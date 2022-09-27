https://ria.ru/20220927/patriarkh-1819776041.html

Патриарх Кирилл призвал делать все для восстановления братства с Украиной

Патриарх Кирилл призвал делать все для восстановления братства с Украиной - РИА Новости, 27.09.2022

Патриарх Кирилл призвал делать все для восстановления братства с Украиной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал сделать все для восстановления братских отношений России и Украины. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:50

2022-09-27T13:50

2022-09-27T13:50

религия

иисус христос

патриарх кирилл (владимир гундяев)

украина

россия

иерусалим

русская православная церковь

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155762/72/1557627230_0:207:2577:1657_1920x0_80_0_0_f3a3b187fed2caefa15d7f2512458fef.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал сделать все для восстановления братских отношений России и Украины."Можете себе представить состояние мое, патриарха всея Руси, когда сегодня брат убивает брата? Кто-то из людей крайних политических взглядов мне скажет: ну вот, проповедует пацифизм, в то время, когда… Не пацифизм, а просто словами этими свидетельствую о нашем общем долге пред Богом молиться о прекращении междоусобной брани, делать все для того, чтобы восстановились братские отношения двух частей единой Руси", - сказал он в проповеди в день Воздвижения Креста Господня в московском кафедральном соборном храме Христа Спасителя.Он выразил надежду на то, что примирение и восстановление духовного единства, сформированного в недрах единой Русской православной церкви, будет достигнуто общими усилиями "без того, чтобы идти на поводу у опасных компромиссов, могущих навредить единой Руси"."Свидетельствую о нашем общем долге пред Богом… молиться еще о том, чтобы Господь избавил особенно нашу молодежь от того, чтобы жизнь их пресеклась в этой междоусобной брани. А для того, чтобы было так, надо чтобы и брань сама прекратилась", - сказал патриарх.Русская церковь празднует 27 сентября Воздвижение Креста Господня. Праздник посвящен обретению (находке) креста, на котором был распят Иисус Христос. Эту святыню нашли в 326 году в результате археологической экспедиции в Иерусалиме. Ее организовала императрица Елена, мать императора Константина Великого. Экспедиция определила место, где был распят Иисус Христос, а также нашла несколько крестов (согласно Евангелию, вместе с Иисусом распяли еще двух осужденных). По прикосновению к одному из этих крестов исцелилась женщина, его и считают святыней. Этот крест выставили (воздвигали) – для поклонения. Сейчас частицы Креста Господня хранятся как святыни в христианских храмах по всему миру, в том числе в России.Праздник Воздвижения – двунадесятый – один из 12 главных в православном календаре. В этот день предписан строгий пост – без рыбы, мяса и молочных продуктов. Празднование длится неделю, в это время в храмах на аналое наряду с иконами, посвященными празднику, для почитания выставляется распятие. Все желающие по традиции могут приложиться к образу святыни.

https://ria.ru/20220921/patriarkh-1818432329.html

https://ria.ru/20220925/rpts-1819397524.html

https://ria.ru/20220926/patriarkh-1819448753.html

украина

россия

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иисус христос, патриарх кирилл (владимир гундяев), украина, россия, иерусалим, русская православная церковь, религия