https://ria.ru/20220927/referendum-1819687810.html
В Мариуполе открылись участки для голосования на референдуме
В Мариуполе открылись участки для голосования на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022
В Мариуполе открылись участки для голосования на референдуме
Участки для непосредственного голосования граждан на референдуме по вопросу вхождения Донецкой Народной Республики в состав России на правах субъекта РФ... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T08:23
2022-09-27T08:23
2022-09-27T08:23
мариуполь
донецкая народная республика
россия
референдум в донбассе
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819610557_0:0:3355:1887_1920x0_80_0_0_dd87e6c1cf28e7b0c93eee13271e7d08.jpg
МАРИУПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Участки для непосредственного голосования граждан на референдуме по вопросу вхождения Донецкой Народной Республики в состав России на правах субъекта РФ открылись в Мариуполе, сообщает корреспондент РИА Новости."Сегодня последний день голосования на референдуме. В предыдущие дни в городе работали наши мобильные группы для сбора голосов. Но сегодня все желающие, из числа тех, кто до сих пор не проголосовал, может прийти на свой участок, получить бюллетень и проголосовать непосредственно на участке", - сказала председатель участковой избирательной комиссии номер 17 Татьяна Татарина.Референдум по вхождению ДНР в состав России проводится на территории республики с 23 сентября по 27 сентября.
https://ria.ru/20220927/referendum-1819685954.html
мариуполь
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819610557_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_d8c1566c03097011bfa4c411757b1c0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, донецкая народная республика, россия, референдум в донбассе, в мире
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Референдум в Донбассе, В мире
В Мариуполе открылись участки для голосования на референдуме
В Мариуполе открылись стационарные участки для голосования на референдуме