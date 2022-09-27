https://ria.ru/20220927/psikhologiya-1819687128.html
Москвичи стали чаще обращаться к психологам
Москвичи стали чаще обращаться к психологам - РИА Новости, 27.09.2022
Москвичи стали чаще обращаться к психологам
Доверие москвичей к профессиональной психологической помощи возросло: они стали чаще обращаться к специалистам, говорится на сайте мэра столицы. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T08:19
2022-09-27T08:19
2022-09-27T08:25
общество
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765484355_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6f981a970beeefaacaecc7c98c7ec445.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Доверие москвичей к профессиональной психологической помощи возросло: они стали чаще обращаться к специалистам, говорится на сайте мэра столицы."Чаще всего за психологической помощью обращаются женщины среднего возраста с высшим образованием. Основные запросы связаны с семейными и детско-родительскими отношениями. В целом отмечается, что доверие горожан к профессиональной психологической помощи возросло: они стали чаще обращаться к специалистам", - говорится в сообщении.По словам замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Оксаны Шалыгиной, которые приводятся на сайте, в этом году провели более 65 тысяч консультаций по линии неотложной психологической помощи 051."Получить поддержку можно также на сайте Московской службы психологической помощи населению, где круглосуточно работает онлайн-чат Don't panic. С начала 2022 года в чат поступило почти 28 тысяч обращений", - добавляется в сообщении.Кроме того, в территориальных подразделениях службы можно в течение календарного года пройти пять консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации."Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. С начала года было проведено почти 36 тысяч очных консультаций. В тренингах, семинарах и других групповых занятиях приняли участие почти девять тысяч человек, и более 47 тысяч человек стали участниками вебинаров", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20211216/psikhologiya-1764086617.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765484355_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a590f9873ef584f3bf1586cecdc4605c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
08:19 27.09.2022 (обновлено: 08:25 27.09.2022)
Москвичи стали чаще обращаться к психологам
Москвичи стали чаще обращаться за психологической помощью
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.
Доверие москвичей к профессиональной психологической помощи возросло: они стали чаще обращаться к специалистам, говорится на сайте
мэра столицы.
"Чаще всего за психологической помощью обращаются женщины среднего возраста с высшим образованием. Основные запросы связаны с семейными и детско-родительскими отношениями. В целом отмечается, что доверие горожан к профессиональной психологической помощи возросло: они стали чаще обращаться к специалистам", - говорится в сообщении.
По словам замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Оксаны Шалыгиной, которые приводятся на сайте, в этом году провели более 65 тысяч консультаций по линии неотложной психологической помощи 051.
"Получить поддержку можно также на сайте Московской службы психологической помощи населению, где круглосуточно работает онлайн-чат Don't panic. С начала 2022 года в чат поступило почти 28 тысяч обращений", - добавляется в сообщении.
Кроме того, в территориальных подразделениях службы можно в течение календарного года пройти пять консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации.
"Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области
, студенты, военнослужащие. С начала года было проведено почти 36 тысяч очных консультаций. В тренингах, семинарах и других групповых занятиях приняли участие почти девять тысяч человек, и более 47 тысяч человек стали участниками вебинаров", - добавляется в сообщении.