https://ria.ru/20220927/referendum-1819685721.html
В Херсонской области началось голосование на стационарных участках
В Херсонской области началось голосование на стационарных участках - РИА Новости, 27.09.2022
В Херсонской области началось голосование на стационарных участках
В Херсонской области в последний день референдума по вопросу ее вхождения в состав РФ началось голосование на стационарных участках, сообщила журналистам... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T08:10
2022-09-27T08:10
2022-09-27T08:10
в мире
херсонская область
россия
референдумы на освобожденных территориях
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ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. В Херсонской области в последний день референдума по вопросу ее вхождения в состав РФ началось голосование на стационарных участках, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова."Сегодня в Херсонской области стартовал последний день референдума. В 8.00 мск по всему региону открылись стационарные участки для голосования, куда люди могут прийти и изъявить свою волю", - сказала Захарова.
https://ria.ru/20220926/referendum-1819642329.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , россия, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Херсонская область , Россия, Референдумы на освобожденных территориях
В Херсонской области началось голосование на стационарных участках
В Херсонской области открылись стационарные участки для голосования на референдуме