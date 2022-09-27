https://ria.ru/20220927/protokoly-1819887743.html

На участках в России обработали 75% протоколов жителей Запорожской области

На участках в России обработали 75% протоколов жителей Запорожской области - РИА Новости, 27.09.2022

На участках в России обработали 75% протоколов жителей Запорожской области

После подсчета 75% голосов на участках в РФ за вхождение Запорожской области в состав России на референдуме проголосовали 97,7% человек, следует из... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T18:22

2022-09-27T18:22

2022-09-27T18:42

политика

запорожская область

россия

референдумы на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819876350_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e19dccda83a20bef18e6d01d1c14a27.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. После подсчета 75% голосов на участках в РФ за вхождение Запорожской области в состав России на референдуме проголосовали 97,7% человек, следует из предварительного подсчета голосов.За проголосовали 22 848 человек, против - 361 человек (1,54%).

https://ria.ru/20220927/referendum-1819875332.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, запорожская область, россия, референдумы на освобожденных территориях