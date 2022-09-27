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Главком ВСУ признал превосходство начальника российского Генштаба
Главком ВСУ признал превосходство начальника российского Генштаба - РИА Новости, 27.09.2022
Главком ВСУ признал превосходство начальника российского Генштаба
Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов — непревзойденный военный стратег, заявил в интервью Time главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный . РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T00:55
2022-09-27T00:55
2022-09-27T00:55
специальная военная операция на украине
валерий залужный
валерий герасимов
россия
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донбасс
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов — непревзойденный военный стратег, заявил в интервью Time главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный .Залужный также добавил, что в своем кабинете хранит полное собрание сочинений главы российского Генштаба.При этом украинский полководец признался, что пытается перестроить ВСУ с российских и советских стандартов, внедрив элементы, свойственные войскам НАТО.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220702/spetsoperatsiya-1799753148.html
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валерий залужный, валерий герасимов, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Валерий Залужный, Валерий Герасимов, Россия, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Главком ВСУ признал превосходство начальника российского Генштаба
Главком ВСУ Залужный назвал начальника российского Генштаба Герасимова умнейшим из людей