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В России проголосовали почти 30 тысяч жителей Херсонской области - РИА Новости, 27.09.2022
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В России проголосовали почти 30 тысяч жителей Херсонской области
В России проголосовали почти 30 тысяч жителей Херсонской области - РИА Новости, 27.09.2022
В России проголосовали почти 30 тысяч жителей Херсонской области
Почти 30 тысяч жителей Херсонской области по состоянию на утро вторника проголосовали на референдуме по вхождению региона в состав РФ на избирательных участках, РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T08:27
2022-09-27T08:27
россия
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
в мире
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ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. Почти 30 тысяч жителей Херсонской области по состоянию на утро вторника проголосовали на референдуме по вхождению региона в состав РФ на избирательных участках, расположенных на территории России, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."По данным зарубежной территориальной избирательной комиссии, за вчерашний день на избирательных участках в Российской Федерации проголосовали 4618 жителей херсонщины. Всего же свой голос за пределами области отдали почти 30 тысяч граждан", - сказала Захарова.
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россия, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, в мире
Россия, Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях, В мире
08:27 27.09.2022
 
В России проголосовали почти 30 тысяч жителей Херсонской области

В России на референдуме за вчерашний день проголосовали 4618 жителей Херсонской области

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкЖенщина голосует на референдуме на избирательном участке в поселке Дубовое Белгородского района
Женщина голосует на референдуме на избирательном участке в поселке Дубовое Белгородского района - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на референдуме на избирательном участке в поселке Дубовое Белгородского района. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. Почти 30 тысяч жителей Херсонской области по состоянию на утро вторника проголосовали на референдуме по вхождению региона в состав РФ на избирательных участках, расположенных на территории России, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
"По данным зарубежной территориальной избирательной комиссии, за вчерашний день на избирательных участках в Российской Федерации проголосовали 4618 жителей херсонщины. Всего же свой голос за пределами области отдали почти 30 тысяч граждан", - сказала Захарова.
Местные жители голосуют на выездном избирательном участке в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
08:23
В Мариуполе открылись участки для голосования на референдуме
 
РоссияХерсонская областьРеферендумы на освобожденных территорияхВ мире
 
 
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