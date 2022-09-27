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Путин назвал позицию богатых стран в отношении продовольствия хищнической - РИА Новости, 27.09.2022
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Путин назвал позицию богатых стран в отношении продовольствия хищнической
Путин назвал позицию богатых стран в отношении продовольствия хищнической - РИА Новости, 27.09.2022
Путин назвал позицию богатых стран в отношении продовольствия хищнической
Президент РФ Владимир Путин назвал хищнической позицию богатейших стран мира, продолжающих скупать продовольствие. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:24
2022-09-27T13:43
в мире
владимир путин
европа
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СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал хищнической позицию богатейших стран мира, продолжающих скупать продовольствие."Стоимость продовольствия на мировом рынке вернулась на уровни начала года, но при этом на 40 процентов выше, чем в 2020 году. И это прямое следствие - без всякого преувеличения - хищнической политики богатейших стран мира, которые продолжают активную скупку продовольствия, используя в том числе эмиссию, которую они постоянно проводят", - сказал Путин на совещании, посвященном ходу сезонных полевых работ.По его словам, по итогам второго квартала текущего года ввоз продовольствия в США в годовом выражении достиг 218,6 миллиарда долларов против 185,1 миллиарда долларов годом ранее."При этом, что важно, объём американского импорта превышает экспорт на 22,3 миллиарда долларов. А в прежние годы экспорт превышал импорт, то есть сегодня в США завозят больше продовольствия с мировых рынков, чем продают", - отметил президент.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
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в мире, владимир путин, европа, россия
В мире, Владимир Путин, Европа, Россия
13:24 27.09.2022 (обновлено: 13:43 27.09.2022)
 
Путин назвал позицию богатых стран в отношении продовольствия хищнической

Путин назвал позицию богатейших стран, продолжающих скупку продовольствия, хищнической

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал хищнической позицию богатейших стран мира, продолжающих скупать продовольствие.
"Стоимость продовольствия на мировом рынке вернулась на уровни начала года, но при этом на 40 процентов выше, чем в 2020 году. И это прямое следствие - без всякого преувеличения - хищнической политики богатейших стран мира, которые продолжают активную скупку продовольствия, используя в том числе эмиссию, которую они постоянно проводят", - сказал Путин на совещании, посвященном ходу сезонных полевых работ.
По его словам, по итогам второго квартала текущего года ввоз продовольствия в США в годовом выражении достиг 218,6 миллиарда долларов против 185,1 миллиарда долларов годом ранее.
"При этом, что важно, объём американского импорта превышает экспорт на 22,3 миллиарда долларов. А в прежние годы экспорт превышал импорт, то есть сегодня в США завозят больше продовольствия с мировых рынков, чем продают", - отметил президент.
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Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
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