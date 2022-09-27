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В Испании рекордно подорожала потребительская корзина - РИА Новости, 27.09.2022
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В Испании рекордно подорожала потребительская корзина
В Испании рекордно подорожала потребительская корзина - РИА Новости, 27.09.2022
В Испании рекордно подорожала потребительская корзина
Рост стоимости потребительской корзины в Испании достиг 15,2% за год, свидетельствуют данные ежегодного отчета Организации потребителей и пользователей (OCU)... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:45
2022-09-27T15:45
экономика
испания
в мире
энергетический кризис
продукты
бананы
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МАДРИД, 27 сен - РИА Новости. Рост стоимости потребительской корзины в Испании достиг 15,2% за год, свидетельствуют данные ежегодного отчета Организации потребителей и пользователей (OCU) Испании, этот показатель стал самым большим за 34 года."Цены на продукты, входящие в корзину OCU, выросли в среднем на 15,2% с момента последнего исследования. Это самый большой рост цен, зарегистрированный исследователями организации, начавшими работу 34 года назад", - говорится в пресс-релизе организации, опубликованном во вторник.Согласно отчету, цены выросли на 95% из 239 продуктов, входящих в потребительскую корзину. Так, например, подсолнечное масло выросло на 118%, маргарин на 75%, бананы, макаронные изделия, оливковое масло и мука на более чем 50%.При этом отмечается, что в дешевых супермаркетах зарегистрирован больший рост цен, чем в дорогих. Данный факт значительно сказывается на покупательской способности жителей страны.Для проведения анализа OCU посетила 1180 супермаркетов 80 разных сетей в 65 городах Испании.На сегодняшний день Испания столкнулась с острой проблемой повсеместного роста цен. По данным национального института статистики Испании (INE), по итогам августа потребительская инфляция в стране ускорилась до 10,5%, тем самым значительно повлияв на экономическое положение граждан страны. Согласно INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая за последние двенадцать месяцев подорожала на 49,4%.
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экономика, испания, в мире, энергетический кризис , продукты, бананы
Экономика, Испания, В мире, Энергетический кризис , Продукты, Бананы
15:45 27.09.2022
 
В Испании рекордно подорожала потребительская корзина

Отчет OCU: рост стоимости потребительской корзины в Испании достиг исторического максимума

Ситуация в Мадриде, Испания
Ситуация в Мадриде, Испания
Ситуация в Мадриде, Испания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 27 сен - РИА Новости. Рост стоимости потребительской корзины в Испании достиг 15,2% за год, свидетельствуют данные ежегодного отчета Организации потребителей и пользователей (OCU) Испании, этот показатель стал самым большим за 34 года.
"Цены на продукты, входящие в корзину OCU, выросли в среднем на 15,2% с момента последнего исследования. Это самый большой рост цен, зарегистрированный исследователями организации, начавшими работу 34 года назад", - говорится в пресс-релизе организации, опубликованном во вторник.
Согласно отчету, цены выросли на 95% из 239 продуктов, входящих в потребительскую корзину. Так, например, подсолнечное масло выросло на 118%, маргарин на 75%, бананы, макаронные изделия, оливковое масло и мука на более чем 50%.
При этом отмечается, что в дешевых супермаркетах зарегистрирован больший рост цен, чем в дорогих. Данный факт значительно сказывается на покупательской способности жителей страны.
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Для проведения анализа OCU посетила 1180 супермаркетов 80 разных сетей в 65 городах Испании.
На сегодняшний день Испания столкнулась с острой проблемой повсеместного роста цен. По данным национального института статистики Испании (INE), по итогам августа потребительская инфляция в стране ускорилась до 10,5%, тем самым значительно повлияв на экономическое положение граждан страны. Согласно INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая за последние двенадцать месяцев подорожала на 49,4%.
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