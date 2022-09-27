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Замглавы МИД принял копии верительных грамот у нового посла ЕС Галярага
Замглавы МИД принял копии верительных грамот у нового посла ЕС Галярага - РИА Новости, 27.09.2022
Замглавы МИД принял копии верительных грамот у нового посла ЕС Галярага
Замглавы МИД РФ Александр Грушко во вторник принял копии верительных грамот нового посла Евросоюза в России Ролана Галярага, сообщает дипведомство. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:24
2022-09-27T16:24
2022-09-27T16:38
россия
евросоюз
александр грушко
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко во вторник принял копии верительных грамот нового посла Евросоюза в России Ролана Галярага, сообщает дипведомство."Условлено поддерживать дипломатические контакты для оперативного взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес", - указали в сообщении.
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россия, евросоюз, александр грушко, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Евросоюз, Александр Грушко, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:24 27.09.2022 (обновлено: 16:38 27.09.2022)
Замглавы МИД принял копии верительных грамот у нового посла ЕС Галярага
Замглавы МИД Грушко принял копии верительных грамот у нового посла ЕС в России Галярага