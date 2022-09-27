https://ria.ru/20220927/puteshestviya-1819874876.html
Авторы туристических проектов получат правительственные премии
Авторы туристических проектов получат правительственные премии - РИА Новости, 27.09.2022
Авторы туристических проектов получат правительственные премии
Авторы нескольких проектов по развитию туризма получат премии правительства РФ, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в Telegram-канале. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T18:19
2022-09-27T18:19
2022-09-27T18:19
туризм
туризм
новости - туризм
зарина догузова
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779260332_148:581:2755:2048_1920x0_80_0_0_16501a6ced687e9736f4e81fc6f033a3.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Авторы нескольких проектов по развитию туризма получат премии правительства РФ, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в Telegram-канале.Кабинет министров утвердил распоряжение о награждении 21 участника — создателей десяти турпродуктов из разных регионов страны.Среди программ — "Путешествия мечты: туризм для людей с инвалидностью", "Реализация чартерных программ по приоритетным туристским регионам России" и интерактивный туристско-развлекательный парк "Лес чудес", созданный в Татарстане.Также отмечены авторы "Гастрономической карты России" — проекта по развитию туризма, объединяющего шеф-поваров, рестораторов, отельеров и производителей из разных регионов, и ретропоезда в Карелии "Ожившая история. Рускеальский экспресс".Создатели каждой программы получат по одному миллиону рублей.
https://ria.ru/20220927/puteshestviya-1819521205.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779260332_123:184:2609:2048_1920x0_80_0_0_4765f931e034c5de3960db7324c71ab0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Зарина Догузова, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
Авторы туристических проектов получат правительственные премии
Авторы десяти туристических проектов будут награждены правительственными премиями
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
Авторы нескольких проектов по развитию туризма получат премии правительства РФ, сообщила
глава Ростуризма Зарина Догузова в Telegram-канале.
Кабинет министров утвердил распоряжение о награждении 21 участника — создателей десяти турпродуктов из разных регионов страны.
Среди программ — "Путешествия мечты: туризм для людей с инвалидностью", "Реализация чартерных программ по приоритетным туристским регионам России" и интерактивный туристско-развлекательный парк "Лес чудес", созданный в Татарстане.
Также отмечены авторы "Гастрономической карты России" — проекта по развитию туризма, объединяющего шеф-поваров, рестораторов, отельеров и производителей из разных регионов, и ретропоезда в Карелии "Ожившая история. Рускеальский экспресс".
Создатели каждой программы получат по одному миллиону рублей.