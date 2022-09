https://ria.ru/20220927/pobediteli-1819565334.html

В Москве объявлены победители конкурса имени Андрея Стенина 2022 года

В Москве объявлены победители конкурса имени Андрея Стенина 2022 года - РИА Новости, 27.09.2022

В Москве объявлены победители конкурса имени Андрея Стенина 2022 года

Единственная в России международная площадка для молодых фотопрофессионалов, конкурс памяти военкора медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина назвал... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:00

2022-09-27T11:00

2022-09-27T11:02

андрей стенин

россия

москва

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

миа "россия сегодня"

новости агентства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819554383_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8db4e79d839f726121eec5bd6d3e83c5.jpg

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Единственная в России международная площадка для молодых фотопрофессионалов, конкурс памяти военкора медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина назвал победителей. В 2022 году были определены обладатели призовых мест в каждой из номинаций, а также "Особых отметок жюри". Главную награду, Гран-при, в текущем году решено не вручать по мнению экспертного жюри конкурса.По словам куратора конкурса Оксаны Олейник, фотография, обладая универсальным языком, стала в современном мире устойчивой формой коммуникации. "Какими бы трудными ни были времена, молодые фотожурналисты владеют этим универсальным языком мастерски", - подчеркнула она.По-прежнему в основе работ конкурсантов самые актуальные темы: противостояние человека и природы и возникающие из-за этого экологические проблемы, политические и этнические столкновения, социальные вызовы. "Рассказывая истории средствами фотографии, победители нашего конкурса мыслят небанально и умеют видеть поверх сиюминутных событийных границ", - также отметила Олейник.В номинации "Главные новости"первого места удостоились эмоциональный репортажный снимок "Стена щитов" фотографа из Гватемалы Эстебана Бибы о столкновении сил правопорядка страны с караваном мигрантов из Гондураса в гватемальской деревне Вадо-Хондо в январе 2021 года, и фотоистория индийского журналиста Чандана Ханны "Потрясение" об обрушившемся на американский штат Кентукки в декабре 2021 года торнадо, лишившем тысячи семей рождественских праздников.В спортивной номинации лучшей одиночной работой сталстоп-кадр "Человек, который изменил все": россиянин Эдгар Брещанов запечатлел сальто Патсона Даки, героя матча группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Лестером" сезона 2021/2022. Среди серий номинации победила фотоистория "Костоломы" также россиянина Евгения Коноплева о старинной бурятской народной забаве "hэер шаалган", которой в 2020 году был присвоен статус национального вида спорта.Завораживающая по красоте этника о сборщицах перца чили фотожурналиста Абдула Момина из Бангладеш стала лучшей среди одиночных фото в номинации "Моя планета". В сериях этой номинации победила документальная хроника "Альпакерос" итальянца Алессандро Чинкве о жизни перуанских общин, населяющих Андское плато.В номинации "Портрет. Герой нашего времени" первые места отданы фотожурналистам из Бангладеш и Ирана. В одиночной категории победителем стала фотография репортера из Бангладеш Мухаммада Амдада Хоссейна "Огни и надежда" о зажжении лампад в храме Локната Брахмачари в Дакке, символизирующем начало праздника Картик Брати.Среди историй этой номинации лучшей стала серия женских портретов "Тайные мечты" иранской фотожурналистки Шагхае Шаянкхи о жительницах острова Джезирейе-Шиф на юге Ирана в Персидском заливе.Полный список призовых мест лауреатов 2022 года опубликован на русской и английской версиях сайта.Следуя уже устоявшейся традиции, в рамках конкурса были учреждены специальные призы для его участников. В 2022 году призами отмечены работы во всех четырех номинациях – "Главные новости", "Моя планета", "Спорт" и "Портрет. Герой нашего времени". Специальные призы вручили многолетние партнеры конкурса - Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ и Международный комитет Красного Креста (МККК).Одиночная фотография "Часовня превращается в ковидную палату" Данте Диосина мл. из Филиппин и фотосерия "Спортивные успехи вместо ужасов войны" сирийца Муниба Тайма отмечены специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" в номинациях "Главные новости" и "Спорт" соответственно.Специальными призами Аль-Маядин ТВ отмечены: в номинации "Моя планета" - одиночное фото "Плаванье во льдах", снятое индийским фотожурналистом Раджендрой Моханом Панди в местечке Сринагар индийского штата Джамму и Кашмир в период зимних холодов. В номинации "Портрет. Герой нашего времени" специальный приз получило одиночное фото россиянина Виталия Невара "Неизвестный солдат".О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" , телеканал "Москва 24".Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT , информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily , интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии (Италия).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc , интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.

https://ria.ru/20220808/konkurs-1807955087.html

https://ria.ru/20220910/raboty-1815618755.html

https://ria.ru/20220806/stenin-1806414348.html

https://ria.ru/20220126/zhyuri-1769478882.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей стенин, россия, москва, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, миа "россия сегодня", новости агентства