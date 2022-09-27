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Главком ВСУ признал превосходство начальника российского Генштаба - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/prevoskhodstvo-1819671590.html
Главком ВСУ признал превосходство начальника российского Генштаба
Главком ВСУ признал превосходство начальника российского Генштаба - РИА Новости, 27.09.2022
Главком ВСУ признал превосходство начальника российского Генштаба
Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов — непревзойденный военный стратег, заявил в интервью Time главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный . РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T00:55
2022-09-27T00:55
специальная военная операция на украине
валерий залужный
валерий герасимов
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов — непревзойденный военный стратег, заявил в интервью Time главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный .Залужный также добавил, что в своем кабинете хранит полное собрание сочинений главы российского Генштаба.При этом украинский полководец признался, что пытается перестроить ВСУ с российских и советских стандартов, внедрив элементы, свойственные войскам НАТО.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220702/spetsoperatsiya-1799753148.html
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валерий залужный, валерий герасимов, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Валерий Залужный, Валерий Герасимов, Россия, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
00:55 27.09.2022
 
Главком ВСУ признал превосходство начальника российского Генштаба

Главком ВСУ Залужный назвал начальника российского Генштаба Герасимова умнейшим из людей

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов — непревзойденный военный стратег, заявил в интервью Time главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный .

"Я вырос на российской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России. Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-либо писал. Он умнейший из людей", — сказал украинский военачальник.

Залужный также добавил, что в своем кабинете хранит полное собрание сочинений главы российского Генштаба.
При этом украинский полководец признался, что пытается перестроить ВСУ с российских и советских стандартов, внедрив элементы, свойственные войскам НАТО.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВалерий ЗалужныйВалерий ГерасимовРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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