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В Мариуполе открылись участки для голосования на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022
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В Мариуполе открылись участки для голосования на референдуме
В Мариуполе открылись участки для голосования на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022
В Мариуполе открылись участки для голосования на референдуме
Участки для непосредственного голосования граждан на референдуме по вопросу вхождения Донецкой Народной Республики в состав России на правах субъекта РФ... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T08:23
2022-09-27T08:23
мариуполь
донецкая народная республика
россия
референдум в донбассе
в мире
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МАРИУПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Участки для непосредственного голосования граждан на референдуме по вопросу вхождения Донецкой Народной Республики в состав России на правах субъекта РФ открылись в Мариуполе, сообщает корреспондент РИА Новости."Сегодня последний день голосования на референдуме. В предыдущие дни в городе работали наши мобильные группы для сбора голосов. Но сегодня все желающие, из числа тех, кто до сих пор не проголосовал, может прийти на свой участок, получить бюллетень и проголосовать непосредственно на участке", - сказала председатель участковой избирательной комиссии номер 17 Татьяна Татарина.Референдум по вхождению ДНР в состав России проводится на территории республики с 23 сентября по 27 сентября.
https://ria.ru/20220927/referendum-1819685954.html
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мариуполь, донецкая народная республика, россия, референдум в донбассе, в мире
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Референдум в Донбассе, В мире
08:23 27.09.2022
 
В Мариуполе открылись участки для голосования на референдуме

В Мариуполе открылись стационарные участки для голосования на референдуме

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкМестные жители голосуют на выездном избирательном участке в Мариуполе
Местные жители голосуют на выездном избирательном участке в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Местные жители голосуют на выездном избирательном участке в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Участки для непосредственного голосования граждан на референдуме по вопросу вхождения Донецкой Народной Республики в состав России на правах субъекта РФ открылись в Мариуполе, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня последний день голосования на референдуме. В предыдущие дни в городе работали наши мобильные группы для сбора голосов. Но сегодня все желающие, из числа тех, кто до сих пор не проголосовал, может прийти на свой участок, получить бюллетень и проголосовать непосредственно на участке", - сказала председатель участковой избирательной комиссии номер 17 Татьяна Татарина.
Референдум по вхождению ДНР в состав России проводится на территории республики с 23 сентября по 27 сентября.
Голосование на избирательном участке в Донецке в рамках референдума - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
08:13
В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях началось голосование
 
МариупольДонецкая Народная РеспубликаРоссияРеферендум в ДонбассеВ мире
 
 
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