходит во дворце Доме дружбы народов в Красноярске."Мы за проголосовали. Ожидаем лучшего будущего для детей, внуков", - рассказала Оксана.Супруги уверены, что результаты голосования будут положительными и их регион войдет в состав России. Семья готовится к переезду домой и уже выставила на продажу купленную в Красноярске квартиру.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник - последний день голосования.
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россия, донбасс, красноярск, в мире, референдум в донбассе
Россия, Донбасс, Красноярск, В мире, Референдум в Донбассе
10:43 27.09.2022
 
Семья из ЛНР проголосовала в Красноярске за лучшую жизнь

Семья из ЛНР проголосовала на референдуме в Красноярске и готовится вернуться домой

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкДевушка голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России
Девушка голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Девушка голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 27 сен - РИА Новости. Супруги Оксана и Сергей Матвиенко из ЛНР, приехавшие в Красноярск в 2014 году, рассказали РИА Новости, что проголосовали на референдуме за вхождение Донбасса в состав России и за лучшую жизнь.
Голосование в рамках референдума о вхождении регионов Донбасса в состав России проходит во дворце Доме дружбы народов в Красноярске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник голосует на участке в Луганске на референдуме о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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Глава ЛНР проголосовал на референдуме
"Мы за проголосовали. Ожидаем лучшего будущего для детей, внуков", - рассказала Оксана.
Супруги уверены, что результаты голосования будут положительными и их регион войдет в состав России. Семья готовится к переезду домой и уже выставила на продажу купленную в Красноярске квартиру.
"Мы с большой надеждой думаем, что будет восстанавливаться регион, что бизнес туда пойдет и молодежь подтянется", - отметил глава семьи Сергей.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник - последний день голосования.
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РоссияДонбассКрасноярскВ миреРеферендум в Донбассе
 
 
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