https://ria.ru/20220927/posol-1819834153.html

Замглавы МИД принял копии верительных грамот у нового посла ЕС Галярага

Замглавы МИД принял копии верительных грамот у нового посла ЕС Галярага - РИА Новости, 27.09.2022

Замглавы МИД принял копии верительных грамот у нового посла ЕС Галярага

Замглавы МИД РФ Александр Грушко во вторник принял копии верительных грамот нового посла Евросоюза в России Ролана Галярага, сообщает дипведомство. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:24

2022-09-27T16:24

2022-09-27T16:38

россия

евросоюз

александр грушко

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко во вторник принял копии верительных грамот нового посла Евросоюза в России Ролана Галярага, сообщает дипведомство."Условлено поддерживать дипломатические контакты для оперативного взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес", - указали в сообщении.

https://ria.ru/20220923/evrosoyuz-1818938085.html

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россия, евросоюз, александр грушко, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)