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В Москве объявлены победители конкурса имени Андрея Стенина 2022 года - РИА Новости, 27.09.2022
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В Москве объявлены победители конкурса имени Андрея Стенина 2022 года
В Москве объявлены победители конкурса имени Андрея Стенина 2022 года - РИА Новости, 27.09.2022
В Москве объявлены победители конкурса имени Андрея Стенина 2022 года
Единственная в России международная площадка для молодых фотопрофессионалов, конкурс памяти военкора медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина назвал... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:00
2022-09-27T11:02
андрей стенин
россия
москва
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
миа "россия сегодня"
новости агентства
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Единственная в России международная площадка для молодых фотопрофессионалов, конкурс памяти военкора медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина назвал победителей. В 2022 году были определены обладатели призовых мест в каждой из номинаций, а также "Особых отметок жюри". Главную награду, Гран-при, в текущем году решено не вручать по мнению экспертного жюри конкурса.По словам куратора конкурса Оксаны Олейник, фотография, обладая универсальным языком, стала в современном мире устойчивой формой коммуникации. "Какими бы трудными ни были времена, молодые фотожурналисты владеют этим универсальным языком мастерски", - подчеркнула она.По-прежнему в основе работ конкурсантов самые актуальные темы: противостояние человека и природы и возникающие из-за этого экологические проблемы, политические и этнические столкновения, социальные вызовы. "Рассказывая истории средствами фотографии, победители нашего конкурса мыслят небанально и умеют видеть поверх сиюминутных событийных границ", - также отметила Олейник.В номинации "Главные новости"первого места удостоились эмоциональный репортажный снимок "Стена щитов" фотографа из Гватемалы Эстебана Бибы о столкновении сил правопорядка страны с караваном мигрантов из Гондураса в гватемальской деревне Вадо-Хондо в январе 2021 года, и фотоистория индийского журналиста Чандана Ханны "Потрясение" об обрушившемся на американский штат Кентукки в декабре 2021 года торнадо, лишившем тысячи семей рождественских праздников.В спортивной номинации лучшей одиночной работой сталстоп-кадр "Человек, который изменил все": россиянин Эдгар Брещанов запечатлел сальто Патсона Даки, героя матча группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Лестером" сезона 2021/2022. Среди серий номинации победила фотоистория "Костоломы" также россиянина Евгения Коноплева о старинной бурятской народной забаве "hэер шаалган", которой в 2020 году был присвоен статус национального вида спорта.Завораживающая по красоте этника о сборщицах перца чили фотожурналиста Абдула Момина из Бангладеш стала лучшей среди одиночных фото в номинации "Моя планета". В сериях этой номинации победила документальная хроника "Альпакерос" итальянца Алессандро Чинкве о жизни перуанских общин, населяющих Андское плато.В номинации "Портрет. Герой нашего времени" первые места отданы фотожурналистам из Бангладеш и Ирана. В одиночной категории победителем стала фотография репортера из Бангладеш Мухаммада Амдада Хоссейна "Огни и надежда" о зажжении лампад в храме Локната Брахмачари в Дакке, символизирующем начало праздника Картик Брати.Среди историй этой номинации лучшей стала серия женских портретов "Тайные мечты" иранской фотожурналистки Шагхае Шаянкхи о жительницах острова Джезирейе-Шиф на юге Ирана в Персидском заливе.Полный список призовых мест лауреатов 2022 года опубликован на русской и английской версиях сайта.Следуя уже устоявшейся традиции, в рамках конкурса были учреждены специальные призы для его участников. В 2022 году призами отмечены работы во всех четырех номинациях – "Главные новости", "Моя планета", "Спорт" и "Портрет. Герой нашего времени". Специальные призы вручили многолетние партнеры конкурса - Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ и Международный комитет Красного Креста (МККК).