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В Херсонской области началось голосование на стационарных участках - РИА Новости, 27.09.2022
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В Херсонской области началось голосование на стационарных участках
В Херсонской области началось голосование на стационарных участках - РИА Новости, 27.09.2022
В Херсонской области началось голосование на стационарных участках
В Херсонской области в последний день референдума по вопросу ее вхождения в состав РФ началось голосование на стационарных участках, сообщила журналистам... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T08:10
2022-09-27T08:10
в мире
херсонская область
россия
референдумы на освобожденных территориях
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ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. В Херсонской области в последний день референдума по вопросу ее вхождения в состав РФ началось голосование на стационарных участках, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова."Сегодня в Херсонской области стартовал последний день референдума. В 8.00 мск по всему региону открылись стационарные участки для голосования, куда люди могут прийти и изъявить свою волю", - сказала Захарова.
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в мире, херсонская область , россия, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Херсонская область , Россия, Референдумы на освобожденных территориях
08:10 27.09.2022
 
В Херсонской области началось голосование на стационарных участках

В Херсонской области открылись стационарные участки для голосования на референдуме

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкЛюди голосуют на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне
Люди голосуют на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Люди голосуют на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне. Архивное фото
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ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. В Херсонской области в последний день референдума по вопросу ее вхождения в состав РФ началось голосование на стационарных участках, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.
"Сегодня в Херсонской области стартовал последний день референдума. В 8.00 мск по всему региону открылись стационарные участки для голосования, куда люди могут прийти и изъявить свою волю", - сказала Захарова.
На референдуме - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 20:04
Явка в Херсонской области составила 63,58 процента по итогам четвертого дня
 
В миреХерсонская областьРоссияРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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