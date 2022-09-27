https://ria.ru/20220927/referendum-1819684994.html
В ДНР в последний день референдума открылись все избирательные участки
В ДНР в последний день референдума открылись все избирательные участки - РИА Новости, 27.09.2022
В ДНР в последний день референдума открылись все избирательные участки
Все избирательные участки для очного голосования открылись на территории Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости глава центральной избирательной... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T08:04
2022-09-27T08:04
2022-09-27T09:14
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
нато
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Все избирательные участки для очного голосования открылись на территории Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости глава центральной избирательной комиссии республики Владимир Высоцкий."По состоянию на 8.00 по московскому времени открылись все избирательные участки на территории республики. Сегодня последний день голосования территории, и граждане, которые не успели проголосовать при помощи выездных комиссий, могут сделать это непосредственно на избирательных участках", - сказал Высоцкий.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/lnr-1819680256.html
донецкая народная республика
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Голосование на избирательном участке в Донецке в рамках референдума
Голосование в последний день референдума по вхождению ДНР в состав России идет очень активно, избиратели голосуют за "мир и процветание", передает корреспондент РИА Новости.
2022-09-27T08:04
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, нато, референдум в донбассе
В мире, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, НАТО, Референдум в Донбассе
08:04 27.09.2022 (обновлено: 09:14 27.09.2022)
В ДНР в последний день референдума открылись все избирательные участки
В ДНР в последний день референдума для очного голосования открылись все участки