Одиночная фотография "Часовня превращается в ковидную палату" Данте Диосина мл. из Филиппин и фотосерия "Спортивные успехи вместо ужасов войны" сирийца Муниба Тайма отмечены специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" в номинациях "Главные новости" и "Спорт" соответственно.Специальными призами Аль-Маядин ТВ отмечены: в номинации "Моя планета" - одиночное фото "Плаванье во льдах", снятое индийским фотожурналистом Раджендрой Моханом Панди в местечке Сринагар индийского штата Джамму и Кашмир в период зимних холодов. В номинации "Портрет. Герой нашего времени" специальный приз получило одиночное фото россиянина Виталия Невара "Неизвестный солдат".О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" , телеканал "Москва 24".Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT , информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily , интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии (Италия).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc , интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
https://ria.ru/20220808/konkurs-1807955087.html
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андрей стенин, россия, москва, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, миа "россия сегодня", новости агентства
Андрей Стенин, Россия, Москва, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, МИА "Россия сегодня", Новости агентства
11:00 27.09.2022 (обновлено: 11:02 27.09.2022)
 

В Москве объявлены победители конкурса имени Андрея Стенина 2022 года

© Фото : /StenincontestРабота Мухаммада Амдада Хоссейна, Бангладеш, "Огни и надежда "
Работа Мухаммада Амдада Хоссейна, Бангладеш, Огни и надежда - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Фото : /Stenincontest
Работа Мухаммада Амдада Хоссейна, Бангладеш, "Огни и надежда "
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Единственная в России международная площадка для молодых фотопрофессионалов, конкурс памяти военкора медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина назвал победителей. В 2022 году были определены обладатели призовых мест в каждой из номинаций, а также "Особых отметок жюри". Главную награду, Гран-при, в текущем году решено не вручать по мнению экспертного жюри конкурса.
По словам куратора конкурса Оксаны Олейник, фотография, обладая универсальным языком, стала в современном мире устойчивой формой коммуникации. "Какими бы трудными ни были времена, молодые фотожурналисты владеют этим универсальным языком мастерски", - подчеркнула она.
По-прежнему в основе работ конкурсантов самые актуальные темы: противостояние человека и природы и возникающие из-за этого экологические проблемы, политические и этнические столкновения, социальные вызовы. "Рассказывая истории средствами фотографии, победители нашего конкурса мыслят небанально и умеют видеть поверх сиюминутных событийных границ", - также отметила Олейник.
© Фото : Abdul Momin/StenincontestРабота Абдулы Момина, Бангладеш, "Сборщицы перца". Моя Планета, Одиночная фотография, 1 место.
Работа Абдулы Момина, Бангладеш, Сборщицы перца
1 из 11
Работа Абдулы Момина, Бангладеш, "Сборщицы перца". Моя Планета, Одиночная фотография, 1 место.
© Фото : Abdul Momin/Stenincontest
© Фото : Shaghayegh Shayankhah/StenincontestРабота Шагхае Шаянкха, Иран, "Тайные мечты". Портрет. Герой нашего времени, Серии, 1 место.
Работа Шагхае Шаянкха, Иран, Тайные мечты
2 из 11
Работа Шагхае Шаянкха, Иран, "Тайные мечты". Портрет. Герой нашего времени, Серии, 1 место.
© Фото : Shaghayegh Shayankhah/Stenincontest
© Фото : Giacomo d'Orlando/StenincontestРабота Джакомо д’Орландо, Италия, "Сад Немо". Моя Планета, Одиночная фотография, 2 место.
Работа Джакомо д’Орландо, Италия, Сад Немо
3 из 11
Работа Джакомо д’Орландо, Италия, "Сад Немо". Моя Планета, Одиночная фотография, 2 место.
© Фото : Giacomo d'Orlando/Stenincontest
© Фото : JianfeI Xie/StenincontestРабота Цзяньфэй Хи, Китай, "Танец снежного дракона". Спорт, Одиночная фотография, 2 место.
Работа Цзяньфэй Хи, Китай, Танец снежного дракона
4 из 11
Работа Цзяньфэй Хи, Китай, "Танец снежного дракона". Спорт, Одиночная фотография, 2 место.
© Фото : JianfeI Xie/Stenincontest
© Фото : Mostafa Bassim/StenincontestМустафа Бассим, США. "Штурм Капитолия" Главные новости, Серии, 2 место.
Работа Мустафа Бассима, США, Штурм Капитолия
5 из 11
Мустафа Бассим, США. "Штурм Капитолия" Главные новости, Серии, 2 место.
