https://ria.ru/20220927/proizvodstvo-1819762343.html
Путин призвал наращивать производство качественных и доступных товаров
Путин призвал наращивать производство качественных и доступных товаров - РИА Новости, 27.09.2022
Путин призвал наращивать производство качественных и доступных товаров
Необходимо и дальше наращивать производство качественной доступной сельхозпродукции для внутреннего рынка и на экспорт, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:20
2022-09-27T13:20
2022-09-27T13:48
россия
владимир путин
экономика
продовольствие
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СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Необходимо и дальше наращивать производство качественной доступной сельхозпродукции для внутреннего рынка и на экспорт, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам необходимо и дальше наращивать производство как для насыщения внутреннего рынка качественными доступными товарами, так и для увеличения объёмов российского экспорта", - сказал Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ в режиме видео-конференц-связи.Путин напомнил, что 8 сентября правительством была утверждена Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса до 2030 года."Ключевая задача стратегии - обеспечить развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности как современных динамичных отраслей. С ежегодными темпами роста выше, чем по экономике в целом", - сказал он.Задачи связаны с надежным обеспечением продовольственной безопасности страны сегодня и в долгосрочной перспективе, добавил он.
https://ria.ru/20220927/prodovolstvie-1819764152.html
https://ria.ru/20220924/turtsiya-1819228187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика, продовольствие
Россия, Владимир Путин, Экономика, Продовольствие
13:20 27.09.2022 (обновлено: 13:48 27.09.2022)
Путин призвал наращивать производство качественных и доступных товаров
Путин призвал наращивать производство качественных доступных товаров в стране и на экспорт
СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Необходимо и дальше наращивать производство качественной доступной сельхозпродукции для внутреннего рынка и на экспорт, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам необходимо и дальше наращивать производство как для насыщения внутреннего рынка качественными доступными товарами, так и для увеличения объёмов российского экспорта", - сказал Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ в режиме видео-конференц-связи.
Путин напомнил, что 8 сентября правительством была утверждена Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса до 2030 года.
"Ключевая задача стратегии - обеспечить развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности как современных динамичных отраслей. С ежегодными темпами роста выше, чем по экономике в целом", - сказал он.
Задачи связаны с надежным обеспечением продовольственной безопасности страны сегодня и в долгосрочной перспективе, добавил он.