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В конце сентября в Россию придет подобие бабьего лета
В конце сентября в Россию придет подобие бабьего лета - РИА Новости, 27.09.2022
В конце сентября в Россию придет подобие бабьего лета
Заметное потепление в России ожидается в конце сентября-начале октября, при этом назвать это полноценным бабьим летом будет нельзя из-за облачной, несолнечной... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:08
2022-09-27T17:08
2022-09-27T17:08
общество
роман вильфанд
россия
краснодарский край
астраханская область
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заметное потепление в России ожидается в конце сентября-начале октября, при этом назвать это полноценным бабьим летом будет нельзя из-за облачной, несолнечной погоды, заявил журналистам во вторник научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд."Заметное потепление (в Европейской части РФ – ред) – 30-го, в последний день сентября, первый день октября и во второй день октября. Тут уж температура будет выше 15-градусной отметки, ну 15-17 градусов и даже в выходные до 19, но ассоциировать это потепление не стоит с бабьим летом, поскольку все-таки погода облачная", - сказал он.Вильфанд пояснил, что "обязательными условиями" для бабьего лета, является не только высокая температура, но и солнце, "прозрачный" воздух. По его словам, больше всего потепление ощутят жители юга России, в том числе Краснодарского края, Ставрополья, Волгоградской и Астраханской области, где температура прогреется до 29 градусов.
https://ria.ru/20220921/zamorozki-1818303370.html
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РИА Новости
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общество, роман вильфанд, россия, краснодарский край, астраханская область, гидрометцентр, погода
Общество, Роман Вильфанд, Россия, Краснодарский край, Астраханская область, Гидрометцентр, Погода
В конце сентября в Россию придет подобие бабьего лета
Синоптик Вильфанд: заметное потепление придет в Россию в конце сентября — начале октября