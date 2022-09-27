Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл призвал делать все для восстановления братства с Украиной - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220927/patriarkh-1819776041.html
Патриарх Кирилл призвал делать все для восстановления братства с Украиной
Патриарх Кирилл призвал делать все для восстановления братства с Украиной - РИА Новости, 27.09.2022
Патриарх Кирилл призвал делать все для восстановления братства с Украиной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал сделать все для восстановления братских отношений России и Украины. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:50
2022-09-27T13:50
религия
иисус христос
патриарх кирилл (владимир гундяев)
украина
россия
иерусалим
русская православная церковь
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155762/72/1557627230_0:207:2577:1657_1920x0_80_0_0_f3a3b187fed2caefa15d7f2512458fef.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал сделать все для восстановления братских отношений России и Украины."Можете себе представить состояние мое, патриарха всея Руси, когда сегодня брат убивает брата? Кто-то из людей крайних политических взглядов мне скажет: ну вот, проповедует пацифизм, в то время, когда… Не пацифизм, а просто словами этими свидетельствую о нашем общем долге пред Богом молиться о прекращении междоусобной брани, делать все для того, чтобы восстановились братские отношения двух частей единой Руси", - сказал он в проповеди в день Воздвижения Креста Господня в московском кафедральном соборном храме Христа Спасителя.Он выразил надежду на то, что примирение и восстановление духовного единства, сформированного в недрах единой Русской православной церкви, будет достигнуто общими усилиями "без того, чтобы идти на поводу у опасных компромиссов, могущих навредить единой Руси"."Свидетельствую о нашем общем долге пред Богом… молиться еще о том, чтобы Господь избавил особенно нашу молодежь от того, чтобы жизнь их пресеклась в этой междоусобной брани. А для того, чтобы было так, надо чтобы и брань сама прекратилась", - сказал патриарх.Русская церковь празднует 27 сентября Воздвижение Креста Господня. Праздник посвящен обретению (находке) креста, на котором был распят Иисус Христос. Эту святыню нашли в 326 году в результате археологической экспедиции в Иерусалиме. Ее организовала императрица Елена, мать императора Константина Великого. Экспедиция определила место, где был распят Иисус Христос, а также нашла несколько крестов (согласно Евангелию, вместе с Иисусом распяли еще двух осужденных). По прикосновению к одному из этих крестов исцелилась женщина, его и считают святыней. Этот крест выставили (воздвигали) – для поклонения. Сейчас частицы Креста Господня хранятся как святыни в христианских храмах по всему миру, в том числе в России.Праздник Воздвижения – двунадесятый – один из 12 главных в православном календаре. В этот день предписан строгий пост – без рыбы, мяса и молочных продуктов. Празднование длится неделю, в это время в храмах на аналое наряду с иконами, посвященными празднику, для почитания выставляется распятие. Все желающие по традиции могут приложиться к образу святыни.
https://ria.ru/20220921/patriarkh-1818432329.html
https://ria.ru/20220925/rpts-1819397524.html
https://ria.ru/20220926/patriarkh-1819448753.html
украина
россия
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155762/72/1557627230_46:0:2531:1864_1920x0_80_0_0_145f9f3f2758a7beca337a7304420d39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иисус христос, патриарх кирилл (владимир гундяев), украина, россия, иерусалим, русская православная церковь, религия
Религия, Иисус Христос, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Украина, Россия, Иерусалим, Русская православная церковь, Религия
13:50 27.09.2022
 

Патриарх Кирилл призвал делать все для восстановления братства с Украиной

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал сделать все для восстановления братских отношений России и Украины.
"Можете себе представить состояние мое, патриарха всея Руси, когда сегодня брат убивает брата? Кто-то из людей крайних политических взглядов мне скажет: ну вот, проповедует пацифизм, в то время, когда… Не пацифизм, а просто словами этими свидетельствую о нашем общем долге пред Богом молиться о прекращении междоусобной брани, делать все для того, чтобы восстановились братские отношения двух частей единой Руси", - сказал он в проповеди в день Воздвижения Креста Господня в московском кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 14:48Религия
Патриарх Кирилл призвал не считать украинцев врагами
Он выразил надежду на то, что примирение и восстановление духовного единства, сформированного в недрах единой Русской православной церкви, будет достигнуто общими усилиями "без того, чтобы идти на поводу у опасных компромиссов, могущих навредить единой Руси".
"Свидетельствую о нашем общем долге пред Богом… молиться еще о том, чтобы Господь избавил особенно нашу молодежь от того, чтобы жизнь их пресеклась в этой междоусобной брани. А для того, чтобы было так, надо чтобы и брань сама прекратилась", - сказал патриарх.
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 23:17Религия
РПЦ помогает семьям погибших на фронте священников
Русская церковь празднует 27 сентября Воздвижение Креста Господня. Праздник посвящен обретению (находке) креста, на котором был распят Иисус Христос. Эту святыню нашли в 326 году в результате археологической экспедиции в Иерусалиме. Ее организовала императрица Елена, мать императора Константина Великого. Экспедиция определила место, где был распят Иисус Христос, а также нашла несколько крестов (согласно Евангелию, вместе с Иисусом распяли еще двух осужденных). По прикосновению к одному из этих крестов исцелилась женщина, его и считают святыней. Этот крест выставили (воздвигали) – для поклонения. Сейчас частицы Креста Господня хранятся как святыни в христианских храмах по всему миру, в том числе в России.
Праздник Воздвижения – двунадесятый – один из 12 главных в православном календаре. В этот день предписан строгий пост – без рыбы, мяса и молочных продуктов. Празднование длится неделю, в это время в храмах на аналое наряду с иконами, посвященными празднику, для почитания выставляется распятие. Все желающие по традиции могут приложиться к образу святыни.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом заседания Священного синода Русской православной церкви - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 10:56Религия
Патриарх Кирилл: церковь молится о прекращении конфликта на Украине
 
РелигияИисус ХристосПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)УкраинаРоссияИерусалимРусская православная церковьРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала