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В России проголосовали почти 30 тысяч жителей Херсонской области
В России проголосовали почти 30 тысяч жителей Херсонской области - РИА Новости, 27.09.2022
В России проголосовали почти 30 тысяч жителей Херсонской области
Почти 30 тысяч жителей Херсонской области по состоянию на утро вторника проголосовали на референдуме по вхождению региона в состав РФ на избирательных участках, РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T08:27
2022-09-27T08:27
2022-09-27T08:27
россия
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
в мире
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ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. Почти 30 тысяч жителей Херсонской области по состоянию на утро вторника проголосовали на референдуме по вхождению региона в состав РФ на избирательных участках, расположенных на территории России, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."По данным зарубежной территориальной избирательной комиссии, за вчерашний день на избирательных участках в Российской Федерации проголосовали 4618 жителей херсонщины. Всего же свой голос за пределами области отдали почти 30 тысяч граждан", - сказала Захарова.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, в мире
Россия, Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях, В мире
В России проголосовали почти 30 тысяч жителей Херсонской области
В России на референдуме за вчерашний день проголосовали 4618 жителей Херсонской области