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На участках в России обработали 75% протоколов жителей Запорожской области - РИА Новости, 27.09.2022
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На участках в России обработали 75% протоколов жителей Запорожской области
На участках в России обработали 75% протоколов жителей Запорожской области - РИА Новости, 27.09.2022
На участках в России обработали 75% протоколов жителей Запорожской области
После подсчета 75% голосов на участках в РФ за вхождение Запорожской области в состав России на референдуме проголосовали 97,7% человек, следует из... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T18:22
2022-09-27T18:42
политика
запорожская область
россия
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. После подсчета 75% голосов на участках в РФ за вхождение Запорожской области в состав России на референдуме проголосовали 97,7% человек, следует из предварительного подсчета голосов.За проголосовали 22 848 человек, против - 361 человек (1,54%).
https://ria.ru/20220927/referendum-1819875332.html
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политика, запорожская область, россия, референдумы на освобожденных территориях
Политика, Запорожская область, Россия, Референдумы на освобожденных территориях
18:22 27.09.2022 (обновлено: 18:42 27.09.2022)
 
На участках в России обработали 75% протоколов жителей Запорожской области

За присоединение к России проголосовали 97,7 процента жителей Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудники избирательной комиссии
Сотрудники избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудники избирательной комиссии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. После подсчета 75% голосов на участках в РФ за вхождение Запорожской области в состав России на референдуме проголосовали 97,7% человек, следует из предварительного подсчета голосов.
За проголосовали 22 848 человек, против - 361 человек (1,54%).
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 17:46
Беженцы из ДНР на Кубани рассказали о голосовании на референдуме
 
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