© Фото : Mostafa Bassim/Stenincontest
© Фото : Chandan Khanna/StenincontestЧандан Ханна, США. "Потрясение" . Главные новости, Серии, 1 место.
Чандан Ханна, США. Потрясение
6 из 11
Чандан Ханна, США. "Потрясение" . Главные новости, Серии, 1 место.
© Фото : Chandan Khanna/Stenincontest
© Фото : Эдгар Брещанов/StenincontestРабота Эдгара Брещанова, Россия, "Человек, который изменил всё". Спорт, Одиночная фотография, 1 место.
Работа Эдгара Брещанова, Россия, Человек, который изменил всё
7 из 11
Работа Эдгара Брещанова, Россия, "Человек, который изменил всё". Спорт, Одиночная фотография, 1 место.
© Фото : Эдгар Брещанов/Stenincontest
© Фото : Esteban Biba/StenincontestРабота Эстебан Биба, Гватемала, "Стена щитов". Главные новости, Одиночная фотография, 1 место
Работа Эстебан Биба, Гватемала, Стена щитов
8 из 11
Работа Эстебан Биба, Гватемала, "Стена щитов". Главные новости, Одиночная фотография, 1 место
© Фото : Esteban Biba/Stenincontest
© Фото : Евгений Коноплёв/StenincontestРабота Евгения Коноплёва, Россия, "Костоломы". Спорт, Серии, 1 место.
Работа Евгения Коноплёва, Россия, Костоломы
9 из 11
Работа Евгения Коноплёва, Россия, "Костоломы". Спорт, Серии, 1 место.
© Фото : Евгений Коноплёв/Stenincontest
© Фото : Ercin Erturk/StenincontestРабота Эрджин Эртюрка, Турция, "Сильные крылья, ноги из стали". Спорт, Серии, 3 место.
Работа Эрджин Эртюрка, Турция, Сильные крылья, ноги из стали
10 из 11
Работа Эрджин Эртюрка, Турция, "Сильные крылья, ноги из стали". Спорт, Серии, 3 место.
© Фото : Ercin Erturk/Stenincontest
© Фото : Alessandro Cinque/StenincontestРабота Алессандро Чинкве, Перу, "Альпакерос". Моя планета, Серии, 1 место.
Работа Алессандро Чинкве, Перу, Альпакерос
11 из 11
Работа Алессандро Чинкве, Перу, "Альпакерос". Моя планета, Серии, 1 место.
© Фото : Alessandro Cinque/Stenincontest
1 из 11
Работа Абдулы Момина, Бангладеш, "Сборщицы перца". Моя Планета, Одиночная фотография, 1 место.
© Фото : Abdul Momin/Stenincontest
2 из 11
Работа Шагхае Шаянкха, Иран, "Тайные мечты". Портрет. Герой нашего времени, Серии, 1 место.
© Фото : Shaghayegh Shayankhah/Stenincontest
3 из 11
Работа Джакомо д’Орландо, Италия, "Сад Немо". Моя Планета, Одиночная фотография, 2 место.
© Фото : Giacomo d'Orlando/Stenincontest
4 из 11
Работа Цзяньфэй Хи, Китай, "Танец снежного дракона". Спорт, Одиночная фотография, 2 место.
© Фото : JianfeI Xie/Stenincontest
5 из 11
Мустафа Бассим, США. "Штурм Капитолия" Главные новости, Серии, 2 место.
© Фото : Mostafa Bassim/Stenincontest
6 из 11
Чандан Ханна, США. "Потрясение" . Главные новости, Серии, 1 место.
© Фото : Chandan Khanna/Stenincontest
7 из 11
Работа Эдгара Брещанова, Россия, "Человек, который изменил всё". Спорт, Одиночная фотография, 1 место.
© Фото : Эдгар Брещанов/Stenincontest
8 из 11
Работа Эстебан Биба, Гватемала, "Стена щитов". Главные новости, Одиночная фотография, 1 место
© Фото : Esteban Biba/Stenincontest
9 из 11
Работа Евгения Коноплёва, Россия, "Костоломы". Спорт, Серии, 1 место.
© Фото : Евгений Коноплёв/Stenincontest
10 из 11
Работа Эрджин Эртюрка, Турция, "Сильные крылья, ноги из стали". Спорт, Серии, 3 место.
© Фото : Ercin Erturk/Stenincontest
11 из 11
Работа Алессандро Чинкве, Перу, "Альпакерос". Моя планета, Серии, 1 место.
© Фото : Alessandro Cinque/Stenincontest
В номинации "Главные новости"первого места удостоились эмоциональный репортажный снимок "Стена щитов" фотографа из Гватемалы Эстебана Бибы о столкновении сил правопорядка страны с караваном мигрантов из Гондураса в гватемальской деревне Вадо-Хондо в январе 2021 года, и фотоистория индийского журналиста Чандана Ханны "Потрясение" об обрушившемся на американский штат Кентукки в декабре 2021 года торнадо, лишившем тысячи семей рождественских праздников.
В спортивной номинации лучшей одиночной работой сталстоп-кадр "Человек, который изменил все": россиянин Эдгар Брещанов запечатлел сальто Патсона Даки, героя матча группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Лестером" сезона 2021/2022. Среди серий номинации победила фотоистория "Костоломы" также россиянина Евгения Коноплева о старинной бурятской народной забаве "hэер шаалган", которой в 2020 году был присвоен статус национального вида спорта.
Завораживающая по красоте этника о сборщицах перца чили фотожурналиста Абдула Момина из Бангладеш стала лучшей среди одиночных фото в номинации "Моя планета". В сериях этой номинации победила документальная хроника "Альпакерос" итальянца Алессандро Чинкве о жизни перуанских общин, населяющих Андское плато.
Одиночная фотография Вечнозеленая улыбка, победившая в номинации Портрет. Герой нашего времени - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 11:00Культура
Конкурс имени Стенина-2022 объявил победителя онлайн-голосования
В номинации "Портрет. Герой нашего времени" первые места отданы фотожурналистам из Бангладеш и Ирана. В одиночной категории победителем стала фотография репортера из Бангладеш Мухаммада Амдада Хоссейна "Огни и надежда" о зажжении лампад в храме Локната Брахмачари в Дакке, символизирующем начало праздника Картик Брати.
Среди историй этой номинации лучшей стала серия женских портретов "Тайные мечты" иранской фотожурналистки Шагхае Шаянкхи о жительницах острова Джезирейе-Шиф на юге Ирана в Персидском заливе.
Полный список призовых мест лауреатов 2022 года опубликован на русской и английской версиях сайта.
Работа с конкурса Стенина-2022 - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 19:30
Работы шорт-листа конкурса Стенина-2022 покажут на Chambre 07
Следуя уже устоявшейся традиции, в рамках конкурса были учреждены специальные призы для его участников. В 2022 году призами отмечены работы во всех четырех номинациях – "Главные новости", "Моя планета", "Спорт" и "Портрет. Герой нашего времени". Специальные призы вручили многолетние партнеры конкурса - Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ и Международный комитет Красного Креста (МККК).
Одиночная фотография "Часовня превращается в ковидную палату" Данте Диосина мл. из Филиппин и фотосерия "Спортивные успехи вместо ужасов войны" сирийца Муниба Тайма отмечены специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" в номинациях "Главные новости" и "Спорт" соответственно.
Специальными призами Аль-Маядин ТВ отмечены: в номинации "Моя планета" - одиночное фото "Плаванье во льдах", снятое индийским фотожурналистом Раджендрой Моханом Панди в местечке Сринагар индийского штата Джамму и Кашмир в период зимних холодов. В номинации "Портрет. Герой нашего времени" специальный приз получило одиночное фото россиянина Виталия Невара "Неизвестный солдат".
Фотокорреспондент Андрей Стенин - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 09:00
Журналист в горячей точке: Андрей Стенин и его главные фото

О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" , телеканал "Москва 24".
Посетители на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в здании Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 11:00
Конкурс имени Андрея Стенина — 2022 объявил международное жюри
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT , информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily , интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии (Италия).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc , интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
 
Андрей СтенинРоссияМоскваМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаМИА "Россия сегодня"Новости агентства
 
 
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