https://ria.ru/20220927/pogransluzhba-1819749237.html

Песков переадресовал вопрос о числе уехавших из России погранслужбе

Песков переадресовал вопрос о числе уехавших из России погранслужбе - РИА Новости, 27.09.2022

Песков переадресовал вопрос о числе уехавших из России погранслужбе

В Кремле не располагают данными о количестве уехавших из России граждан, но эта информация есть у погранслужбы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:35

2022-09-27T12:35

2022-09-27T12:55

россия

общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Кремле не располагают данными о количестве уехавших из России граждан, но эта информация есть у погранслужбы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник и.о. председателя комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков сообщил, что порядка 98 тысяч граждан России въехали в республику с 21 сентября, выехали за пределы страны за этот же период более 64 тысяч россиян."Нет, я не располагаю этой цифрой. Действительно, эти цифры есть и должны быть у нашей погранслужбы. Я ничего не могу сказать по этому вопросу", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос

https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819701952.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, дмитрий песков