https://ria.ru/20220927/protokoly-1819887743.html
На участках в России обработали 75% протоколов жителей Запорожской области
На участках в России обработали 75% протоколов жителей Запорожской области - РИА Новости, 27.09.2022
На участках в России обработали 75% протоколов жителей Запорожской области
После подсчета 75% голосов на участках в РФ за вхождение Запорожской области в состав России на референдуме проголосовали 97,7% человек, следует из... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T18:22
2022-09-27T18:22
2022-09-27T18:42
политика
запорожская область
россия
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. После подсчета 75% голосов на участках в РФ за вхождение Запорожской области в состав России на референдуме проголосовали 97,7% человек, следует из предварительного подсчета голосов.За проголосовали 22 848 человек, против - 361 человек (1,54%).
https://ria.ru/20220927/referendum-1819875332.html
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политика, запорожская область, россия, референдумы на освобожденных территориях
Политика, Запорожская область, Россия, Референдумы на освобожденных территориях
18:22 27.09.2022 (обновлено: 18:42 27.09.2022)
На участках в России обработали 75% протоколов жителей Запорожской области
За присоединение к России проголосовали 97,7 процента жителей Запорожской области