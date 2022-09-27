https://ria.ru/20220927/patriarkh-1819776041.html
Патриарх Кирилл призвал делать все для восстановления братства с Украиной
Патриарх Кирилл призвал делать все для восстановления братства с Украиной - РИА Новости, 27.09.2022
Патриарх Кирилл призвал делать все для восстановления братства с Украиной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал сделать все для восстановления братских отношений России и Украины. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:50
2022-09-27T13:50
2022-09-27T13:50
религия
иисус христос
патриарх кирилл (владимир гундяев)
украина
россия
иерусалим
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал сделать все для восстановления братских отношений России и Украины."Можете себе представить состояние мое, патриарха всея Руси, когда сегодня брат убивает брата? Кто-то из людей крайних политических взглядов мне скажет: ну вот, проповедует пацифизм, в то время, когда… Не пацифизм, а просто словами этими свидетельствую о нашем общем долге пред Богом молиться о прекращении междоусобной брани, делать все для того, чтобы восстановились братские отношения двух частей единой Руси", - сказал он в проповеди в день Воздвижения Креста Господня в московском кафедральном соборном храме Христа Спасителя.Он выразил надежду на то, что примирение и восстановление духовного единства, сформированного в недрах единой Русской православной церкви, будет достигнуто общими усилиями "без того, чтобы идти на поводу у опасных компромиссов, могущих навредить единой Руси"."Свидетельствую о нашем общем долге пред Богом… молиться еще о том, чтобы Господь избавил особенно нашу молодежь от того, чтобы жизнь их пресеклась в этой междоусобной брани. А для того, чтобы было так, надо чтобы и брань сама прекратилась", - сказал патриарх.Русская церковь празднует 27 сентября Воздвижение Креста Господня. Праздник посвящен обретению (находке) креста, на котором был распят Иисус Христос. Эту святыню нашли в 326 году в результате археологической экспедиции в Иерусалиме. Ее организовала императрица Елена, мать императора Константина Великого. Экспедиция определила место, где был распят Иисус Христос, а также нашла несколько крестов (согласно Евангелию, вместе с Иисусом распяли еще двух осужденных). По прикосновению к одному из этих крестов исцелилась женщина, его и считают святыней. Этот крест выставили (воздвигали) – для поклонения. Сейчас частицы Креста Господня хранятся как святыни в христианских храмах по всему миру, в том числе в России.Праздник Воздвижения – двунадесятый – один из 12 главных в православном календаре. В этот день предписан строгий пост – без рыбы, мяса и молочных продуктов. Празднование длится неделю, в это время в храмах на аналое наряду с иконами, посвященными празднику, для почитания выставляется распятие. Все желающие по традиции могут приложиться к образу святыни.
https://ria.ru/20220921/patriarkh-1818432329.html
https://ria.ru/20220925/rpts-1819397524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иисус христос, патриарх кирилл (владимир гундяев), украина, россия, иерусалим, русская православная церковь, религия
Религия, Иисус Христос, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Украина, Россия, Иерусалим, Русская православная церковь, Религия
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал сделать все для восстановления братских отношений России и Украины.
"Можете себе представить состояние мое, патриарха всея Руси, когда сегодня брат убивает брата? Кто-то из людей крайних политических взглядов мне скажет: ну вот, проповедует пацифизм, в то время, когда… Не пацифизм, а просто словами этими свидетельствую о нашем общем долге пред Богом молиться о прекращении междоусобной брани, делать все для того, чтобы восстановились братские отношения двух частей единой Руси", - сказал он в проповеди в день Воздвижения Креста Господня в московском кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
Он выразил надежду на то, что примирение и восстановление духовного единства, сформированного в недрах единой Русской православной церкви
, будет достигнуто общими усилиями "без того, чтобы идти на поводу у опасных компромиссов, могущих навредить единой Руси".
"Свидетельствую о нашем общем долге пред Богом… молиться еще о том, чтобы Господь избавил особенно нашу молодежь от того, чтобы жизнь их пресеклась в этой междоусобной брани. А для того, чтобы было так, надо чтобы и брань сама прекратилась", - сказал патриарх.
Русская церковь празднует 27 сентября Воздвижение Креста Господня. Праздник посвящен обретению (находке) креста, на котором был распят Иисус Христос
. Эту святыню нашли в 326 году в результате археологической экспедиции в Иерусалиме
. Ее организовала императрица Елена, мать императора Константина Великого. Экспедиция определила место, где был распят Иисус Христос, а также нашла несколько крестов (согласно Евангелию, вместе с Иисусом распяли еще двух осужденных). По прикосновению к одному из этих крестов исцелилась женщина, его и считают святыней. Этот крест выставили (воздвигали) – для поклонения. Сейчас частицы Креста Господня хранятся как святыни в христианских храмах по всему миру, в том числе в России.
Праздник Воздвижения – двунадесятый – один из 12 главных в православном календаре. В этот день предписан строгий пост – без рыбы, мяса и молочных продуктов. Празднование длится неделю, в это время в храмах на аналое наряду с иконами, посвященными празднику, для почитания выставляется распятие. Все желающие по традиции могут приложиться к образу святыни.