Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД принял копии верительных грамот у нового посла ЕС Галярага - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220927/posol-1819834153.html
Замглавы МИД принял копии верительных грамот у нового посла ЕС Галярага
Замглавы МИД принял копии верительных грамот у нового посла ЕС Галярага - РИА Новости, 27.09.2022
Замглавы МИД принял копии верительных грамот у нового посла ЕС Галярага
Замглавы МИД РФ Александр Грушко во вторник принял копии верительных грамот нового посла Евросоюза в России Ролана Галярага, сообщает дипведомство. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:24
2022-09-27T16:38
россия
евросоюз
александр грушко
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189731_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_7b70af4a9c79d451993192d14e38b316.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко во вторник принял копии верительных грамот нового посла Евросоюза в России Ролана Галярага, сообщает дипведомство."Условлено поддерживать дипломатические контакты для оперативного взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес", - указали в сообщении.
https://ria.ru/20220923/evrosoyuz-1818938085.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189731_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_26fe7f6230ae69b3201c944182a2e79f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, александр грушко, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Евросоюз, Александр Грушко, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:24 27.09.2022 (обновлено: 16:38 27.09.2022)
 
Замглавы МИД принял копии верительных грамот у нового посла ЕС Галярага

Замглавы МИД Грушко принял копии верительных грамот у нового посла ЕС в России Галярага

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко во вторник принял копии верительных грамот нового посла Евросоюза в России Ролана Галярага, сообщает дипведомство.

"27 сентября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял копии верительных грамот назначенного главы представительства Европейского союза в России Ролана Галярага", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.

"Условлено поддерживать дипломатические контакты для оперативного взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес", - указали в сообщении.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 14:23
ЕС оставил двусторонние контакты с Россией на усмотрение стран союза
 
РоссияЕвросоюзАлександр ГрушкоВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала