Делегация Швеции посетит Турцию для переговоров о меморандуме по НАТО
Делегация Швеции посетит Турцию 5-6 октября для переговоров о меморандуме по НАТО
© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
АНКАРА, 27 сен – РИА Новости. Делегация минюста Швеции посетит Турцию 5-6 октября, будут проведены переговоры об экстрадиции в рамках меморандума по НАТО, сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Первоначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО.
"Переговоры об экстрадиции (лиц, которых Турция обвиняет в терроризме) из Швеции и Финляндии продолжаются. Мы ожидаем, что Швеция и Финляндия выдадут Турции членов FETÖ и РПК (запрещенные в стране организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и Рабочая партия Курдистана) в рамках меморандума по членству в НАТО. Делегация министерства юстиции Швеции посетит нашу страну 5-6 октября. Будут проведены переговоры об экстрадиции. Заседания будут проводиться на техническом уровне в рамках Комитета по мониторингу", - сообщил Боздаг журналистам.
По его словам, ожидается также отправка делегации МИД Турции в Финляндию для переговоров.