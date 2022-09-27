https://ria.ru/20220927/proizvodstvo-1819762343.html

Путин призвал наращивать производство качественных и доступных товаров

Путин призвал наращивать производство качественных и доступных товаров - РИА Новости, 27.09.2022

Путин призвал наращивать производство качественных и доступных товаров

Необходимо и дальше наращивать производство качественной доступной сельхозпродукции для внутреннего рынка и на экспорт, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:20

2022-09-27T13:20

2022-09-27T13:48

россия

владимир путин

экономика

продовольствие

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СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Необходимо и дальше наращивать производство качественной доступной сельхозпродукции для внутреннего рынка и на экспорт, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам необходимо и дальше наращивать производство как для насыщения внутреннего рынка качественными доступными товарами, так и для увеличения объёмов российского экспорта", - сказал Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ в режиме видео-конференц-связи.Путин напомнил, что 8 сентября правительством была утверждена Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса до 2030 года."Ключевая задача стратегии - обеспечить развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности как современных динамичных отраслей. С ежегодными темпами роста выше, чем по экономике в целом", - сказал он.Задачи связаны с надежным обеспечением продовольственной безопасности страны сегодня и в долгосрочной перспективе, добавил он.

https://ria.ru/20220927/prodovolstvie-1819764152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, экономика, продовольствие