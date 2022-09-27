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Делегация Швеции посетит Турцию для переговоров о меморандуме по НАТО - РИА Новости, 27.09.2022
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Делегация Швеции посетит Турцию для переговоров о меморандуме по НАТО
Делегация Швеции посетит Турцию для переговоров о меморандуме по НАТО - РИА Новости, 27.09.2022
Делегация Швеции посетит Турцию для переговоров о меморандуме по НАТО
Делегация минюста Швеции посетит Турцию 5-6 октября, будут проведены переговоры об экстрадиции в рамках меморандума по НАТО, сообщил министр юстиции Турции... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:20
2022-09-27T11:20
в мире
швеция
турция
нато
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АНКАРА, 27 сен – РИА Новости. Делегация минюста Швеции посетит Турцию 5-6 октября, будут проведены переговоры об экстрадиции в рамках меморандума по НАТО, сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Первоначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО."Переговоры об экстрадиции (лиц, которых Турция обвиняет в терроризме) из Швеции и Финляндии продолжаются. Мы ожидаем, что Швеция и Финляндия выдадут Турции членов FETÖ и РПК (запрещенные в стране организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и Рабочая партия Курдистана) в рамках меморандума по членству в НАТО. Делегация министерства юстиции Швеции посетит нашу страну 5-6 октября. Будут проведены переговоры об экстрадиции. Заседания будут проводиться на техническом уровне в рамках Комитета по мониторингу", - сообщил Боздаг журналистам.По его словам, ожидается также отправка делегации МИД Турции в Финляндию для переговоров.
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в мире, швеция, турция, нато
В мире, Швеция, Турция, НАТО
11:20 27.09.2022
 
Делегация Швеции посетит Турцию для переговоров о меморандуме по НАТО

Делегация Швеции посетит Турцию 5-6 октября для переговоров о меморандуме по НАТО

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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АНКАРА, 27 сен – РИА Новости. Делегация минюста Швеции посетит Турцию 5-6 октября, будут проведены переговоры об экстрадиции в рамках меморандума по НАТО, сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Первоначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО.
"Переговоры об экстрадиции (лиц, которых Турция обвиняет в терроризме) из Швеции и Финляндии продолжаются. Мы ожидаем, что Швеция и Финляндия выдадут Турции членов FETÖ и РПК (запрещенные в стране организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и Рабочая партия Курдистана) в рамках меморандума по членству в НАТО. Делегация министерства юстиции Швеции посетит нашу страну 5-6 октября. Будут проведены переговоры об экстрадиции. Заседания будут проводиться на техническом уровне в рамках Комитета по мониторингу", - сообщил Боздаг журналистам.
По его словам, ожидается также отправка делегации МИД Турции в Финляндию для переговоров.
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