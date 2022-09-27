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В конце сентября в Россию придет подобие бабьего лета - РИА Новости, 27.09.2022
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В конце сентября в Россию придет подобие бабьего лета
В конце сентября в Россию придет подобие бабьего лета - РИА Новости, 27.09.2022
В конце сентября в Россию придет подобие бабьего лета
Заметное потепление в России ожидается в конце сентября-начале октября, при этом назвать это полноценным бабьим летом будет нельзя из-за облачной, несолнечной... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:08
2022-09-27T17:08
общество
роман вильфанд
россия
краснодарский край
астраханская область
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заметное потепление в России ожидается в конце сентября-начале октября, при этом назвать это полноценным бабьим летом будет нельзя из-за облачной, несолнечной погоды, заявил журналистам во вторник научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд."Заметное потепление (в Европейской части РФ – ред) – 30-го, в последний день сентября, первый день октября и во второй день октября. Тут уж температура будет выше 15-градусной отметки, ну 15-17 градусов и даже в выходные до 19, но ассоциировать это потепление не стоит с бабьим летом, поскольку все-таки погода облачная", - сказал он.Вильфанд пояснил, что "обязательными условиями" для бабьего лета, является не только высокая температура, но и солнце, "прозрачный" воздух. По его словам, больше всего потепление ощутят жители юга России, в том числе Краснодарского края, Ставрополья, Волгоградской и Астраханской области, где температура прогреется до 29 градусов.
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общество, роман вильфанд, россия, краснодарский край, астраханская область, гидрометцентр, погода
Общество, Роман Вильфанд, Россия, Краснодарский край, Астраханская область, Гидрометцентр, Погода
17:08 27.09.2022
 
В конце сентября в Россию придет подобие бабьего лета

Синоптик Вильфанд: заметное потепление придет в Россию в конце сентября — начале октября

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПрохожие в сквере
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заметное потепление в России ожидается в конце сентября-начале октября, при этом назвать это полноценным бабьим летом будет нельзя из-за облачной, несолнечной погоды, заявил журналистам во вторник научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Заметное потепление (в Европейской части РФ – ред) – 30-го, в последний день сентября, первый день октября и во второй день октября. Тут уж температура будет выше 15-градусной отметки, ну 15-17 градусов и даже в выходные до 19, но ассоциировать это потепление не стоит с бабьим летом, поскольку все-таки погода облачная", - сказал он.
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Синоптик рассказал, когда в Центральной России будут первые заморозки
Вильфанд пояснил, что "обязательными условиями" для бабьего лета, является не только высокая температура, но и солнце, "прозрачный" воздух. По его словам, больше всего потепление ощутят жители юга России, в том числе Краснодарского края, Ставрополья, Волгоградской и Астраханской области, где температура прогреется до 29 градусов.
 
ОбществоРоман ВильфандРоссияКраснодарский крайАстраханская областьГидрометцентрПогода
 
 
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