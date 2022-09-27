https://ria.ru/20220927/psikhologiya-1819687128.html

Москвичи стали чаще обращаться к психологам

Москвичи стали чаще обращаться к психологам - РИА Новости, 27.09.2022

Москвичи стали чаще обращаться к психологам

Доверие москвичей к профессиональной психологической помощи возросло: они стали чаще обращаться к специалистам, говорится на сайте мэра столицы. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T08:19

2022-09-27T08:19

2022-09-27T08:25

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Доверие москвичей к профессиональной психологической помощи возросло: они стали чаще обращаться к специалистам, говорится на сайте мэра столицы."Чаще всего за психологической помощью обращаются женщины среднего возраста с высшим образованием. Основные запросы связаны с семейными и детско-родительскими отношениями. В целом отмечается, что доверие горожан к профессиональной психологической помощи возросло: они стали чаще обращаться к специалистам", - говорится в сообщении.По словам замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Оксаны Шалыгиной, которые приводятся на сайте, в этом году провели более 65 тысяч консультаций по линии неотложной психологической помощи 051."Получить поддержку можно также на сайте Московской службы психологической помощи населению, где круглосуточно работает онлайн-чат Don't panic. С начала 2022 года в чат поступило почти 28 тысяч обращений", - добавляется в сообщении.Кроме того, в территориальных подразделениях службы можно в течение календарного года пройти пять консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации."Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. С начала года было проведено почти 36 тысяч очных консультаций. В тренингах, семинарах и других групповых занятиях приняли участие почти девять тысяч человек, и более 47 тысяч человек стали участниками вебинаров", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211216/psikhologiya-1764086617.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, московская область (подмосковье)