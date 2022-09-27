https://ria.ru/20220927/puteshestviya-1819874876.html

Авторы туристических проектов получат правительственные премии

Авторы туристических проектов получат правительственные премии - РИА Новости, 27.09.2022

Авторы туристических проектов получат правительственные премии

Авторы нескольких проектов по развитию туризма получат премии правительства РФ, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в Telegram-канале. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T18:19

2022-09-27T18:19

2022-09-27T18:19

туризм

туризм

новости - туризм

зарина догузова

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Авторы нескольких проектов по развитию туризма получат премии правительства РФ, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в Telegram-канале.Кабинет министров утвердил распоряжение о награждении 21 участника — создателей десяти турпродуктов из разных регионов страны.Среди программ — "Путешествия мечты: туризм для людей с инвалидностью", "Реализация чартерных программ по приоритетным туристским регионам России" и интерактивный туристско-развлекательный парк "Лес чудес", созданный в Татарстане.Также отмечены авторы "Гастрономической карты России" — проекта по развитию туризма, объединяющего шеф-поваров, рестораторов, отельеров и производителей из разных регионов, и ретропоезда в Карелии "Ожившая история. Рускеальский экспресс".Создатели каждой программы получат по одному миллиону рублей.

https://ria.ru/20220927/puteshestviya-1819521205.html

россия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм)