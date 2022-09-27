11:00 27.09.2022 (обновлено: 11:02 27.09.2022)
В Москве объявлены победители конкурса имени Андрея Стенина 2022 года
© Фото : /StenincontestРабота Мухаммада Амдада Хоссейна, Бангладеш, "Огни и надежда "
© Фото : /Stenincontest
Работа Мухаммада Амдада Хоссейна, Бангладеш, "Огни и надежда "
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Единственная в России международная площадка для молодых фотопрофессионалов, конкурс памяти военкора медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина назвал победителей. В 2022 году были определены обладатели призовых мест в каждой из номинаций, а также "Особых отметок жюри". Главную награду, Гран-при, в текущем году решено не вручать по мнению экспертного жюри конкурса.
По словам куратора конкурса Оксаны Олейник, фотография, обладая универсальным языком, стала в современном мире устойчивой формой коммуникации. "Какими бы трудными ни были времена, молодые фотожурналисты владеют этим универсальным языком мастерски", - подчеркнула она.
По-прежнему в основе работ конкурсантов самые актуальные темы: противостояние человека и природы и возникающие из-за этого экологические проблемы, политические и этнические столкновения, социальные вызовы. "Рассказывая истории средствами фотографии, победители нашего конкурса мыслят небанально и умеют видеть поверх сиюминутных событийных границ", - также отметила Олейник.
© Фото : Abdul Momin/StenincontestРабота Абдулы Момина, Бангладеш, "Сборщицы перца". Моя Планета, Одиночная фотография, 1 место.
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Работа Абдулы Момина, Бангладеш, "Сборщицы перца". Моя Планета, Одиночная фотография, 1 место.
© Фото : Abdul Momin/Stenincontest
© Фото : Shaghayegh Shayankhah/StenincontestРабота Шагхае Шаянкха, Иран, "Тайные мечты". Портрет. Герой нашего времени, Серии, 1 место.
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Работа Шагхае Шаянкха, Иран, "Тайные мечты". Портрет. Герой нашего времени, Серии, 1 место.
© Фото : Shaghayegh Shayankhah/Stenincontest
© Фото : Giacomo d'Orlando/StenincontestРабота Джакомо д’Орландо, Италия, "Сад Немо". Моя Планета, Одиночная фотография, 2 место.
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Работа Джакомо д’Орландо, Италия, "Сад Немо". Моя Планета, Одиночная фотография, 2 место.
© Фото : Giacomo d'Orlando/Stenincontest
© Фото : JianfeI Xie/StenincontestРабота Цзяньфэй Хи, Китай, "Танец снежного дракона". Спорт, Одиночная фотография, 2 место.
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Работа Цзяньфэй Хи, Китай, "Танец снежного дракона". Спорт, Одиночная фотография, 2 место.
© Фото : JianfeI Xie/Stenincontest
© Фото : Mostafa Bassim/StenincontestМустафа Бассим, США. "Штурм Капитолия" Главные новости, Серии, 2 место.
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Мустафа Бассим, США. "Штурм Капитолия" Главные новости, Серии, 2 место.
© Фото : Mostafa Bassim/Stenincontest
© Фото : Chandan Khanna/StenincontestЧандан Ханна, США. "Потрясение" . Главные новости, Серии, 1 место.
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Чандан Ханна, США. "Потрясение" . Главные новости, Серии, 1 место.
© Фото : Chandan Khanna/Stenincontest
© Фото : Эдгар Брещанов/StenincontestРабота Эдгара Брещанова, Россия, "Человек, который изменил всё". Спорт, Одиночная фотография, 1 место.
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Работа Эдгара Брещанова, Россия, "Человек, который изменил всё". Спорт, Одиночная фотография, 1 место.
© Фото : Эдгар Брещанов/Stenincontest
© Фото : Esteban Biba/StenincontestРабота Эстебан Биба, Гватемала, "Стена щитов". Главные новости, Одиночная фотография, 1 место
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Работа Эстебан Биба, Гватемала, "Стена щитов". Главные новости, Одиночная фотография, 1 место
© Фото : Esteban Biba/Stenincontest
© Фото : Евгений Коноплёв/StenincontestРабота Евгения Коноплёва, Россия, "Костоломы". Спорт, Серии, 1 место.
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Работа Евгения Коноплёва, Россия, "Костоломы". Спорт, Серии, 1 место.
© Фото : Евгений Коноплёв/Stenincontest
© Фото : Ercin Erturk/StenincontestРабота Эрджин Эртюрка, Турция, "Сильные крылья, ноги из стали". Спорт, Серии, 3 место.
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Работа Эрджин Эртюрка, Турция, "Сильные крылья, ноги из стали". Спорт, Серии, 3 место.
© Фото : Ercin Erturk/Stenincontest
© Фото : Alessandro Cinque/StenincontestРабота Алессандро Чинкве, Перу, "Альпакерос". Моя планета, Серии, 1 место.
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Работа Алессандро Чинкве, Перу, "Альпакерос". Моя планета, Серии, 1 место.
© Фото : Alessandro Cinque/Stenincontest
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Работа Абдулы Момина, Бангладеш, "Сборщицы перца". Моя Планета, Одиночная фотография, 1 место.
© Фото : Abdul Momin/Stenincontest
2 из 11
Работа Шагхае Шаянкха, Иран, "Тайные мечты". Портрет. Герой нашего времени, Серии, 1 место.
© Фото : Shaghayegh Shayankhah/Stenincontest
3 из 11
Работа Джакомо д’Орландо, Италия, "Сад Немо". Моя Планета, Одиночная фотография, 2 место.
© Фото : Giacomo d'Orlando/Stenincontest
4 из 11
Работа Цзяньфэй Хи, Китай, "Танец снежного дракона". Спорт, Одиночная фотография, 2 место.
© Фото : JianfeI Xie/Stenincontest
5 из 11
Мустафа Бассим, США. "Штурм Капитолия" Главные новости, Серии, 2 место.
© Фото : Mostafa Bassim/Stenincontest
6 из 11
Чандан Ханна, США. "Потрясение" . Главные новости, Серии, 1 место.
© Фото : Chandan Khanna/Stenincontest
7 из 11
Работа Эдгара Брещанова, Россия, "Человек, который изменил всё". Спорт, Одиночная фотография, 1 место.
© Фото : Эдгар Брещанов/Stenincontest
8 из 11
Работа Эстебан Биба, Гватемала, "Стена щитов". Главные новости, Одиночная фотография, 1 место
© Фото : Esteban Biba/Stenincontest
9 из 11
Работа Евгения Коноплёва, Россия, "Костоломы". Спорт, Серии, 1 место.
© Фото : Евгений Коноплёв/Stenincontest
10 из 11
Работа Эрджин Эртюрка, Турция, "Сильные крылья, ноги из стали". Спорт, Серии, 3 место.
© Фото : Ercin Erturk/Stenincontest
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Работа Алессандро Чинкве, Перу, "Альпакерос". Моя планета, Серии, 1 место.
© Фото : Alessandro Cinque/Stenincontest
В номинации "Главные новости"первого места удостоились эмоциональный репортажный снимок "Стена щитов" фотографа из Гватемалы Эстебана Бибы о столкновении сил правопорядка страны с караваном мигрантов из Гондураса в гватемальской деревне Вадо-Хондо в январе 2021 года, и фотоистория индийского журналиста Чандана Ханны "Потрясение" об обрушившемся на американский штат Кентукки в декабре 2021 года торнадо, лишившем тысячи семей рождественских праздников.
В спортивной номинации лучшей одиночной работой сталстоп-кадр "Человек, который изменил все": россиянин Эдгар Брещанов запечатлел сальто Патсона Даки, героя матча группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Лестером" сезона 2021/2022. Среди серий номинации победила фотоистория "Костоломы" также россиянина Евгения Коноплева о старинной бурятской народной забаве "hэер шаалган", которой в 2020 году был присвоен статус национального вида спорта.
Завораживающая по красоте этника о сборщицах перца чили фотожурналиста Абдула Момина из Бангладеш стала лучшей среди одиночных фото в номинации "Моя планета". В сериях этой номинации победила документальная хроника "Альпакерос" итальянца Алессандро Чинкве о жизни перуанских общин, населяющих Андское плато.
В номинации "Портрет. Герой нашего времени" первые места отданы фотожурналистам из Бангладеш и Ирана. В одиночной категории победителем стала фотография репортера из Бангладеш Мухаммада Амдада Хоссейна "Огни и надежда" о зажжении лампад в храме Локната Брахмачари в Дакке, символизирующем начало праздника Картик Брати.
Среди историй этой номинации лучшей стала серия женских портретов "Тайные мечты" иранской фотожурналистки Шагхае Шаянкхи о жительницах острова Джезирейе-Шиф на юге Ирана в Персидском заливе.
Полный список призовых мест лауреатов 2022 года опубликован на русской и английской версиях сайта.
10 сентября, 19:30Работы шорт-листа конкурса Стенина-2022 покажут на Chambre 07
Следуя уже устоявшейся традиции, в рамках конкурса были учреждены специальные призы для его участников. В 2022 году призами отмечены работы во всех четырех номинациях – "Главные новости", "Моя планета", "Спорт" и "Портрет. Герой нашего времени". Специальные призы вручили многолетние партнеры конкурса - Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ и Международный комитет Красного Креста (МККК).
Одиночная фотография "Часовня превращается в ковидную палату" Данте Диосина мл. из Филиппин и фотосерия "Спортивные успехи вместо ужасов войны" сирийца Муниба Тайма отмечены специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" в номинациях "Главные новости" и "Спорт" соответственно.
Специальными призами Аль-Маядин ТВ отмечены: в номинации "Моя планета" - одиночное фото "Плаванье во льдах", снятое индийским фотожурналистом Раджендрой Моханом Панди в местечке Сринагар индийского штата Джамму и Кашмир в период зимних холодов. В номинации "Портрет. Герой нашего времени" специальный приз получило одиночное фото россиянина Виталия Невара "Неизвестный солдат".
6 августа, 09:00Журналист в горячей точке: Андрей Стенин и его главные фото
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" , телеканал "Москва 24".
26 января, 11:00Конкурс имени Андрея Стенина — 2022 объявил международное жюри
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT , информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily , интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии (Италия).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc , интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.