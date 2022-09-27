https://ria.ru/20220927/pogoda-1819688879.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 27.09.2022

Москвичам рассказали о погоде во вторник

До плюс 13, утром туман, вечером небольшие дожди ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T08:35

2022-09-27T08:35

2022-09-27T08:35

погода

михаил леус

москва

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. До плюс 13, утром туман, вечером небольшие дожди ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять атмосферный фронт, приближающийся с юга. Облачная с прояснениями погода, в Москве небольшие дожди пройдут ближе к вечеру, а в южной половине области дожди начнутся во второй половине дня. В утренние часы местами возможны очаги густых туманов. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 11 - плюс 13 градусов, по области - от 9 до 14 градусов тепла", - рассказал Леус.По словам синоптика, ветер будет юго-восточный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20220925/pogoda-1819319304.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, михаил леус, москва