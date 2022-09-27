https://ria.ru/20220927/referendum-1819685721.html

В Херсонской области началось голосование на стационарных участках

В Херсонской области началось голосование на стационарных участках - РИА Новости, 27.09.2022

В Херсонской области началось голосование на стационарных участках

В Херсонской области в последний день референдума по вопросу ее вхождения в состав РФ началось голосование на стационарных участках, сообщила журналистам... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T08:10

2022-09-27T08:10

2022-09-27T08:10

в мире

херсонская область

россия

референдумы на освобожденных территориях

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ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. В Херсонской области в последний день референдума по вопросу ее вхождения в состав РФ началось голосование на стационарных участках, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова."Сегодня в Херсонской области стартовал последний день референдума. В 8.00 мск по всему региону открылись стационарные участки для голосования, куда люди могут прийти и изъявить свою волю", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20220926/referendum-1819642329.html

херсонская область

россия

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Дарья Буймова

в мире, херсонская область , россия, референдумы на освобожденных территориях