https://ria.ru/20220927/pogransluzhba-1819749237.html
Песков переадресовал вопрос о числе уехавших из России погранслужбе
Песков переадресовал вопрос о числе уехавших из России погранслужбе - РИА Новости, 27.09.2022
Песков переадресовал вопрос о числе уехавших из России погранслужбе
В Кремле не располагают данными о количестве уехавших из России граждан, но эта информация есть у погранслужбы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:35
2022-09-27T12:35
2022-09-27T12:55
россия
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Кремле не располагают данными о количестве уехавших из России граждан, но эта информация есть у погранслужбы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник и.о. председателя комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков сообщил, что порядка 98 тысяч граждан России въехали в республику с 21 сентября, выехали за пределы страны за этот же период более 64 тысяч россиян."Нет, я не располагаю этой цифрой. Действительно, эти цифры есть и должны быть у нашей погранслужбы. Я ничего не могу сказать по этому вопросу", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос
https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819701952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, дмитрий песков
Россия, Общество, Дмитрий Песков
12:35 27.09.2022 (обновлено: 12:55 27.09.2022)
Песков переадресовал вопрос о числе уехавших из России погранслужбе
Песков: у Кремля нет данных по уехавшим из России, эта информация есть у погранслужбы