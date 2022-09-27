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Путин призвал наращивать производство качественных и доступных товаров - РИА Новости, 27.09.2022
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Путин призвал наращивать производство качественных и доступных товаров
Путин призвал наращивать производство качественных и доступных товаров - РИА Новости, 27.09.2022
Путин призвал наращивать производство качественных и доступных товаров
Необходимо и дальше наращивать производство качественной доступной сельхозпродукции для внутреннего рынка и на экспорт, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:20
2022-09-27T13:48
россия
владимир путин
экономика
продовольствие
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СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Необходимо и дальше наращивать производство качественной доступной сельхозпродукции для внутреннего рынка и на экспорт, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам необходимо и дальше наращивать производство как для насыщения внутреннего рынка качественными доступными товарами, так и для увеличения объёмов российского экспорта", - сказал Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ в режиме видео-конференц-связи.Путин напомнил, что 8 сентября правительством была утверждена Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса до 2030 года."Ключевая задача стратегии - обеспечить развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности как современных динамичных отраслей. С ежегодными темпами роста выше, чем по экономике в целом", - сказал он.Задачи связаны с надежным обеспечением продовольственной безопасности страны сегодня и в долгосрочной перспективе, добавил он.
https://ria.ru/20220927/prodovolstvie-1819764152.html
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россия, владимир путин, экономика, продовольствие
Россия, Владимир Путин, Экономика, Продовольствие
13:20 27.09.2022 (обновлено: 13:48 27.09.2022)
 
Путин призвал наращивать производство качественных и доступных товаров

Путин призвал наращивать производство качественных доступных товаров в стране и на экспорт

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Необходимо и дальше наращивать производство качественной доступной сельхозпродукции для внутреннего рынка и на экспорт, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам необходимо и дальше наращивать производство как для насыщения внутреннего рынка качественными доступными товарами, так и для увеличения объёмов российского экспорта", - сказал Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ в режиме видео-конференц-связи.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
13:24
Путин назвал позицию богатых стран в отношении продовольствия хищнической
Путин напомнил, что 8 сентября правительством была утверждена Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса до 2030 года.
"Ключевая задача стратегии - обеспечить развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности как современных динамичных отраслей. С ежегодными темпами роста выше, чем по экономике в целом", - сказал он.
Задачи связаны с надежным обеспечением продовольственной безопасности страны сегодня и в долгосрочной перспективе, добавил он.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 20:46
Турция и ООН нашли выход российских удобрений на рынки, заявил глава МИД
 
РоссияВладимир ПутинЭкономикаПродовольствие
 
 
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