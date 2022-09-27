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Умер певец Джим Пост - РИА Новости, 27.09.2022
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Шоубиз
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Умер певец Джим Пост
Умер певец Джим Пост - РИА Новости, 27.09.2022
Умер певец Джим Пост
В возрасте 82 лет в Дубьюке (США, Штат Айова) скончался Джим Пост, сообщает The New York Times. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:02
2022-09-27T12:04
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В возрасте 82 лет в Дубьюке (США, Штат Айова) скончался Джим Пост, сообщает The New York Times. Он умер от застойной сердечной недостаточности. Вместе со своей женой Кэти Конн Пост выступал в качестве дуэта Friend &amp; Lover. В 1968 они выпустили песню "Reach out of the darkness". Трек быстро стал хитом. Но повторить успех этой композиции с другими проектами Кэти и Джиму не удалось. Впоследствии они развелись, а их дуэт распался. Конн не стало в 2018 году. "Reach out of the darkness" можно услышать в сериалах "Беверли-Хиллз, 90210", "Безумцы", "Водолей".
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новости культуры, знаменитости, музыка, шоу-бизнес
Новости культуры, Знаменитости, Музыка, Шоубиз, Шоу-бизнес
12:02 27.09.2022 (обновлено: 12:04 27.09.2022)
 
Умер певец Джим Пост

Певец Джим Пост умер в возрасте 82 лет

CC0 / Fantasy Records / Певец Джим Пост
Певец Джим Пост - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
CC0 / Fantasy Records /
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В возрасте 82 лет в Дубьюке (США, Штат Айова) скончался Джим Пост, сообщает The New York Times.
Он умер от застойной сердечной недостаточности.
Вместе со своей женой Кэти Конн Пост выступал в качестве дуэта Friend & Lover. В 1968 они выпустили песню "Reach out of the darkness". Трек быстро стал хитом. Но повторить успех этой композиции с другими проектами Кэти и Джиму не удалось. Впоследствии они развелись, а их дуэт распался.
Конн не стало в 2018 году.
"Reach out of the darkness" можно услышать в сериалах "Беверли-Хиллз, 90210", "Безумцы", "Водолей".
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