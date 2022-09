https://ria.ru/20220927/post-1819731540.html

Умер певец Джим Пост

В возрасте 82 лет в Дубьюке (США, Штат Айова) скончался Джим Пост, сообщает The New York Times.

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В возрасте 82 лет в Дубьюке (США, Штат Айова) скончался Джим Пост, сообщает The New York Times. Он умер от застойной сердечной недостаточности. Вместе со своей женой Кэти Конн Пост выступал в качестве дуэта Friend & Lover. В 1968 они выпустили песню "Reach out of the darkness". Трек быстро стал хитом. Но повторить успех этой композиции с другими проектами Кэти и Джиму не удалось. Впоследствии они развелись, а их дуэт распался. Конн не стало в 2018 году. "Reach out of the darkness" можно услышать в сериалах "Беверли-Хиллз, 90210", "Безумцы", "Водолей".

