https://ria.ru/20220927/peregovory-1819726179.html

Делегация Швеции посетит Турцию для переговоров о меморандуме по НАТО

Делегация Швеции посетит Турцию для переговоров о меморандуме по НАТО - РИА Новости, 27.09.2022

Делегация Швеции посетит Турцию для переговоров о меморандуме по НАТО

Делегация минюста Швеции посетит Турцию 5-6 октября, будут проведены переговоры об экстрадиции в рамках меморандума по НАТО, сообщил министр юстиции Турции... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:20

2022-09-27T11:20

2022-09-27T11:20

в мире

швеция

турция

нато

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АНКАРА, 27 сен – РИА Новости. Делегация минюста Швеции посетит Турцию 5-6 октября, будут проведены переговоры об экстрадиции в рамках меморандума по НАТО, сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Первоначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО."Переговоры об экстрадиции (лиц, которых Турция обвиняет в терроризме) из Швеции и Финляндии продолжаются. Мы ожидаем, что Швеция и Финляндия выдадут Турции членов FETÖ и РПК (запрещенные в стране организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и Рабочая партия Курдистана) в рамках меморандума по членству в НАТО. Делегация министерства юстиции Швеции посетит нашу страну 5-6 октября. Будут проведены переговоры об экстрадиции. Заседания будут проводиться на техническом уровне в рамках Комитета по мониторингу", - сообщил Боздаг журналистам.По его словам, ожидается также отправка делегации МИД Турции в Финляндию для переговоров.

https://ria.ru/20220903/shvetsiya-1814260547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, швеция, турция, нато