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Авторы туристических проектов получат правительственные премии - РИА Новости, 27.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220927/puteshestviya-1819874876.html
Авторы туристических проектов получат правительственные премии
Авторы туристических проектов получат правительственные премии - РИА Новости, 27.09.2022
Авторы туристических проектов получат правительственные премии
Авторы нескольких проектов по развитию туризма получат премии правительства РФ, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в Telegram-канале. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T18:19
2022-09-27T18:19
туризм
туризм
новости - туризм
зарина догузова
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Авторы нескольких проектов по развитию туризма получат премии правительства РФ, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в Telegram-канале.Кабинет министров утвердил распоряжение о награждении 21 участника — создателей десяти турпродуктов из разных регионов страны.Среди программ — "Путешествия мечты: туризм для людей с инвалидностью", "Реализация чартерных программ по приоритетным туристским регионам России" и интерактивный туристско-развлекательный парк "Лес чудес", созданный в Татарстане.Также отмечены авторы "Гастрономической карты России" — проекта по развитию туризма, объединяющего шеф-поваров, рестораторов, отельеров и производителей из разных регионов, и ретропоезда в Карелии "Ожившая история. Рускеальский экспресс".Создатели каждой программы получат по одному миллиону рублей.
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туризм, новости - туризм, зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Зарина Догузова, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
18:19 27.09.2022
 
Авторы туристических проектов получат правительственные премии

Авторы десяти туристических проектов будут награждены правительственными премиями

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкРетропоезд "Рускеальский экспресс", курсирующий по маршруту Сортавала - Горный парк "Рускеала" - Сортавала
Ретропоезд Рускеальский экспресс, курсирующий по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала - Сортавала - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Авторы нескольких проектов по развитию туризма получат премии правительства РФ, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в Telegram-канале.
Кабинет министров утвердил распоряжение о награждении 21 участника — создателей десяти турпродуктов из разных регионов страны.
Среди программ — "Путешествия мечты: туризм для людей с инвалидностью", "Реализация чартерных программ по приоритетным туристским регионам России" и интерактивный туристско-развлекательный парк "Лес чудес", созданный в Татарстане.
Также отмечены авторы "Гастрономической карты России" — проекта по развитию туризма, объединяющего шеф-поваров, рестораторов, отельеров и производителей из разных регионов, и ретропоезда в Карелии "Ожившая история. Рускеальский экспресс".
Создатели каждой программы получат по одному миллиону рублей.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмЗарина ДогузоваРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
 
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