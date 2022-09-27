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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 27.09.2022
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Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 27.09.2022
Москвичам рассказали о погоде во вторник
До плюс 13, утром туман, вечером небольшие дожди ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T08:35
2022-09-27T08:35
погода
михаил леус
москва
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. До плюс 13, утром туман, вечером небольшие дожди ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять атмосферный фронт, приближающийся с юга. Облачная с прояснениями погода, в Москве небольшие дожди пройдут ближе к вечеру, а в южной половине области дожди начнутся во второй половине дня. В утренние часы местами возможны очаги густых туманов. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 11 - плюс 13 градусов, по области - от 9 до 14 градусов тепла", - рассказал Леус.По словам синоптика, ветер будет юго-восточный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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погода, михаил леус, москва
Погода, Михаил Леус, Москва
08:35 27.09.2022
 
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик Леус: москвичей во вторник ожидают температура до плюс 13 и небольшие дожди

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей и Московский Кремль
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Государственный Исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. До плюс 13, утром туман, вечером небольшие дожди ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет определять атмосферный фронт, приближающийся с юга. Облачная с прояснениями погода, в Москве небольшие дожди пройдут ближе к вечеру, а в южной половине области дожди начнутся во второй половине дня. В утренние часы местами возможны очаги густых туманов. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 11 - плюс 13 градусов, по области - от 9 до 14 градусов тепла", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ветер будет юго-восточный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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ПогодаМихаил ЛеусМосква
 
 
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