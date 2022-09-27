https://ria.ru/20220927/referendum-1819688162.html

В России проголосовали почти 30 тысяч жителей Херсонской области

В России проголосовали почти 30 тысяч жителей Херсонской области - РИА Новости, 27.09.2022

В России проголосовали почти 30 тысяч жителей Херсонской области

Почти 30 тысяч жителей Херсонской области по состоянию на утро вторника проголосовали на референдуме по вхождению региона в состав РФ на избирательных участках, РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T08:27

2022-09-27T08:27

2022-09-27T08:27

россия

херсонская область

референдумы на освобожденных территориях

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819169647_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_f55cb196d3c8f5d11c35be568112f18a.jpg

ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. Почти 30 тысяч жителей Херсонской области по состоянию на утро вторника проголосовали на референдуме по вхождению региона в состав РФ на избирательных участках, расположенных на территории России, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."По данным зарубежной территориальной избирательной комиссии, за вчерашний день на избирательных участках в Российской Федерации проголосовали 4618 жителей херсонщины. Всего же свой голос за пределами области отдали почти 30 тысяч граждан", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819687810.html

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, в мире