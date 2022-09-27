https://ria.ru/20220927/puteshestviya-1819759673.html

Эксперты рассказали о росте интереса на отказные туры

Эксперты рассказали о росте интереса на отказные туры - РИА Новости, 27.09.2022

Эксперты рассказали о росте интереса на отказные туры

Турагенты рассказали, что сейчас увеличился спрос на отказные путевки, покупатели которых по разным причинам передумали ехать за границу, сообщает Tourdom со... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T14:18

2022-09-27T14:18

2022-09-27T14:18

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Турагенты рассказали, что сейчас увеличился спрос на отказные путевки, покупатели которых по разным причинам передумали ехать за границу, сообщает Tourdom со ссылкой на закрытый телеграм-канал для экспертов турбизнеса "Крыша ТурДома В2B"."Запросов много и на билеты, и на путевки на ближайшие даты, и на отказные, — рассказывает представитель одной туркомпании. — Некоторые из тех, кто уже улетел, просят поменять обратные билеты на другие даты".Отказных предложений относительно немного, и раскупают их очень быстро. К примеру, отдых с вылетом 27 сентября из Екатеринбурга в пятизвездочный отель в Манавгате на семь ночей за 244 тысячи рублей на двоих взрослых и ребенка был повторно продан всего за час.Дело в том, что стоимость туров с отправлением в последних числах сентября значительно выросла, рассказывают турагенты. Некоторые клиенты готовы ждать до начала октября и забронировать отпуск в той же Турции по выгодной стоимости, другим надо улететь раньше.По словам участников рынка, ряд путешественников специально отказываются от туров, чтобы перепродать их и заработать.В продажах путевок на октябрь и более поздние даты наступила пауза, туристы выжидают, пытаясь понять, как будут развиваться события, отмечают эксперты.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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