https://ria.ru/20220927/referendum-1819687810.html

В Мариуполе открылись участки для голосования на референдуме

В Мариуполе открылись участки для голосования на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022

В Мариуполе открылись участки для голосования на референдуме

Участки для непосредственного голосования граждан на референдуме по вопросу вхождения Донецкой Народной Республики в состав России на правах субъекта РФ... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T08:23

2022-09-27T08:23

2022-09-27T08:23

мариуполь

донецкая народная республика

россия

референдум в донбассе

в мире

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МАРИУПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Участки для непосредственного голосования граждан на референдуме по вопросу вхождения Донецкой Народной Республики в состав России на правах субъекта РФ открылись в Мариуполе, сообщает корреспондент РИА Новости."Сегодня последний день голосования на референдуме. В предыдущие дни в городе работали наши мобильные группы для сбора голосов. Но сегодня все желающие, из числа тех, кто до сих пор не проголосовал, может прийти на свой участок, получить бюллетень и проголосовать непосредственно на участке", - сказала председатель участковой избирательной комиссии номер 17 Татьяна Татарина.Референдум по вхождению ДНР в состав России проводится на территории республики с 23 сентября по 27 сентября.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819685954.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мариуполь, донецкая народная республика, россия, референдум в донбассе, в мире