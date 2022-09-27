https://ria.ru/20220927/post-1819731540.html
Умер певец Джим Пост
Умер певец Джим Пост - РИА Новости, 27.09.2022
Умер певец Джим Пост
В возрасте 82 лет в Дубьюке (США, Штат Айова) скончался Джим Пост, сообщает The New York Times. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:02
2022-09-27T12:02
2022-09-27T12:04
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В возрасте 82 лет в Дубьюке (США, Штат Айова) скончался Джим Пост, сообщает The New York Times. Он умер от застойной сердечной недостаточности. Вместе со своей женой Кэти Конн Пост выступал в качестве дуэта Friend & Lover. В 1968 они выпустили песню "Reach out of the darkness". Трек быстро стал хитом. Но повторить успех этой композиции с другими проектами Кэти и Джиму не удалось. Впоследствии они развелись, а их дуэт распался. Конн не стало в 2018 году. "Reach out of the darkness" можно услышать в сериалах "Беверли-Хиллз, 90210", "Безумцы", "Водолей".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, музыка, шоу-бизнес
Новости культуры, Знаменитости, Музыка, Шоубиз, Шоу-бизнес
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
В возрасте 82 лет в Дубьюке (США, Штат Айова) скончался Джим Пост, сообщает
The New York Times.
Он умер от застойной сердечной недостаточности.
Вместе со своей женой Кэти Конн Пост выступал в качестве дуэта Friend & Lover. В 1968 они выпустили песню "Reach out of the darkness". Трек быстро стал хитом. Но повторить успех этой композиции с другими проектами Кэти и Джиму не удалось. Впоследствии они развелись, а их дуэт распался.
Конн не стало в 2018 году.
"Reach out of the darkness" можно услышать в сериалах "Беверли-Хиллз, 90210", "Безумцы", "Водолей".